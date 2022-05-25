5 матерых НПО требуют от Душанбе: прекратить насилие в ГБАО, пустить в регион МККК и освободить Мамадшоеву

10:58 26.05.2022

Таджикистан призвали прекратить насилие в ГБАО, пустить в регион МККК и освободить Мамадшоеву

25.05.22



Митинг в ГБАО. Кадр из фильма телеканала "Точикистон"

Власти Таджикистана должны немедленно прекратить преследование участников мирных акций протеста в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и открыть доступ в регион. Об этом говорится в совместном заявлении пяти международных правозащитных организаций, среди которых - Civil Rights Defenders, Хельсинкский фонд прав человека в Польше (HFHR), Международное партнерство по правам человека (IPHR, его деятельность признана нежелательной в РФ), Норвежский Хельсинкский комитет и Всемирная организация против пыток (OMCT).



Подробно рассказав об обострении ситуации в ГБАО, правозащитники призвали Душанбе:



▶️ прекратить жестокое подавление акций протеста и проявлять сдержанность, соблюдая международные обязательства в области прав человека;



▶️ срочно предоставить международным гуманитарным и правозащитным организациям, особенно Международному комитету Красного Креста (МККК), доступ в Рушанский район для наблюдения за ситуацией;



▶️ немедленно восстановить интернет и мобильную связь в регионе и обеспечить доступ местного населения к альтернативным источникам информации;



▶️ открыть дорогу на Рушан и приложить все усилия, чтобы не допустить развития там гуманитарного кризиса, обеспечив население товарами и медицинской помощью;



▶️ обеспечить всем задержанным в связи с протестами доступ к адвокату по их выбору и дать им возможность встречаться регулярно и конфиденциально;



▶️ срочно и тщательно расследовать нападение на журналистов радио "Озоди" (таджикское бюро Радио Свобода, признанного иноагентом в РФ) и "Настоящего Времени" (признано иноагентом в РФ) и привлечь виновных к ответственности;



▶️ немедленно и безоговорочно освободить правозащитницу Ульфатхоним Мамадшоеву и снять с нее обвинения.



Правозащитники также призвали срочно и тщательно расследовать случаи применения силы и обстоятельства, повлекшие гибель и ранения гражданских лиц во время событий ноября 2021 года и мая 2022 года, и обнародовать результаты. Они считают необходимым признать потерпевшими тех, кто тогда погиб или получил ранения, чтобы юристы Коалиции гражданского общества против пыток могли взяться за их дела.



Ранее по ситуации в ГБАО высказались дипмиссия Евросоюза, посольства Франции, Германии, Великобритании и США в Таджикистане. В совместном заявлении они призвали все стороны "не жалеть усилий для деэскалации, проявлять сдержанность и воздерживаться от чрезмерного применения силы и подстрекательства к насилию".



Имам исмаилитов мира, принц Карим Ага Хан IV призвал своих последователей в Бадахшане "решать конфликты путем диалога и в духе уважения и взаимопонимания". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также заявил о необходимости проявить сдержанность и разрешить ситуацию мирными средствами. Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варенн назвал реакцию властей чрезмерной и рекомендовал начать с памирцами конструктивный и открытый диалог.