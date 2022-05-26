Рейхскомиссариат "Украина". Ч. 1, - Юрий Рубцов

09:34 26.05.2022

Как Третий рейх ответил на прошения националистов о создании "самостийной державы"



Статья первая



Разработка генерального плана "Ост" связана с именем рейхсфюрера СС Гиммлера, который в октябре 1939 г. одновременно занял пост рейхскомиссара "по укреплению немецкой расы" и играл ведущую роль при определении участи, ожидавшей советское население.



24 июня 1941 г. Гиммлер поручил начальнику планового отдела при рейхскомиссаре, директору Института по аграрному делу и аграрной политике Берлинского университета оберфюреру СС профессору К. Мейеру-Хетлингу подготовить план массовой депортации коренного населения из Центральной и Восточной Европы, чтобы высвободить пространство для заселения немцами.



Секретный документ под названием "Генеральный план "Ост"" был представлен Гиммлеру 15 июля 1941 г. Помимо депортации 80–85% населения из Польши и 50% из Чехии, планом предусматривалось в течение 25–30 лет изгнать 85% жителей Литвы, 75% – Белоруссии, 65% – Западной Украины, по 50% – Латвии и Эстонии. Из 45 млн. человек, которые проживали на пространстве, запланированном под немецкую колонизацию, подлежали депортации не менее 31 млн "нежелательных по расовым показателям". На обезлюженных территориях планировалось сразу после разгрома СССР расселить до 840 тыс. немцев.



На последующие два-три десятилетия были запланированы еще две волны поселенцев численностью в 1,1 и 2,6 млн человек.



Особым вниманием нацисты удостоили русских, имея в виду представителей восточнославянских народов, составлявших основу населения Советского Союза. Референт по расовым вопросам в Восточном министерстве А. Розенберга доктор Э. Ветцель в июне 1942 г. подготовил для Гиммлера текст замечаний к первоначальному варианту генерального плана, где утверждал, что "без полного уничтожения" или ослабления любыми способами "биологической силы" коренного населения установить немецкое господство не удастся.



Следуя по пятам наступавших войск, к середине ноября 1941 г. только специальные карательные части (эйнзацгруппы) армий "Север", "Центр" и "Юг" истребили в Прибалтике, Белоруссии и на Украине более 300 тыс. мирных граждан. Массовыми убийствами и грабежом они занимались до конца 1942 года. По самым осторожным оценкам, на их счету свыше 1 млн жертв.



Для "очищения" оккупированных советских земель от "лишних людей" и установления там "нового порядка" нацистами был создан разветвленный военно-административный и карательный механизм. Власть на территориях, прилегавших к линии фронта, принадлежала немецкой военной администрации. Во главе ее стоял генерал-квартирмейстер Генерального штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Э. Вагнер. Начальниками военных администраций при группах армий "Север", "Центр" и "Юг" в их тыловых районах являлись командующие генералы сухопутных войск, а при армиях – коменданты тыловых районов. Они опирались на многочисленные гарнизоны, полевые, поселковые и городские комендатуры. В их распоряжении находились охранные дивизии, караульные и полицейские батальоны, части полевой жандармерии. Помощь в "обеспечении безопасности пространства" в оперативном тылу командующим оказывали начальники СС и полиции, в распоряжении которых имелись три бригады СС и ряд самостоятельных полицейских подразделений.



По мере продвижения вермахта на Восток гитлеровцы торопились сформировать систему гражданского управления оккупированными землями. Восточному министерству во главе с рейхсляйтером А. Розенбергом были подчинены созданные в регионах и осуществлявшие там управление рейхскомиссариаты. Фактически немцы успели сформировать лишь два рейхскомиссариата – "Остланд" во главе с гауляйтером Шлезвиг-Гольштейна Г. Лозе (включал Прибалтийские республики и часть Белоруссии) и "Украина" во главе с гауляйтером Восточной Пруссии Э. Кохом (включал большую часть Украинской ССР). В составе последнего были созданы генеральные комиссариаты (Волынь-Подолия, Киев, Николаев, Житомир, Днепропетровск, Таврия).



