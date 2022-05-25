Запад проиграл мир. Но может поступить как Карандышев, - Ростислав Ищенко

11:45 26.05.2022 Запад проиграл мир. Но может поступить как Карандышев

Ростислав Ищенко



Обычно война выигрывается до войны и без войны. Только политики не всегда замечают факт проигрыша, а заметив не все осмеливаются признать. Как правило начало боевых действий является актом косвенного признания стратегического проигрыша и попыткой на поле боя военной силой изменить неблагоприятную ситуацию



В плане политическом, это - попытка тактически (при помощи вспомогательного элемента политической системы, каковым является "война") выиграть стратегически (политически, экономически и дипломатически) проигранную борьбу.



Именно поэтому Россия два десятилетия уклонялась от попыток Запада спровоцировать ее на участие в крупном военном конфликте и пошла на столкновение только тогда, когда, во-первых, общая политическая ситуация вышла из-под контроля и точное стратегическое планирование стало невозможным, поскольку было неясно какими именно силами и на скольких направлениях одновременно противник атакует, если оставить за ним инициативу, во-вторых, была переоценена способность украинской оппозиции оказать эффективное сопротивление режиму (она оказалась абсолютно импотентной даже в условиях выхода российских войск к предместьям Киева уже к концу второго дня операции).



Но главная причина решения обычно весьма осторожного российского руководства проявить инициативу, заключалась в том, что Запад уже проиграл, проиграл политически и война (при несомненном риске самопроизвольного развития военного кризиса до мирового масштаба, а также при стандартном для любой войны риске случайного поражения) должна была лишь зафиксировать этот проигрыш Запада.



Собственно к концу третьего месяца войны мы увидели все эти пункты в действии. Как уже было отмечено выше, надежда на быстрое заключение эффектного мира с новым "пророссийским" правительством в Киеве оказалась нереализуемой. Что касается политической ситуации, то контроль над ней так и не восстановлен, более того, если до начала боевых действий США считали, что ситуацию контролируют они, то сегодня ясно, что ее не контролирует никто.



С одной стороны Россия не смогла предотвратить массированную накачку Украины оружием и военной техникой, но зато США не смогли обеспечить координированное создание восточноевропейского фронта в поддержку Киева от Балтики, до Черного моря. Мелкие провокации организовывают и прибалты, и поляки на белорусской границе, и румыны в Молдавии (с намеком на Приднестровье). Те же поляки постоянно угрожают вторжением на Украину "миротворческого контингента" и уже даже договорились с Зеленским о правовом оформлении оккупации Польшей Западной Украины. Но пока что реально воюет против России только режим Зеленского, силы которого уже на исходе и неизвестно дождется ли он реального выступления "союзников".



На этом фоне неспособность ЕС принять санкционные пакеты, блокирующие закупки странами Евросоюза российских энергоносителей (фактически блокада организована силами одной Венгрии), жесткие противоречия между странами ЕС относительно масштабов и уровня помощи Украине (Германия пытается остановить поставки даже обещанного вооружения и отказывается не только поставлять на Украину БМП "Мардер", но и компенсировать Польше уже отправленные Зеленскому танки Т-72 новыми "Леопардами". Польша же, вместе с Прибалтикой требуют общей евро-американской (НАТОвской) "миротворческой операции" на Украине и пытается остановить критически важный для Германии газовый транзит в Европу. Параллельно Турция, выторговывая уступки по курдскому и гюленистскому вопросам, блокирует ускоренное вступление Швеции и Финляндии в НАТО, которое США пытались организовать в рамках давления на Россию.



Когда раздались голоса по поводу того, что Анкару следовало бы исключить из НАТО, Девлет Бахчели, лидер Партии националистического движения (партнер эрдогановской Партии справедливости по правительственной коалиции) заявил на встрече с турецким президентом, что Турции следовало бы обдумать возможность самой выйти из НАТО. Напомню, что два года назад, когда в ЕС стали поговаривать о возможности исключения Венгрии (из-за ее жесткой позиции по украинскому вопросу) премьер Венгрии Виктор Орбан также публично заявил, что его страна может и сама подумать о выходе из ЕС. Голоса сразу замолчали.



