Республика Молдова в преддверии поглощения Румынией, - С.Князев

12:52 26.05.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 26.05.2022 |



Согласятся ли гагаузы на юге и русские на севере Молдавии жить "по натовским стандартам"?



Ситуация в Молдавии обостряется на глазах. Расплывчатые очертания "унири" ("объединения"), то есть поглощения Республики Молдова (РМ) Румынией – государством-членом НАТО, становятся все более определенными.



24 мая СМИ сообщили, что бывший президент республики, в прошлом член Партии коммунистов, затем некоторое время член Партии социалистов Игорь Додон задержан властями. В течение целого дня в его доме проводился обыск, затем Додона увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что бывший президент Республики Молдова помещен в следственный изолятор.



25 мая Додону предъявили обвинение в "государственной измене" и "пассивной коррупции". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В Кишиневе в поддержку бывшего президента начались протесты, но, как обычно, безрезультатные.



Внятно объяснить, в чем заключается вина Додона, официальный Кишинев не может. А что касается туманных обвинений в "коррупции" и в "работе на Россию", то они звучат давно. Никаких фактов, достаточных для предъявления Додону обвинений, за это время общественности не предъявлено. Додон передал через своих адвокатов, что обвинения основаны на известных записях его переговоров с самым богатым человеком в республике, бывшим главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком (в России является фигурантом трех уголовных дел).



Несмотря на то, что обвинения в адрес Додона раздаются несколько лет, Кишинев решил взяться за него только сейчас.



Авторитет правительства Майи Санду падает. По данным последнего исследования, проведенного в мае 2022 года, совокупный рейтинг оппозиционных партий, преодолевающих проходной барьер (Блок коммунистов и социалистов, "ШОР"), достиг 49%, а партии власти ("Действие и солидарность") – 36,8%. Что же касается уровня и качества жизни жителей Молдавии, о нем говорит этот снимок:



Рост инфляции в Молдавии – рекордный за последние 22 года. В апреле он достиг 27%, в третьем квартале 2022-го ожидается на уровне 31%. Стремительно растут цены на продукты питания и электроэнергию. Власти взвинтили коммунальные тарифы и стоимость проезда в общественном транспорте. Режим пытается списать экономический кризис на боевые действия на территории Украины, но уже в 2021 году, задолго до начала СВО, в силу бездарности правительства инфляция в Молдавии достигла 14% (пятнадцатилетнего рекорда).



В этой ситуации Майя Санду со своей командой и форсирует унирю. В феврале было проведено совместное заседание правительств Молдавии и Румынии, на котором обсуждались вопросы установления контроля Бухареста над рядом сфер политической жизни РМ, в том числе обороны и государственной безопасности. Пока что Румыния взяла на себя обучение офицеров молдавской полиции и реформу местной судебной системы.



В мае в Яссах состоялось совместное заседание юридических и внешнеполитических комиссий парламентов Молдавии и Румынии, на котором обсуждалась перспектива "общего контроля" на границе (первый шаг к ликвидации границы как таковой).



Объявлено и о подготовке совместного заседания парламентов двух стран.



Параллельно Кишинев, судя по всему, начал непубличные переговоры с НАТО о сотрудничестве. Известная своими познаниями в географии британский министр иностранных дел Лиз Трасс объявила, что Великобритания вместе с другими членами альянса хотела бы оснастить армию Молдавии по натовским стандартам.



Схема уже разработана. 25 мая румынский евродепутат Еуджен Томак заявил, что Молдавия сама по себе не станет членом ЕС в ближайшие 15-20 лет, но может присоединиться к Евросоюзу, влившись в состав Румынии. "Политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан", – объявил евродепутат.



Все это означает начало конца государства Республика Молдова. Если репрессии против Игоря Додона ничего, кроме бессильных протестов, и не дадут, возмущение в Молдавии зреет на почве с национально-этнической окраской, причем с двух концов. Жители севера республики (русские Бельцы) и юга (Гагаузия) настолько оппозиционны националистическому прозападному режиму в Кишиневе, что вряд ли согласятся жить "по натовским стандартам" на территории, предназначенной к тому, чтобы войти в зону ответственности НАТО.