Были спланированы к созданию еще два рейхскомиссариата – "Москва", который должен был включать территорию от западных границ России до Зауралья, и "Кавказ", но реализации этих планов помешал неблагоприятный для вермахта ход событий на фронте.



На рейхскомиссаров возлагалось руководство "всеми сферами гражданского управления их областями". Командующим оккупационными войсками, в том числе генералу К. Критцингеру ("Украина"), было дано указание оказывать поддержку рейхскомиссарам в политической и управленческой работе и обеспечивать внутреннюю военную безопасность. К рейхскомиссарам были прикомандированы руководители СС и полиции – в "Украине" обергруппенфюрер СС Г. Прютцманн. При окружных генеральных комиссарах действовали руководители СС и полиции.



Рейхскомиссариаты еще только создавались, а работа по разрушению территориальной целостности и перекройке границ оккупированных советских республик шла полным ходом. 1 августа 1941 г. Западная Украина (Галиция) была включена в состав "генерал-губернаторства Германской империи", образованного в октябре 1939 г. в восточной части захваченной польской территории. 30 августа украинские земли между Днестром и Бугом (часть оккупированных Винницкой, Одесской и Николаевской областей) и Молдавию, названные Транснистрией, Германия передала союзной ей Румынии. 1 сентября в рейхскомиссариат "Украина" была включена территория между Пинском, Брестом, Каменец-Подольским и Могилевом, 20 октября в его составе оказались области Винницы, Первомайска, Черкасс, Киева и Житомира, а 15 ноября – Николаева, Херсона, Никополя и Днепропетровска.



Уместно сказать, что это был действительный ответ Третьего рейха на мечты его союзников – украинских националистов – о "самостийной державе".



Контрнаступление Красной армии под Москвой заставило нацистов поумерить грабительские аппетиты, но весной 1942 г., с перехватом стратегической инициативы, перед ними, казалось, открылись новые горизонты. В Берлине взялись за совершенствование генерального плана "Ост". Упомянутый выше Э. Ветцель подверг критике вариант плана, подготовленный К. Мейером. Свои соображения он изложил в документе под названием "Замечания и предложения Восточного министерства по генеральному плану "Ост" рейхсфюрера войск СС".



Поддерживая идею колонизации Центральной и Восточной Европы, Ветцель критиковал план Мейера за то, что в нем была существенно уменьшена численность жителей захваченных Германией земель Польши, Чехии, Прибалтики и Украины. В действительности их насчитывалось не 45, а 60-65 млн, число же тех, кого надлежало депортировать в Сибирь или уничтожить, составляло не 31, а 46-51 млн. Недостаток плана Мейера Ветцель усматривал и в том, что не были предложены практические меры депортации коренного населения и заселения освобожденных от него земель немцами. Ветцель делал вывод, что "без полного уничтожения" или ослабления самыми разными способами биологической силы русского народа установить немецкое господство в Европе не удастся.



По приказу Гиммлера Мейер продолжил работу над программой расширения германского жизненного пространства на Востоке (в основном за счет российской территории). В июне 1942 г. был подготовлен меморандум "Генеральный план "Ост": правовые, экономические и территориальные основы обустройства на Востоке". В этом документе речь шла уже не столько о депортации местного населения с захваченных вермахтом восточных территорий (его судьба в случае военной победы Третьего рейха была предрешена), сколько о заселении их немцами и другими народами германской расы.



Намечалось после разгрома СССР "в течение кратчайшего срока" создать и заселить три имперских округа: Ингерманландию (Ленинградская, Псковская и Новгородская области), Готенгау (Крым и Херсонская область) и Мемель – Нарев (Белостокская область и Западная Литва). Для обеспечения связи Германии с Ингерманландией и Готенгау предполагалось построить две автострады, каждая протяженностью до 2 тыс. км. Одна доходила бы до Ленинграда, другая – до Крымского полуострова.



По подсчетам Мейера, на строительство автострад, размещение в трех округах 4,85 млн немцев и их обустройство требовалось 25 лет и около 67 млрд рейхсмарок.



(Окончание следует)



ЮРИЙ РУБЦОВ - Доктор исторических наук, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО)



26.05.2022