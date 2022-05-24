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|Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан
08:13 26.05.2022
Касым-Жомарт Токаев по приглашению Садыра Жапарова прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.
В международном аэропорту Бишкека "Манас-2" президента Казахстана встретили председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, а также ряд других официальных лиц страны, – отмечено в публикации telegram-канала пресс-службы администрации президента РК.
Токаев прибыл в Кыргызстан
Ранее сообщалось, что в Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.
Токаев прибыл в Кыргызстан
В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Анастасия Московчук
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Началась встреча Жапарова и Токаева в узком формате
В конгресс-холле государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке 26 мая проходит встреча президентов Казахстана и Кыргызстана в узком формате в рамках официального визита Токаева в Кыргызстан.
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев в закрытом формате обсуждают вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.
Далее ожидаются встреча президентов в расширенном формате, подписание ряда документов, заявление для прессы.
https://kg.akipress.org/news:1783002/?from=kgnews&place=newsload