Мы имеем дело уже с системой, когда члены НАТО и ЕС, как только на них пытаются давить союзники, понуждая поддержать общее решение, открыто угрожают выходом из этих системных структур Запада, и давление тут же снижается, им идут на уступки, с ними начинают торговаться о размере отступного. Даже пять лет назад представить себе, что кто-то решится угрожать выходом из НАТО и ЕС было невозможно.



Британский "брэксит" - особая статья: Британия всегда рассматривала себя внешней силой по отношению к "континенту", как первый сорт по отношению к остальному ЕС. Лондон всегда имел привилегии по сравнению с остальными членами. В этот раз, пытаясь выторговать очередные уступки, шантажируя Евросоюз своим выходом, британские лидеры попались в собственную ловушку, неправильно оценив настроения масс. Но чтобы Венгрия намекала, что не очень-то ей этот ЕС и нужен, чтобы Турция открыто заявляла, что турецкое государство возникло до НАТО и будет существовать после НАТО, и чтобы им за это ничего не могли сделать старшие товарищи, такого не было и быть не могло. Теперь может.



То есть, США потеряли абсолютный контроль над собственными западными трансатлантическими структурами. Единство Запада стало фикцией. Они заявляют, что едины, но каждый пытается проводить в отношении России самостоятельную сепаратную политику. С учетом того, что санкции привели к обвальному росту цен на энергоносители и еду, к падению роли западных валют в мировой торговле и прочим неприятным моментам, провоцирующим социальный взрыв на фоне экономического коллапса, времени на демонстрацию единства у Запада не так много.



Без существенных побед на украинском фронте, которые возобновили бы надежду Запада на тактическую (военную) победу над Россией (расчет на то, что затягивание войны приведет к коллапсу российской экономической и социальной систем раньше, чем рухнет западная) возобновление единства Запада невозможно, а центробежные тенденции будут только нарастать: первым перебежчикам в другой лагерь достанутся самые лакомые куски, последним придется драться за кости. Но и на украинском фронте ситуация для Запада безрадостна. Польша и Румыния еще не вступили в дело, а регулярная армия Зеленского утратила боеспособность: фронт в Донбассе сыпется, солдаты сдаются сотнями, резервисты не хотят воевать, бригады территориальной обороны тоже на фронт не рвутся, поставляемого Западом тяжелого оружия не хватает для восполнения потерь.



Наверное моментальное вступление в войну польской и румынской армий могло бы на некоторое время стабилизировать ситуацию на фронте и даже создать пару кризисов для российских войск. Но ни Бухарест, ни Варшава не готовы к масштабному вторжению. Максимум, они вместе могут послать тысяч десять-двадцать солдат, для занятия приграничных регионов Украины, которые поляки и румыны хотели бы прибрать к рукам. Это никак не поможет Зеленскому, а Бухарест и Варшаву поставит перед необходимостью как-то урегулировать свои отношения с Россией, когда, разгромив остатки ВСУ, российские войска подойдут к польско-румынским позициям. Видя судьбу Украины полякам и румынам откровенно страшно, что их точно так же американцы бросят без поддержки под российский паровой каток.



В общем, на сегодня аргументы Запада слабы как никогда, а разброд и шатание в его лагере как никогда сильны. Почему же так произошло? Ведь Запад готовился добить Россию с середины 90-х. Уже в ходе чеченских войн это его намерение было совершенно очевидным.



Запад попался в ловушку собственной пропаганды и переоценил свои силы, недооценив силы противника.



