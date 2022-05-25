Трамп рвется к власти. После победы он пошлет Украину ко всем чертям, - "Берлинер цайтунг"

11:43 26.05.2022 Berliner Zeitung

Германия



Возвращение Дональда Трампа: как украинский конфликт помогает ему приблизиться к победе



Автор "Берлинер цайтунг" обращает внимание на грядущую опасность для Зеленского и его режима. Предстоящие выборы в США могут принести успех республиканцам и Трампу, а те уже давно делают Украине имидж вороватой нахлебницы, приносящей прибыли одному Хантеру Байдену. В случае победы Трамп не даст Киеву ни копейки.



На выборах в конгресс США в ноябре демократы Джозефа Байдена могут потерпеть тяжелое поражение. Дональд Трамп готовит свое новое избрание.



Тот факт, что в одной из недавних статей газета "Нью-Йорк таймс" вдруг заняла более нюансированную позицию по Украине, - это никакое не совпадение. В статье говорится, что надо бы президенту Джо Байдену показать украинскому лидеру Зеленскому границы, за которые украинскому лидеру не стоит заходить. Почему? Потому что, считает газета, перенос войны в Россию - не в интересах США.



Что это была за статья? Предупреждение? Напоминание?



Однако шутки в сторону: по ту сторону Атлантики правящим ныне в США демократам во главе с президентом Байденом приходится нелегко - над их головой собираются "политические тучи". Рейтинги действующего президента США достигли рекордно низкой точки. По опросу телекомпании NBC от 15 мая, уровень одобрения действий Байдена упал до 39 процентов.



Люди Трампа сделают ставку на национальную безопасность



Тем временем в оппозиционной Республиканской партии набирают вес правые радикалы и сторонники бывшего президента Дональда Трампа. И они вовсю проявляют себя на местных выборах. В Северной Каролине на выборах 17 мая зафиксирован успех сторонника Трампа. Этот сторонник по имени Тед Бадд вышел победителем из внутрипартийной гонки, так что именно он будет представлять Республиканскую партию на "промежуточных" выборах в конгресс США осенью. Владелец магазина огнестрельного оружия, Тед Бадд пришел к финишу первым с 58.6 процента голосов. А секрет успеха у Бадда был простой: он уговорил Трампа приехать в штат, и они вместе выступили на предвыборном митинге в северокаролинском городке Сельма - перед многотысячной толпой.



В штате Пенсильвания поддержанный Трампом врач Мехмет Оз, известный по своему телешоу "Доктор Оз", тоже взял верх над внутрипартийным конкурентом - с преимуществом в 1079 голосов. Правда, до 8 июня в связи со слабым уровнем участия республиканцев во внутрипартийном голосовании голоса еще рад пересчитают. Зато на предварительных внутрипартийных выборах кандидата в губернаторы Пенсильвании опять победил сторонник Трампа - армейский полковник и религиозный правый консерватор Дуг Мастриано. В штате Огайо успешный писатель Дж. Д. Вэнс тоже добился успеха на внутрипартийных выборах только благодаря помощи Трампа.



Никаких оснований для оптимизма Байдену не дают и рейтинги его собственной Демократической партии. Если верить опросу популярной в США радиостанции National Public Radio (Эн-пи-ар), на промежуточных выборах в конгресс в ноябре 47 процентов опрошенных собираются проголосовать за республиканцев, а 44 процента - за демократов. Выборы в палату представителей 8 ноября решат, какая же из двух партий получит контроль над этой нижней палатой конгресса. Напомним, что выборы должны определить, кто будет сидеть в 435 креслах палаты представителей и заполнит 35 из 100 имеющихся в сенате США "сенаторских" мест.



Так что выборы, называемые "промежуточными", поскольку они проходят в середине правления президента Байдена, могут оказаться для демократов непростыми.



Многие винят Байдена в инфляции



Со времен выборов 2018 года демократы держат большинство в палате представителей. И вот теперь этому большинству впервые грозит опасность - оно может стать республиканским. По опросу все той же радиостанции Эн-пи-ар (NPR-PBS poll) 43 процента американцев считают республиканцев способными гарантировать национальную безопасность. Еще 42 процента считают республиканцев более компетентными в экономике, а 41 процент - верят, что именно республиканцы способны обуздать инфляцию. А именно тема инфляции сегодня волнует многих американцев. С начала года инфляция достигла высших значений за все последние 40 лет. Особенно шокирующим нынешний скачок цен на товары и услуги стал для молодого поколения. Скачок цен на 7,5 процентов - для молодых это беспримерный шок.



