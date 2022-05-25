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Венгрия готова отгрызть Закарпатье у Украины, - "Взгляд"
09:11 26.05.2022

Венгрия готовится к распаду Украины
Виктора Орбана обвиняют в узурпации власти в Венгрии
25 мая 2022,
Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета
Венгрия – единственная страна ЕС, эффективно противостоящая новой волне антироссийских санкций – объявила чрезвычайное положение. Происходящее связано, разумеется, с Украиной. На венгерского премьера Виктора Орбана уже посыпались обвинения в попытке узурпации власти, но на самом деле мотивом введения режима ЧП стали еще более циничные причины.

24 мая венгерский парламент принял 10-ю поправку в Конституцию, расширяющую основания для введения режима чрезвычайного положения. Если раньше оно в стране уже вводилось из-за миграционного кризиса в ЕС, а также во время разгула коронавируса, то теперь его можно вводить и в случае вооруженных конфликтов, войн или гуманитарных катастроф, происходящих в соседних с Венгрией странах, которые создают или могут создать угрозу для венгерского народа.

Собственно, в тот же день премьер-министр Орбан воспользовался новой поправкой. По его словам, боевые действия на Украине создают "постоянную угрозу Венгрии", которая "ставит под удар нашу физическую безопасность, а также угрожает энергетической и финансовой безопасности нашей экономики, а также простых семей".

"Мы видим, что война (на Украине – прим. ВЗГЛЯД) и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение, – заявил глава венгерского правительства. – Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами".

Законы и полномочия

Введенный с 25 мая режим чрезвычайного положения позволяет Орбану принимать решения в обход парламента. Да, у него в законодательном органе конституционное большинство, однако там для принятия законопроекта все равно нужны процедуры. Сейчас же, в рамках закона о ЧП, Орбан получил возможность издавать указы, которые действуют на протяжении 15 дней – после чего парламент имеет право их либо продлить, либо не продлить.

Учитывая, что у премьера две трети мест в парламенте, вариант непродления видится маловероятным. Более того, во время ЧП можно не проводить выборы, референдумы и иные народные голосования – то есть, проще говоря, крайне сложно будет снять главу государства легитимным путем.

Конечно, на Орбана сразу же посыпались обвинения в злоупотреблении властью, ее узурпации, в нарушении прав и свобод. "Венгерский авторитарный лидер использует войну на Украине как оправдание для захвата большей власти", – пишет одно западное издание. Однако премьера это не волнует.

"Нас не должны обескураживать возмущенные крики, обвинения в непригодности или отношение к нам как к нарушителям спокойствия… На самом деле было бы подозрительно, если бы ничего из вышеперечисленного не звучало бы. Учтите, пожалуйста, что любой, кто играет по правилам своих противников, обязательно проиграет", – говорит Орбан.

Собственно, введение режима ЧП и есть та самая "игра не по правилам" Виктора Орбана – точнее, контригра. Ответ на внешние вызовы, угрожающие как безопасности самой Венгрии, так и его личной власти. "Очевидно, это ответ и на вал беженцев с Украины, и на топливные дела, и на давление со стороны ЕС и НАТО. И, возможно, на какие-то вещи, связанные с Закарпатьем... В нынешнем положении у него вряд ли есть иной выход", – пишет доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Риски и возможности

Так, режим ЧП поможет премьер-министру удержать ситуацию под контролем во время накатывающего экономического кризиса. Рост инфляции, бюджетные проблемы, падение уровня жизни – все это неизбежно вызовет недовольство населения, а также активизацию внутриполитических противников премьера.

Естественно, в этот рост недовольства будет активно инвестировать Брюссель – как через бюджетные инструменты (Венгрию будут пытаться лишить дотаций), так и через другие каналы. Еврокомиссия понимает, что Виктора Орбана нужно примерно наказать. Ведь Орбан, по сути, выхолостил шестой пакет санкций против России.

Венгрия заявила, что не поддержит эмбарго против российской нефти, и попросила европейских партнеров во избежание скандалов даже не ставить этот пункт в повестку дня саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе. "Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно. Это лишь подчеркнуло бы наши внутренние противоречия, а реалистичной возможности их разрешить не появилось бы", – заявил Виктор Орбан.

Да, Еврокомиссия хочет выделить чуть ли не 300 млрд евро на процесс отказа от российских энергоресурсов. Но, во-первых, эти деньги берутся не с потолка, а из кармана европейских налогоплательщиков – в том числе и венгров. Во-вторых, более 90% средств этого пакета идет на развитие "зеленой энергетики" – то есть, проще говоря, на распил средств различными фондами и стартапами, которые будут создавать дорогую и ненадежную генерацию энергии. При этом на адаптацию зависимых от России стран – той же Венгрии – к новым условиям (модернизацию нефтяной и газовой инфраструктуры и т. п.) выделяется, по мнению Будапешта, ничтожно мало. Напомним, что Венгрия требовала только за согласие на отказ от российской нефти сумму от 15 до 18 млрд евро.

Венгров убеждают свергнуть "пророссийского пуделя" Европы
По сути, Орбан загнал Брюссель в ловушку. Если дать Венгрии денег, то такие же требования выставят другие страны ЕС. Если не дать – то эмбарго не будет. Не исключено, что евробюрократы попытаются выйти из этой вилки через свержение Орбана – и премьер будет защищаться как раз через полномочия в рамках режима ЧП.

Который, вероятно, надолго – ведь сам Орбан заявил, что нынешнее десятилетие для Европы станет "эрой опасности, беззащитности и войн". Неудивительно, что венгерские правозащитники жалуются на то, что режим чрезвычайного положения "станет новой нормальностью, которая будет угрожать базовым свободам каждого из нас, а управление страной посредством премьерских указов подорвет значимость парламента".

"Теперь две трети мест в парламенте ему недостаточно. Новой нормальностью Виктора Орбана станет постоянный режим чрезвычайного положения, позволяющий ему ограничивать базовые права и свободы", – возмущается директор берлинского Института глобальной публичной политики Торстен Беннер.

В то же время режим ЧП может позволить венгерскому премьеру не только защитить страну и себя от угроз, но и не упустить историческую возможность.

Дело в том, что ситуация на Украине явно идет вразнос. Катастрофическое экономическое положение, обвал на фронтах, массовая сдача в плен украинских резервистов, ожидаемое начало освобождения российскими войсками Одессы и Николаева – все это создает идеальный шторм, который может не только обрушить правительство Зеленского, но и привести к территориальной дезинтеграции Украины. Собственно, поляки уже находятся на низком старте – Варшава готовит юридическую базу, а также войска для оккупации территории Западной Украины.

Уже звучат оценки, что в этой ситуации Виктор Орбан не просто может, а обязан будет постараться взять под контроль Закарпатье – исторически венгерскую территорию, до сих пор населенную этническими венграми. Для этого ему, собственно, и нужны специальные полномочия, позволяющие оперативно принимать решения. Ведь не исключено, что окно возможностей будет очень узкое.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653545460


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