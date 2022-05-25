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|Как реорганизуют КазКНБ. Опубликован полный текст указа Токаева
12:33 26.05.2022
Как реорганизуют КНБ. Опубликован полный текст указа Токаева
Опубликован текст Указа Президента Касым-Жомарта Токаева "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", передает Tengrinews.kz.
Документ опубликован в информационно-правовой системе нормативно-правовых актов.
В перечень реорганизуемых республиканских государственных учреждений вошли:
Центр технической защиты информации Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан путем их слияния в Центр технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов Комитета национальной безопасности;
Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Ақтау" Пограничной службы Комитета национальной безопасности;
Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Алматы" Пограничной службы Комитета национальной безопасности;
Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Жаңғызтөбе" Пограничной службы Комитета национальной безопасности;
Авиационная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан путем присоединения к ней республиканского государственного учреждения "Авиационное управление Авиационной службы Комитета национальной безопасности.
Часть изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые указы Президента, являются секретными и для служебного пользования.
Полная версия документа опубликована по ссылке.
Напомним, 17 мая Президент страны подписал Указ № 893 "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан". Документом вносятся поправки в 15 указов Президента, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности. Утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.