Следствием украинской войны и вызванных ей санкций стал и рост цен на продукты на 9,2 процента, а цен на энергию - на 34 процента. Для многих американцев раздражителем номер один стали высокие цены на автомобильный бензин. Вот заголовок новостей CNN в начале мая: "Инфляция хоронит надежды демократов на промежуточные выборы". Дело в том, что по совместному опросу "Вашингтон пост" и телекомпании Эй-би-си 68 процентов избирателей именно Байдена считают виновным за рекордную инфляцию. Опытные предвыборные стратегии демократов предупреждают, какие будут проблемы в ноябре: "На ноябрьских выборах мы можем здорово отстать", - говорит бывший советник Обамы Дэвид Аксельрод на страницах журнала Politico.



Не впечатляющей считают избиратели работу Байдена и в сфере внешней политики. Только 42 процента одобряют действия Байдена в этой сфере. Здесь, конечно, свое влияние оказал очень похожий на бегство "планомерный вывод" американских сил из Афганистана в августе прошлого года. Некоторое сомнение в президента Байдене заронила и ситуация на Украине, где союзники США, несмотря на мощную американскую поддержку и поставки оружия, уже четвертый месяц далеки от победы.



Демократы производят впечатление сборища грызущихся друг с другом групп лоббистов



Стратегам Демократической партии стоит воспринять как сигнал тревоги еще и результат опроса социалогического центра "Пью рисерч" (Pew Research). Если ему верить, получается, что фигура Байдена мотивирует к приходу на избирательный участок и голосованию не сторонников президента, а, наоборот, его противников. 71 процент сторонников республиканцев говорят, что придут на участок голосовать "против Байдена" - и это их главная мотивация. Исходную ситуацию для партии Байдена портит еще и то, что она не воспринимается как единая Демократическая партия. Демократы сегодня воспринимаются скорее как конгломерат представляющих частные интересы групп, между которыми существуют большие противоречия.



Общественное внимание в последние годы привлекал прежде всего очень шумный и поддерживаемый в основном молодежью левый фланг Демократической партии. Его ведущая представительница Александрия Окасио-Кортес попала в палату представителей еще в 2019 году, став там самым молодым парламентарием. Она позиционирует себя как демократическая социалистка и выступает прежде всего за государственное медицинское страхование и за гарантированную минимальную зарплату для всех. Имя она себе сделала своими выступлениями против расизма и сексизма. Кроме того, имея в сети "Твиттер" 12,8 миллиона человек аудитории, Окасио-Кортес является одной из самых популярных женщин-политиков в своей партии. Она перечила - а это редкость у демократов - самому Джо Байдену, обвиняя его в "некритически произраильской" позиции в ближневосточных делах. Сильные споры вызвал в партии и ее майский твит 2021 года, в котором Окасио-Кортес назвала Израиль "государством апартеида".



И все же истеблишменту демократов удалось подавить этих "активных левых" в рядах Демократической партии. Это настоящее зрелище - наблюдать, насколько крепко эта "старая гвардия" демократов, группирующаяся вокруг Байдена, способна цепляться за власть. Воплощением этой тактики "цепляния за власть" является председатель палаты представителей Нэнси Пелоси. Эта 82-летняя женщина сейчас вновь идет на выборы в Калифорнии. А ведь Пелоси сидит в конгрессе уже 35 лет и ее не назовешь вдохновляющей фигурой для молодежи. Да и сам Байден, лишь на два года моложе Пелоси, просидев в сенате 49 лет, не воспринимается молодежью как "надежда завтрашнего дня". Среди избирателей моложе 35 лет уровень одобрения Байдена, если верить опросу NBC News, упал с 56 до 42 процентов.



Молодые правые наступают



Тот факт, что у демократов доминирует старая гвардия, активно используется перед выборами ударным отрядом молодых правых. Помимо Теда Бадда из Северной Каролины, который на тридцать лет моложе Байдена и Пелоси, к продвигающей Трампа группе относятся 43-летний Рон Десантис (Ron DeSantis) и 42-летний Джош Хоули (Josh Hawley). Губернатор Флориды Десантис изучал историю в Йельском университете и юриспруденцию в Гарварде и до 2010 года в течение пяти лет работал в юридическом отделе ВМС США. В свою очередь Хоули, выпускник Стэнфордского и Йельского университетов - эксперт по конституционному праву. Он входил в группу из тех восьми сенаторов, которые попытались оспорить результаты президентских выборов в 2021 году. Хоули относительно молод, близок к народу, тесно связан со средним классом - все эти качества типичны для преторианской гвардии Трампа. Поэтому правый авангард Трампа имеет массовую поддержку избирателей. Согласно опросам 80 % избирателей республиканцев настроены позитивно по отношению к Трампу.



