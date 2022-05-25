Мигрантам объявлен добор. РосМинтруд расширяет пилотный проект по ввозу рабочей силы из Узбекистана, - "Къ"

09:45 26.05.2022

Минтруд предлагает снять ограничение предельной численности мигрантов из Узбекистана, которые могут въехать в Россию в рамках пилотного проекта по трудоустройству иностранцев. Сейчас оно составляет 10 тыс. человек. Также ведомство выступило за отмену отраслевого принципа - до сих заявки на ввоз рабочей силы из этой страны могли подавать только компании строительного сектора и АПК, сейчас же к участию в эксперименте предлагается допустить организации из других сфер экономики. При этом сохраняется целевой принцип участия в пилоте: работники привлекаются под потребности конкретного работодателя.



Минтруд предлагает изменить ряд параметров пилотного проекта по целевому ввозу трудовых мигрантов в РФ из Узбекистана, чтобы расширить круг его потенциальных участников. Проект соответствующих поправок к постановлению правительства от 6 октября 2021 года опубликован вчера на regulation.gov.ru.



Напомним, в октябре прошлого года Минтруд, Минстрой и МВД объявили о начале апробации нового механизма допуска в страну иностранной рабочей силы. В рамках специального соглашения с правительством Узбекистана был запущен пилотный проект, предполагавший ввоз в РФ 10 тыс. граждан этой страны для работы в сфере строительства и на предприятиях агропромышленного комплекса. Для решения проблемы соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии желающие приехать в Россию проходили медобследование, ПЦР-тестирование и вакцинацию "Спутником лайт" или другими вакцинами непосредственно на территории Узбекистана. В свою очередь, российские строительные компании должны были сообщить Минстрою о своей потребности в иностранных рабочих посредством специальной заявки, но патент не привязывался к конкретному работодателю. По новому механизму иностранный гражданин будет трудиться у конкретного работодателя, который оформил приехавшему сотруднику разрешение на работу.



Как следует из проекта поправок к постановлению, теперь Минтруд предлагает отказаться от действовавшего ограничения на количество работников, которые могут въехать в РФ в рамках этого "пилота".



Это, впрочем, не отменяет действующее ограничение на привлечение иностранцев в виде квот для разных отраслей экономики. Также поправками отменяется ограничение по сфере деятельности работодателя, который может подать заявку для участия в "пилоте". Формулировка "в сфере строительства и в сфере агропромышленного комплекса" будет дополнена словами "и в иных отраслях экономики РФ".



Гендиректор ООО "Инвестиционные технологии" Дмитрий Котровский отмечает, что "при всех издержках, которые есть, беда строительного сектора с нехваткой рабочей силы никуда не ушла - сейчас эта ситуация сильно усугубилась". По его словам, готовность снять ограничение по количеству въезжающих в рамках пилотного проекта мигрантов - "это понимание того, что если на рынок не будет поступать более дешевая рабочая сила, то останется нехватка существующих ресурсов".



Почему для предприятий АПК решили завезти рабочих из Узбекистана

Отметим, что возможность ввоза мигрантов в рамках "пилота" для агропромышленного комплекса была предусмотрена в феврале этого года с весьма скудным лимитом в 1,1 тыс. человек - в Минсельхозе рассчитывали на возможность в дальнейшем увеличить численность работников из Узбекистана. По оценкам ведомства, наиболее зависимы от привлечения иностранной рабочей силы такие сектора, как овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность,- в 2021 году в АПК потребность в мигрантах для сезонных работ оценивалась в 38,2 тыс. человек. Как сообщил вчера первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов, узбекская сторона уже начала отбирать работников для российского АПК.



Анастасия Мануйлова, Евгения Крючкова

Газета "Коммерсантъ" №90 от 25.05.2022, стр. 2