 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.05.2022
00:33  Новая операция в Сирии столкнет Турцию с США, - И.Субботин
00:15  Евразийский экономический союз затрещал по швам, - В.Панфилова
00:01  Нацизм, или конец иллюзий, - Татьяна Воеводина
Среда, 25.05.2022
19:56  Скончался казахстанский театральный режиссер Рубен Андриасян
14:00  Мирные времена закончились. Глобальная миссия России
13:57  Hamshahri: Российская нефть потеснит иранскую на китайском рынке?
13:53  Генри Киссинджер: Украине придется сдать территорию России

13:50  КНР призвала создать "зеленый коридор" для экспорта зерна из РФ и Украины
13:46  Газовую подушку для Старого Света наполняют всем миром, - О.Никифоров
13:45  Мятеж в Степлаге. Как Солженицын бандеровцев воспевал
13:44  В Оренбурге почтут память общих героев Казахстана и России - Маншук Маметовой и Талгата Бегельдинова,
13:43  Культурная цензура. Почему в Кыргызстане все чаще запрещают спектакли и выставки
13:41  Россия VS Украина, - М.Ивлев, Н.Пономаренко
13:40  The American Conservative: Повальная ЛГБТ-изация Америки
13:39  Молдавия и Румыния готовят Сфатул Цэрий №2? - А.Караман
13:36  Истерия вокруг Украины должна прекратиться. Пора признать очевидное, - Катрина Хювел
12:26  Арестованный в феврале за аферизм замакима Мангистауской области Ниязов вышел на... прежнюю работу
12:13  20 - число погибших при стрельбе в начальной школе в штате Техас
11:34  Дурковатую узб-певицу Наргизу Закирову депортируют из РФ
11:25  Путин пошел на южный прорыв торговой блокады России. Прорубить "окно", - "МК"
10:46  Сорос кликушествует Третью мировую войну из-за украинского кризиса, - "МК"
10:31  Новые нормы права в "Новом Казахстане", - М.Башимов (на правах бреда)
10:11  Почему у России почти нет союзников на постсоветском пространстве, - Геворг Мирзаян
09:56  Германия списывает Кыргызстану долг в €15 млн. На каких условиях?
09:19  Армия Z взломала Светлодарский вал укров
08:58  Вторая Великая Отечественная и перезагрузка России, - Даян Джаятиллека
08:13  Байден-разрушитель, - Николай Кузьмин
08:10  Нестабильный Мангистау. Протесты только снятся? - Алма Бектенова
07:49  Сумерки западных богов, - Юрий Борисов
00:40  Зеленский эвакуировал родителей в Израиль. Пора по тапкам? - "СП"
00:32  Сатановский: Третья Мировая война уже идет
00:30  Токаев доложил Давосскому форуму о своих невиданных "реформах"
00:24  Пентагон возьмет под колпак морскую милицию Китая, - Владимир Скосырев
00:23  Нет нефти, газа и хлеба. Худшее Европе еще предстоит, - Весна Княжевич
00:21  США пытаются развернуть Центральную Азию против России, - В.Панфилова
00:19  Россию готовят к вечной ссоре с Западом и вечной дружбе с Китаем, - "НГ"
00:15  "Zакат нацизма": В ДНР выпустили почтовую марку в поддержку денацификации Украины
Вторник, 24.05.2022
22:49  Таджикистан. Разве речь идет только о Мамадбакирове? - Сафо Расулов
18:54  Писатель Олжас Сулейменов возрождает свою усопшую партию "Народный Конгресс Казахстана"
18:27  Арестован за коррупцию генерал МВД Казахстана Ж.Халыкулы (сородич Назарбаева)
17:52  Не смейте оскорблять Памир господа прихлебатели дяди Сэма, - Сафо Расулов
17:40  В Узбекистане создан Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий
17:37  Главной целью санкционной войны коллективного Запада может стать Китай, - В.Катасонов
14:29  Госдума РФ денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ
14:24  МЧС России возглавил бывший адъютант Путина генерал Куренков
12:21  Хуаньцю шибао: Европа превратилась в жертву российско-американской игры. Кто виноват?
12:19  American Thinker: Америка Байдена гниет с головы. Крах неизбежен
12:18  Тайны казахских амазонок (Степные фурии)
12:16  Об "отмене" постсоветской России. Реанимация пионерии – фактический возврат к государственной идеологии
12:13  Time: Запад закрывает глаза на поражение Украины. Это опасно
11:56  Кум Медведчук дал показания на экс-укрпреза Порошенко. Вместе нелегально торговали донецким углем
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Евразийский экономический союз затрещал по швам, - В.Панфилова
00:15 26.05.2022

25.05.2022

Украинский вопрос изменил формат саммита
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Форум ЕАЭС в подобном формате состоится впервые. Фото со страницы Евразийского экономического форума в "ВКонтакте"
В Бишкеке 26 мая состоится первый Евразийский экономический форум (ЕЭФ), в котором примут участие делегации 15 стран, в том числе члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На следующий день запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором будет присутствовать только президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Остальные главы интеграционного объединения подключатся по видеосвязи. В таком же формате президент РФ Владимир Путин выступит перед делегациями, прибывшими на ЕЭФ.

