Новая операция в Сирии столкнет Турцию с США, - И.Субботин

00:33 26.05.2022

25.05.2022



Анкара заканчивает приготовления к удару по курдским силам

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Совет национальной безопасности Турции обсудит вопрос о проведении новой военной операции на северо-востоке Сирии 26 мая. Высказывания президента Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости полной зачистки приграничной зоны от враждебных курдских формирований не оставили сомнений, что Анкара настроена решительно. Это наступление пройдет в принципиально иной международной ситуации, нежели последняя крупная операция 2019 года. Турция успела наладить отношения с лидерами арабского мира, некогда лояльными к курдским силам, и заставила НАТО считаться с ее мнением.



Командование Вооруженных сил (ВС) Турции во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром уже находится в пограничных районах. По данным местных изданий, армия и аппарат безопасности практически завершили подготовку к наступательной операции.



Боевые действия, как отмечает газета Yeni Safak, хотят провести в четырех зонах в северном регионе Сирии: это Тель-Рифат, Айн аль-Араб (Кобани), Айн-Иса и Манбидж. Они контролируются курдскими военизированными формированиями, которые Анкара считает связанными с леворадикальной Рабочей партией Курдистана (РПК). Как отмечают официальные лица, эти территории фактически превратились в военные базы, откуда готовятся нападения на турецкие ВС.



США встретили новость о подготовке операции в штыки. "Мы глубоко озабочены сообщениями и обсуждением возможности активизации военных действий в северной части Сирии и, в частности, тем, как это скажется на мирных жителях, – заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. – Мы осуждаем любую эскалацию и поддерживаем текущее прекращение огня". Дипломат напомнил: в Вашингтоне знают, что у Анкары "есть законные опасения в сфере безопасности, касающиеся южной границы", однако "любые новые наступательные операции сильнее подорвут стабильность в регионе и создадут угрозу для сил США и для миссии коалиции против "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России. – "НГ")". В свою очередь, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя планы Турции, заметил, что Сирия "больше не нуждается в военных операциях": Арабской Республике необходимо политическое решение и гуманитарное содействие.



Как заявил на днях Эрдоган, наступательные действия ВС и лояльных им группировок местной оппозиции могут привести к созданию "зоны безопасности протяженностью 30 км вглубь северной части Сирии". После организованных с 2016 года нескольких крупных наступлений Анкара смогла создать на территории соседней страны буферное пространство, но только частично.



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов отметил, что зона безопасности, в интерпретации Анкары, изначально должна была проходить вдоль всей сирийско-турецкой границы. "Плюс остаются два курдских района-анклава – это Манбидж и Тель-Рифат, которые Турция намерена захватить, чтобы передать их под контроль временного правительства Сирийской национальной армии (коалиции оппозиционных группировок. – "НГ"), – рассуждает аналитик. – С Манбиджем есть проблема: он разделен трассой M4 на две части. Турция, как известно из всех предыдущих операций, действует только до этой магистрали. Я так понимаю, есть какая-то концептуальная договоренность с Россией, что M4 – это красная линия".



Кроме того, по словам собеседника "НГ", остается вопрос осуществимости наступления, если учесть, что в предполагаемой оперативной зоне до сих пор находятся американские военнослужащие. "Если США воспрепятствуют турецкой операции, то это может привести к окончательному разрыву между Турцией и США", – допустил Семенов.



Одна из последних кампаний Анкары в этом регионе – "Источник мира" 2019 года. Именно она привела к обострению отношений между Турцией и западным миром, вставшим на защиту курдских отрядов, некогда оказавших помощь "на земле" в борьбе с ИГ. Тогда администрация экс-президента Дональда Трампа в ультимативном порядке потребовала от Эрдогана остановить боевые действия, пригрозив "стереть с лица земли" экономику ближневосточной страны. Кампания также привела к тому, что крупнейшие игроки арабского мира солидаризировались с Сирией, несмотря на ее многолетнюю дипломатическую изоляцию в регионе. Сейчас ситуация кардинально изменилась: Анкара смогла нормализовать отношения с Эр-Риядом и Абу-Даби, которые в прошлом проявляли интерес к поддержке курдских структур власти, а также поставить в зависимость от своих интересов вопрос о расширении НАТО на восток.



Тезис о том, что угрозы начать военную операцию на северо-востоке Сирии связаны с усилением дипломатического веса Турции в международных отношениях, пытается подчеркнуть проправительственная пресса. Так, в свежей колонке главный редактор издания Daily Sabah Мехмет Челик заметил: "Турция сейчас видит себя за тем столом переговоров, где она уверена в своих дипломатических и военных возможностях".



Впрочем, бременем для руководства страны становится обострившаяся внутриполитическая борьба. Председатель крупнейшей оппозиционной партии в турецком парламенте Кемаль Кылычдароглу в эти дни выступил с серией разоблачений в отношении высших эшелонов власти, заявив, что Эрдоган, его политическое окружение и ближайшие родственники пытаются перегруппировать и сконцентрировать активы в США, чтобы подготовить себе почву для переезда в случае больших перемен в Турции. В видеообращении оппозиционер обвинил главу государства в создании опосредованной схемы по выводу средств, которая работает через фондовые структуры. По его словам, президент покинет страну в случае поражения на всеобщих выборах в 2023 году.



Не исключено, что уверенность местным оппозиционным силам дают рейтинги. Обнародованные на днях результаты опроса Центра социальных исследований Yoneylem продемонстрировали: если бы в эти выходные состоялись президентские выборы, только 34% граждан проголосовали бы за Эрдогана, в то время как 51,8% отдали бы предпочтение единому кандидату от оппозиции. Это толкает на радикальные меры оппонентов власти и, похоже, актуализирует для руководства Турции необходимость быстрых, но уверенных побед.