То есть, экс-президент и его сторонники по-прежнему являются главным центром силы в Республиканской партии. Ему не противостоит ни один хотя приблизительно равный по силе внутриполитический лагерь. В немецких аналитических центрах растет опасение, что после поражения демократов на выборах в конгресс Байден "едва ли сможет проводить какие-либо законопроекты", - говорит Йоханнес Тимм (Johannes Thimm), заместитель директора исследовательской группы "Америка" в берлинском Фонде политики и экономики. Кроме того, по мнению Тимма, существует опасность, что люди из окружения Трампа "проникнут в избирательные комиссии" и во время президентских выборов 2024 года могут попытаться фальсифицировать результаты.



Один их козырей людей Трампа - их демонстративный скепсис по отношению к интервенциям американских войск за рубежом. Массовую поддержку аргументов этих скептиков обеспечивает Такер Карлсон (Tucker Carlson), саркастический комментатор правого частного телеканала Fox News. Красноречивый политагитатор излучает презрение к мигрантам и сеет сомнения в целесообразности поддержки Украины. По словам Такера, эта страна - "чистое государство-сателлит госдепартамента США". Он не устает повторять, что Украина коррумпирована и представляет собой что-то вроде бездонной бочки. У части избирателей, увидевших, как исчезли миллиарды из уплаченных ими налогов на войне в Афганистане, полемический скепсис Такера находит все более живой отклик.



Элита США "инструментализируется" для подъема Китая?



Внешнеполитические дебаты в США и скепсис по отношению к Байдену подогреваются еще и книгой автора бестселлеров Питера Швейцера (Peter Schweizer) Red Handed ("Пойман с поличным") с подзаголовком "Как американские элиты обогащались, помогая побеждать Китаю". Вышедшая в известном издательстве Harper Collins книга описывает долговременные прибыльные бизнес-контакты сына Байдена Хантера, а также Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) и других ведущих политиков из Демократической партии с китайскими государственными концернами. Швейцер приводит доказательства, что бизнес Хантера Байдена процветал особенно бурно, когда его отец был вице-президентом при Бараке Обаме. Автор пишет, что партнеры Хантера Байдена в Китае были тесно связаны с военизированной, подконтрольной спецслужбам элитой КНР.



Согласно тезису Швейцера, китайцы использовали Джо и Хантера Байдена, чтобы инструментализировать американскую элиту для возвышения Китая до мировой державы номер один. Автор пишет, что, создав множество консалтинговых фирм, Хантер Байден обогащался под прикрытием политики своего отца. Однако Хантер Байден возражает, что в его действиях не было ничего предосудительного. В свою очередь автор книги не скрывает своей симпатии в Трампу. Кроме того, он - президент правоконсервативного Government Accountability Institute, аналитического центра, занимающегося борьбой с коррупцией и при этом уделяющего особое внимание демократам.



Хромая утка против китайского тигра



Однако затронутая Швейцером тема насчет того, что Байден и его окружение ради материальной выгоды способствовали подъему геополитического противника США Китая, после вполне возможной победы республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс может иметь "неизбежные последствия", о чем пишет и газета Guardian в рецензии на книгу Швейцера. Пропагандисты Трампа не упустят возможности с помощью возможного большинства в конгрессе представить Байдена как хромую утку, не способную оказать эффективного сопротивления китайскому тигру.



Европейцам следует к этом подготовиться. Если пропаганда теле-трамписта Такера Карлсона, пренебрежительно называющего Украину нахлебником США, упадет у многих американцев на благодатную почву, то в случае возвращения Трампа на пост президента трансатлантическая солидарность с Украиной может дать глубокие трещины. Один из указывающих на это сигналов уже поступил. В голосовании о выделении Украине пакета в 40 миллиардов долларов 11 сенаторов и 57 депутатов-республиканцев проголосовали против помощи Киеву, а это ни много ни мало десять процентов депутатов. А если новый потенциальный владелец Твиттера Элон Маск разрешит Трампу вновь активно пользоваться мессенджером, то республиканцы получат солидную поддержку своего войска со сторону самого главнокомандующего.



Удо Норден (Udo Norden) Источник - ИноСМИ

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