Как реорганизуют КазКНБ. Опубликован полный текст указа Токаева

12:33 26.05.2022

Как реорганизуют КНБ. Опубликован полный текст указа Токаева



Опубликован текст Указа Президента Касым-Жомарта Токаева "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", передает Tengrinews.kz.



Документ опубликован в информационно-правовой системе нормативно-правовых актов.



В перечень реорганизуемых республиканских государственных учреждений вошли:



Центр технической защиты информации Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан путем их слияния в Центр технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов Комитета национальной безопасности;

Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Ақтау" Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Алматы" Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Жаңғызтөбе" Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

Авиационная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан путем присоединения к ней республиканского государственного учреждения "Авиационное управление Авиационной службы Комитета национальной безопасности.

Часть изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые указы Президента, являются секретными и для служебного пользования.



Полная версия документа опубликована по ссылке.



Напомним, 17 мая Президент страны подписал Указ № 893 "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан". Документом вносятся поправки в 15 указов Президента, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности. Утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.