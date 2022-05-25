Евразийский экономический союз затрещал по швам, - В.Панфилова

00:15 26.05.2022

25.05.2022



Украинский вопрос изменил формат саммита

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Форум ЕАЭС в подобном формате состоится впервые. Фото со страницы Евразийского экономического форума в "ВКонтакте"

В Бишкеке 26 мая состоится первый Евразийский экономический форум (ЕЭФ), в котором примут участие делегации 15 стран, в том числе члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На следующий день запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором будет присутствовать только президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Остальные главы интеграционного объединения подключатся по видеосвязи. В таком же формате президент РФ Владимир Путин выступит перед делегациями, прибывшими на ЕЭФ.



В форуме примут участие около 2,5 тыс. делегатов от стран ЕАЭС, а также государств, не входящих в него, но заинтересованных в развитии сотрудничества с объединением. Речь прежде всего идет о Китае, Вьетнаме, других государствах Азии, а также Латинской Америки. Интерес к форуму проявили и представители ряда стран Африки и Европы.



"По итогам форума планируется подписать около 10 документов. Это не коммерческие документы. К примеру, меморандум о сотрудничестве в развития туристической отрасли. Отдельные соглашения планируется подписать по итогам встречи ректоров вузов стран ЕАЭС, посвященные созданию межвузовского консорциума", – сообщил руководитель Оперативного штаба Евразийской экономической комиссии по организации и проведению ЕЭФ Данияр Турусбеков в ходе видеомоста Бишкек – Москва – Минск – Ереван – Нур-Султан. По его словам, Бишкек готов к мероприятию. В киргизской столице усилены меры безопасности. К обеспечению порядка привлечено более 4 тыс. сотрудников милиции. Патрулируются дороги, особый режим введен и для спецслужб, обеспечивающих работу форума.



Накануне в Бишкек с официальным визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На переговорах с киргизским коллегой Садыром Жапаровым он обсудит вопросы межгосударственного стратегического партнерства, наращивания торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы Акорды.



27 мая он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Остальные главы государств в последний момент отказались от поездки в Бишкек.



"Мы готовились к тому, что cаммит будет проходить в очном формате, но буквально на днях было принято решение, что главы государств будут на форуме и на заседании совета присутствовать в режиме видео-конференц-связи", – сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.



"Ситуация непростая. Предполагалось, что саммит после пандемии пройдет в обычном формате, но украинский кризис и последующие санкции Запада против России серьезным образом смешали все карты. Есть вопросы и относительно планов на будущее. Мы видим, что союзники по ЕАЭС и партнеры России больше опасаются санкций Запада, нежели потерять прибыль от сотрудничества с Россией", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Станислав Притчин.



Например, члены ЕАЭС к 2025 году должны осуществить гармонизацию своего законодательства в сфере финансового рынка в соответствии с международным договором в рамках союза и протоколом по финансовым услугам. При этом наднациональный орган по регулированию финансового рынка предполагали открыть в Алма-Ате. Однако уже сегодня страны ЕАЭС испытывают давление на финансовую систему.

"В частности, механизм обхода санкций через получение банковских карт в странах Центральной Азии и Армении, которые на момент запуска этой программы конкурировали между собой, кто больше из них выдал карт россиянам. Но как только со стороны западных платежных систем прошел сигнал, что это не совсем допустимо, ситуация кардинально изменилась. Даже для тех граждан РФ, которые работают или учатся в регионе, получить карты платежных систем Master Card и Visa стало гораздо сложнее, а порой невозможно даже при наличии необходимых документов", – поясняет эксперт.



В ряде стран ЕАЭС тема выхода из интеграционного объединения стала актуальной. По словам Притчина, в большей степени она муссируется в Казахстане. Эксперт отметил, что ряд патриотических кругов предлагают поднять вопрос выхода из ЕАЭС на уровень главы государства. Но с точки зрения того фундамента правовых документов, которые подписаны, тех условий нахождения республики в ЕАЭС, сложно представить, чем обернется для Казахстана выход из ЕАЭС. По мнению эксперта, это станет серьезным ударом по его экономике. Об этих моментах мало кто говорит. Рациональное начало уступает эмоциям, считает Притчин.



Тема выхода из интеграционного объединения муссируется и в Киргизии. Директор Центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбек Рахимов считает, что выход Киргизии из ЕАЭС противоречит национальным интересам. По его мнению, прежде всего пострадают трудовые мигранты, которых в России до миллиона человек. Если даже четверть из них вернется домой, то это создаст почву для антиправительственных выступлений.



Эксперт перечислил негативные последствия выхода Киргизии из ЕАЭС: сократится помощь и влияние России, придется пересматривать таможенные отношения с Казахстаном, перекроется доступ к общему "котлу" Таможенного союза. Все это вызовет падение доходов бизнеса от реэкспорта и экспорта собственной продукции. Повысится социальная напряженность – со всеми вытекающими из этого последствиями.