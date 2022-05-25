Нашествие сайгаков угрожает крестьянам в Западном Казахстане

09:31 26.05.2022

Сотни тысяч сайгаков пасутся на полях Западно-Казахстанской области, зачастую повреждая и вытаптывая сельхозугодья местных фермеров.

Видео с вторжением краснокнижных антилоп прислал в редакцию Экспресс К пользователь популярного сервиса Newscorr.

https://exk.kz/news/131486/nashiestviie-saighi-ughrozhaiet-kriestianam-v-zapadnom-kazakhstanie



"На территории Казталовского, Бокейординского и Жанибекского районов ЗКО пасется, наверное, миллион сайгаков. Они захватывают наши степи, топчут корма и травы. С каждым годом их становится все больше и больше..." - констатирует автор ролика.



Отметим, что сейчас проводится подсчет численности сайги в Казахстане. Ожидается, что ее количество перевалит за миллион. Ровно год назад, в начале июня 2021 года, численность этих животных в нашей стране составляла 842 тысячи голов. Из них уральская популяция - 545 тысяч.



Читайте также: Сайгаки сделали селфи в Западном Казахстане.



Напоминаем, что сегодня каждый может стать автором популярного видео. Для этого нужно только прислать свой ролик в нашу редакцию через сервис Newscorr. Авторы каждого опубликованного видео получают гонорар - до 100 000 тенге!