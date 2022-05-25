Армия Z освободила Красный Лиман. Наступление продолжается

11:50 26.05.2022

Союзные войска подняли над администрацией Лимана знамя Победы, флаги России и ДНР (ВИДЕО -

https://rusvesna.su/news/1653546616



Только что от военных источников "Русской Весне" стало известно, что после ожесточенных боев над городом Лиман были подняты флаги России, ДНР и красное знамя Победы.



Наши бойцы установили флаги на здании городской администрации.



Группировка "О" освободила уже большую часть города.



Весь центр города контролируется союзными силами.



Работа вражеской артиллерии подавляется авиаударами и нашей артиллерией. В металлолом превращают не только старые украинские гаубицы Д-30, но и недавно подвезенные украинским боевикам американские М777.



Кроме того, подтвердилось участие в обороне города нацистов из полка "Азов" и нацбата "Донбасс". Они выполняют роль заградотрядов, пленные рассказывают о случаях стрельбы по своим. Видимо, по-другому остановить массовое бегство "всушников" уже не получается.