Во-первых, западные экономисты так долго рассказывали, что "страна-бензоколонка", имеющая 2% мирового ВВП, просто моментально рухнет, стоит лишь такому гиганту, как США ударить ее санкционной плетью, что сами в это поверили. При этом они не учитывали, что российский ВВП - это тонны, километры и кубометры полезной продукции (пусть даже и сырья, но всем необходимого), в то время, как большая часть американского ВВП - биржевые спекуляции, финансируемые необеспеченными деньгами, получаемыми из воздуха.



Они, очевидно, получали информацию от своей пятой колонны в России, что с импортозамещением не все гладко, что есть случаи очковтирательства и считали российскую попытку уйти от торгово-экономической зависимости от Запада большим блефом. На самом деле, они сами стали жертвой очковтирательства. Их агенты в Москве так не любили Россию, что на порядки преувеличивали проблемы, одновременно отрицая достижения. В результате, когда в 2014 году США попытались нанести удар по российской финансовой системе и по продовольственному рынку, выяснилось, что и финансовая система уже достаточно автономна, чтобы устоять, и продовольственная безопасность страны уже достигнута. У нас еще не делали пармезан, фуагра и хамон, но мяса, яиц и молока было достаточно для себя, а по зерну мы были даже первым экспортером в мире.



Теперь у нас есть все, и экспортируем мы далеко не только пшеницу, но и мясо, рыбу и даже молочные продукты. Поэтому и удар в 2022 году американцы нанесли посильнее. Они пошли даже на дефолт доллара и евро, заблокировав российские резервы в этих валютах, чтобы только обрушить российскую финансовую систему. Российские финансы опять устояли (жаль у финансистов нет чина маршала - Набиулина вполне достойна титуловаться Маршалом финансовой Победы), а зато западные финансовые системы с ходу влетели в кризис. Теперь наши враги готовятся к голодной и холодной зиме (хоть в США и ЕС ситуация еще будет относительно терпима, но они не привыкли к минимальным трудностям), а весь мир смотрит и мотает на ус, как это - воевать с Россией (пусть и украинскими руками).



Во-вторых, Запад переоценил свое военное превосходство. Вернее Запад не заметил, как военное превосходство утратил. Они рассказывали всем про "путинские мультики" и сами в это верили. Когда же оказалось, что все это не мультики, возник вопрос: если такие вооружения показывают открыто, то что же еще держат в тайне? И Западу стало страшно. Поэтому они все друг друга подталкивают: пойди, мол, дай России, чтобы Украину не обижала, но кроме как крикнуть что-нибудь обидное и спрятаться за спины коллег никто из них ни на что больше не решается.



В-третьих, Запад не заметил и не понял, что он давно уже не является для всего мира ни авторитетом, ни образцом для подражания. Никто уже не собирается по его первому зову выступать в поход на очередное им назначенное "мировое зло". Наоборот, его давно уже не любят, не уважают, а сейчас еще и перестали бояться. В результате, страны, которые ввели санкции против России оказались в абсолютном меньшинстве. Весь мир не с ними, весь мир с нами. Вместо изоляции России Запад получил российско-китайское лидерство в противостоянии его агрессии.



Все эти ошибки были допущены задолго до начала активной фазы войны Запада против России. Они и обусловили проигрыш Западом войны еще до войны, проигрыш мира. Ну а попытка военным путем переиграть безнадежно проигранную политическую кампанию привела к тому, что единство Запада затрещало по швам. Теперь Западу осталось надеяться, как говорил Ришелье в романе Дюма "Три мушкетера", "на одно из тех событий, которые меняют лицо государства". Но и с этой надеждой как-то не очень. Все "хорошие русские" уехали на Запад и теперь не в состоянии быть хоть чем-то полезными своим хозяевам. Некому менять лицо государства.



Впрочем, сдаваться Запад пока не готов, силы у него еще есть и он намерен бороться до конца. Как минимум до конца текущего года, а будут силы, то и дальше, если хватит смелости, то даже до конца цивилизации. Юлий Капитонович Карандышев Ларису Дмитриевну Огудалову тоже проиграл, но не отдал. Источник - Ukraina.ru

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