В форуме примут участие около 2,5 тыс. делегатов от стран ЕАЭС, а также государств, не входящих в него, но заинтересованных в развитии сотрудничества с объединением. Речь прежде всего идет о Китае, Вьетнаме, других государствах Азии, а также Латинской Америки. Интерес к форуму проявили и представители ряда стран Африки и Европы.

"По итогам форума планируется подписать около 10 документов. Это не коммерческие документы. К примеру, меморандум о сотрудничестве в развития туристической отрасли. Отдельные соглашения планируется подписать по итогам встречи ректоров вузов стран ЕАЭС, посвященные созданию межвузовского консорциума", – сообщил руководитель Оперативного штаба Евразийской экономической комиссии по организации и проведению ЕЭФ Данияр Турусбеков в ходе видеомоста Бишкек – Москва – Минск – Ереван – Нур-Султан. По его словам, Бишкек готов к мероприятию. В киргизской столице усилены меры безопасности. К обеспечению порядка привлечено более 4 тыс. сотрудников милиции. Патрулируются дороги, особый режим введен и для спецслужб, обеспечивающих работу форума.

Накануне в Бишкек с официальным визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На переговорах с киргизским коллегой Садыром Жапаровым он обсудит вопросы межгосударственного стратегического партнерства, наращивания торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

27 мая он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Остальные главы государств в последний момент отказались от поездки в Бишкек.

"Мы готовились к тому, что cаммит будет проходить в очном формате, но буквально на днях было принято решение, что главы государств будут на форуме и на заседании совета присутствовать в режиме видео-конференц-связи", – сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

"Ситуация непростая. Предполагалось, что саммит после пандемии пройдет в обычном формате, но украинский кризис и последующие санкции Запада против России серьезным образом смешали все карты. Есть вопросы и относительно планов на будущее. Мы видим, что союзники по ЕАЭС и партнеры России больше опасаются санкций Запада, нежели потерять прибыль от сотрудничества с Россией", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Станислав Притчин.

Например, члены ЕАЭС к 2025 году должны осуществить гармонизацию своего законодательства в сфере финансового рынка в соответствии с международным договором в рамках союза и протоколом по финансовым услугам. При этом наднациональный орган по регулированию финансового рынка предполагали открыть в Алма-Ате. Однако уже сегодня страны ЕАЭС испытывают давление на финансовую систему.
"В частности, механизм обхода санкций через получение банковских карт в странах Центральной Азии и Армении, которые на момент запуска этой программы конкурировали между собой, кто больше из них выдал карт россиянам. Но как только со стороны западных платежных систем прошел сигнал, что это не совсем допустимо, ситуация кардинально изменилась. Даже для тех граждан РФ, которые работают или учатся в регионе, получить карты платежных систем Master Card и Visa стало гораздо сложнее, а порой невозможно даже при наличии необходимых документов", – поясняет эксперт.

В ряде стран ЕАЭС тема выхода из интеграционного объединения стала актуальной. По словам Притчина, в большей степени она муссируется в Казахстане. Эксперт отметил, что ряд патриотических кругов предлагают поднять вопрос выхода из ЕАЭС на уровень главы государства. Но с точки зрения того фундамента правовых документов, которые подписаны, тех условий нахождения республики в ЕАЭС, сложно представить, чем обернется для Казахстана выход из ЕАЭС. По мнению эксперта, это станет серьезным ударом по его экономике. Об этих моментах мало кто говорит. Рациональное начало уступает эмоциям, считает Притчин.

Тема выхода из интеграционного объединения муссируется и в Киргизии. Директор Центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбек Рахимов считает, что выход Киргизии из ЕАЭС противоречит национальным интересам. По его мнению, прежде всего пострадают трудовые мигранты, которых в России до миллиона человек. Если даже четверть из них вернется домой, то это создаст почву для антиправительственных выступлений.

Эксперт перечислил негативные последствия выхода Киргизии из ЕАЭС: сократится помощь и влияние России, придется пересматривать таможенные отношения с Казахстаном, перекроется доступ к общему "котлу" Таможенного союза. Все это вызовет падение доходов бизнеса от реэкспорта и экспорта собственной продукции. Повысится социальная напряженность – со всеми вытекающими из этого последствиями.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653513300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Необходимо повысить рациональное использование воды - Премьер-Министр РК
- Алихан Смаилов поручил до 1 сентября внести в Правительство решение по газификации северных и восточных регионов страны
- Кадровые перестановки
- Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть четвертая
- Казахстан продолжает укреплять сотрудничество с ОЭСР
- Заместитель министра иностранных дел РК посетил Тегеран с рабочим визитом
- Касательно недостоверной информации по вопросам кредитной амнистии
- Председатель Правления Казатомпрома встретился с представителями Корпорации Marubeni
- Рейтинги ТОО "Fincraft Group" помещены в список CreditWatch Negative в связи с ожидаемым ослаблением денежного потока
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  