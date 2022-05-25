Союзники России по ОДКБ ждут завершения конфликта с Украиной - Д.Ашимбаев

13:18 26.05.2022 Прошедшая 16 мая в Москве встреча глав государств ОДКБ в режиме определенной напряженности тем не менее закончилась подписанием совместного заявления с универсальными формулировками. Кто и как их трактовал?



Александра Алехова, 25 мая 2022



Прошедшая 16 мая в Москве встреча глав государств ОДКБ в режиме определенной напряженности тем не менее закончилась подписанием совместного заявления с универсальными формулировками. Кто и как их трактовал?

Первая за 2,5 года очная встреча лидеров всех шести стран организации символично прошла именно в Москве. Президенты не вовлеченных в российско-украинское противостояние старательно обходили тему Украины, несмотря на старания главы Беларуси Александра Лукашенко. Общей угрозой безопасности региона назвали Афганистан. В итоге Совет коллективной безопасности ОДКБ подписал совместное заявление с любопытными формулировками.

Если коротко, то:

высказали озабоченность ситуацией в Афганистане

обеспокоились тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов

озаботились селективным применением общепризнанных норм и принципов международного права и проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости

подчеркнули важность снижения напряженности на континенте и готовность налаживать практическое взаимодействие с НАТО

осудили любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии

обещали совместными усилиями продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма, распространения неонацизма, расизма и ксенофобии



ОДКБ уже не та

Международное экспертное сообщество считает, что условия, при которых сам Договор о коллективной безопасности и ОДКБ в целом отметили свои юбилеи, явно в пользу трансформации организации в будущем.

Политолог Данияр Ашимбаев считает, что президенты стран-участниц ОДКБ продемонстрировали выжидательную позицию в связи с отсутствием эффективного военного результата действий России в Украине.

- Учитывая, что Казахстан состоит практически во всех международных организациях - ООН, ОДКБ, ТЮРКСОЙ, ШОС, СВМДА, ЕАЭС, массовый казахстанец вообще не видит особой разницы в этих аббревиатурах, - прокомментировал политолог. - Даже не все эксперты разбираются в отличиях той же ШОС от ОДКБ.

- И тем не менее Договор создан в 1992 году, когда на повестке в регионе были совершенно другие вопросы, а потому и смысл в нем был другим, так ведь?

- Да, и состав всех интеграционных объединений менялся за прошедшие годы. Многие с удивлением вспоминают, что еще существует СНГ, хоть и формально.

Формат ОДКБ два десятка лет был спящим. Да, проходили саммиты, принимались решения, проводились совместные учения, но в поле зрения организация особо не была

Ситуация с российско-грузинским военным конфликтом в 2008 году показала обиженные высказывания россиян, что союзники их не поддержали. А союзники не напрямую, а косвенно обозначали, что конфликт не ОДКБ, да и вообще зачем России для войны с маленькой Грузией нужны силы организации.

Затем произошел конфликт в Карабахе. И Никол Пашинян надеялся на помощь ОДКБ, но организация не вмешалась.

То есть постоянно возникали ситуации, при которых у каждой конкретной страны были и есть свои конфликты. Общим конфликтом всегда признавалась только проблема Афганистана. Пока у России и Беларуси противостояние с Западом, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан стараются вообще ни в какие конфликты в европейском театре не влезать. То есть встал вопрос о том, что организация существует, но даже под ее уставные цели многие вопросы не двигаются.

Россия смотрит на это с пониманием, потому что для нее фактор существования ОДКБ стал важным сам по себе, как и для всех. Но все также прекрасно понимают, что, условно говоря, в случае войны Казахстана с Кыргызстаном ОДКБ также вмешиваться не будет.

У всех дружественные отношения друг с другом, поэтому все делают вид, что межстрановые конфронтации их не касаются

Та же ситуация с Украиной. Россия с Украиной находятся в конфронтации в той или иной форме с 1992 года. Для остальных государств ОДКБ этого конфликта не существует.

Поэтому, по сути, организация может принять решения только точечно и только в случае, где существует 100-процентный консенсус. Договорные обязательства вообще, а консенсус по конкретному вопросу, это в частности.

Именно в такой "частности" оказался Казахстан в январе 2022 года, хотя официальной трактовки январских событий толком до сих пор нет.



Трактовка январских событий

- Как же нет? Есть версия, что Комитет национальной безопасности обманул президента о нападении на страну террористов.

- Но как только президент позвал на помощь ОДКБ и миротворцы ОДКБ зашли в Казахстан, казахстанцы тут же заговорили, что нечего им тут делать. И Касым-Жомарт Кемелевич буквально сразу отметил, что они здесь не задержатся.

Если рассматривать причины наших событий и роль ОДКБ, понятно, что мы вступаем на очень зыбкую почву. Потому что если организатором был бывший глава КНБ Карим Масимов, то скорее всего он действовал в интересах коллективного Запада. Вряд ли человек такой осторожности пошел бы на переворот без четких гарантий из-за рубежа.

Но и обвинить сейчас Запад в причастности к январским событиям - это со всей дури подставиться под санкции, от чего Казахстан изо всех сил пытается увернуться

Наша экономика ориентирована на кучу социальных и инфраструктурных проектов, которые в существующей макроэкономической ситуации еле-еле вытягиваются. Попадание под санкции для Казахстана, в отличие от России, намного уязвимее.

И теперь, понимая слова Александра Лукашенко о том, что имела место попытка цветной революции, но со своей спецификой "спецслужба + наемные бандиты и маргиналитет", пропустили демократическую и социальную составляющую.

И время событий было выбрано не случайно, все это тоже понимают. Как раз с лета 2021 года между Казахстаном и Россией началось напряжение. В декабре Россия выдвинула ультиматум по безопасности странам НАТО. В это время войска уже стояли на границе с Украиной. И тут происходят события в Казахстане, куда эти войска срочно перебрасываются.

Скорее всего, заговорщики рассчитывали, что Токаев не рискнет обратиться за помощью к России в силу напряженных отношений в последнее время

А Россия не будет перебрасывать свои войска, потому что уже пахло специальной военной операцией. Но в итоге Токаев обратился к ОДКБ, и по численности переброшенных войск все выглядело так, что обращение было адресовано больше к России.

Скорость прибытия контингента и его количество практически переломили ход событий. Ведь были заявления, что планировалась следующая волна беспорядков.

Как теперь выясняется, еще и Китай очень сильно предлагал свою помощь. Потому что дестабилизация в Казахстане била и по России, и по Китаю. Возможный переход ее в радикальную религиозную плоскость мог отразиться на ситуации в Синьцзяне.



Саммит в Москве - вызов Западу?

- Уверен, все хотели бы саммита избежать, но для Москвы было принципиально важным провести его именно в Москве. И именно в то время, которое было условлено. С тем, чтобы показать себе - мы не одни, и что у союзников есть хотя бы моральные обязательства

Потому что и Касым-Жомарт Токаев, и Садыр Жапаров, и Эмомали Рахмон говорили о проблемах Афганистана. О проблеме, которая существует и которую во многом создали те же американцы, подложив под Центральную Азию мощную бомбу.

Укрепление границы Таджикистана и Афганистана - вопрос уже принципиально важный. Ситуация на узбекско-афганской границе напряженная. То есть сейчас конфликт на Западе, но у нас возникают серьезные проблемы на юге.

Все понимают, что проблему противодействия Талибану без России не решить. Все видят, что Россия вынуждена ослаблять сирийскую группировку, и это ослабляет позиции Башара Асада, а на ее место сейчас заходит Иран. Но перебор с Тегераном вызывает напряжение у всех остальных.

Вот он, клубок проблем, заложником которого стал нынешний саммит. Многие хотели бы избежать сейчас поездки в Москву, но поехали

Все понимают, если Россия будет вынуждена сократить свое присутствие в Центральной Азии, сюда на освободившееся место будет заходить Китай. Все Китай любят, но хотят, чтобы он держался подальше. А российских вооруженных сил физически на всю Евразию в данный момент не хватает. Особенно с учетом напряженных боевых действий в Донецке.

У всех ситуация очень сложная, все хотели бы избежать лишний раз обвинений Запада в поддержке Москвы. Поэтому заявление ОДКБ было очень сильно сбалансированным.



Универсальные трактовки

- Но в нем прослеживаются акценты в сторону Запада, Украины и текущих событий.

- Да. С одной стороны, осуждение нацизма и фальсификация истории - прямой намек на Украину и коллективный Запад.

С другой стороны, призыв к налаживанию контактов с НАТО показывает, что и Россия, несмотря на конфликт с Украиной, и ОДКБ в целом хотели бы говорить

Трактовки разные. Если посмотреть на позицию Казахстана по вопросу Украины, ее можно собрать из двух десятков различных заявлений в разное время разными должностными лицами. Но президент говорил о поддержке территориальной целостности и внеблокового статуса. Внеблоковый статус отвечает интересам России, а территориальная целостность Украины отвечает интересам Киева. У всех позиция двусмысленная, потому что многие ситуацию на Украине экстраполируют на свои территории и государства.

Поэтому отсутствие эффективного военного результата кампании на данный момент держит союзников чуть в стороне от конфликта

Если бы за эти три месяца были взяты Киев, а бои шли на границах Львова, отношение было бы другим. А пока за это время не решен вопрос Краматорска, то естественно, все заняли выжидательную позицию. И в такой ситуации выжидание может быть самой лучшей формой.

В декларации ОДКБ содержится опять же призыв к отказу от военного конфликта и решению всех проблем в соответствии с принципами ООН. Украина сама тут же бы подписала такое заявление.

За последнее время понятие войны стало настолько забюрократизированным, что никто друг другу войну не объявляет. Весь мир события в Украине называет войной. Но ни Россия, ни Украина ее не объявляют, потому что понятие войны несет много смысловой политической и экономической нагрузки.

Поэтому в этой политико-правовой казуистике все формулировки можно читать так, как каждый хочет

Сравню происходящее с заявлением Токаева в 2020 году по языкам. Русскоязычные СМИ тогда вытащили первый абзац, казахскоязычные - второй. Но президент-то сказал и первый, и второй, это была его цельная позиция. Точно также многие смотрят и заявление ОДКБ. Одни видят первое и третье, другие - второе и четвертое. А это документ цельный.

Он завуалированно содержит несколько вопросов в поддержку России. Но и вопрос налаживания отношений с НАТО можно понимать по-разному. В российском понимании налаживание отношений с НАТО - отвод их войск на уровень 1990 года, а в центрально-азиатском понимании - совместные маневры, военно-техническое сотрудничество и никаких военных конфликтов.

Формулировки в заявлении Совета универсальны тем, что каждый вложил в них свой смысл и каждый понимает их по-своему. Но, по сути, видно, что ОДКБ к конфронтации присоединяться не намерена

Россия это понимает и не ставит вопрос так, чтобы нагружать союзников по Центральной Азии киевской проблемой. Источник - 365info.kz

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