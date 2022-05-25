Мировые экономические проблемы. Как они давят на Кыргызстан и наши кошельки, -24.kg

20:36 26.05.2022

25 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что мировая экономика пришла в худшее состояние со времен Второй мировой войны. На ситуацию повлияли пандемия коронавируса, военная операция России в Украине и угрозы изменения климата из-за глобального потепления.



В результате во всем мире повысилась инфляция, выросли цены на питание и энергоносители.



Кыргызстан не стал исключением. Впервые за много лет ни Министерство экономики, ни Национальный банк до сих пор не представили прогнозы по росту ВВП и инфляции. Причина - нестабильность на мировых рынках и в странах - основных торговых партнерах. Зато мировые финансовые институты уже представили свое видение развития ситуации. И оно говорит о том, что стране вновь придется пережить не самые радужные времена.



Все будет зависеть от соседей

Первым свои ожидания по росту экономики Кыргызстана пересмотрело агентство Moody’s. Связано это со спецоперацией России в Украине.



РФ сразу предрекли колоссальное падение экономики, а за ней похожий прогноз сделали и для ее торговых партнеров.



"Исторически экономические циклы в России и их влияние на денежные переводы и экспортные потоки компенсировались поддержкой со стороны международных финансовых организаций, доходами от золота и сырьевых товаров, а в последнее время - положительным влиянием девальвации сома на поддержку конкурентоспособности в торговле. Но неясно, в какой степени эти смягчающие меры могут компенсировать воздействие текущего шока на экономический, налогово-бюджетный и финансовый сектор Кыргызстана", - отметили в Moody’s.



Похожей позиции придерживаются и во Всемирном банке. Там также уверены, что последствия вторжения России в Украину могут свести на нет достигнутый Кыргызстаном прогресс в 2021 году, когда рост ВВП составил 3,6 процента.



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АБР прогнозирует замедление роста ВВП Кыргызстана в связи с экономическими санкциями, введенными против России - основного торгового партнера страны.



"После возвращения к росту в прошлом году большая часть прогноза теперь зависит от внешней неопределенности. Развитие более зеленой экономики может помочь снизить риски для устойчивого развития. АБР по-прежнему всецело готов поддерживать экономическое развитие Кыргызстана", - сказала директор постоянного представительства банка в КР Канокпан Лао-Арайя.



Эксперты подчеркивают, что экономика страны по-прежнему сильно зависит от добычи золота, денежных переводов мигрантов и иностранной помощи.



Цены будут только расти

Прогнозы мировых институтов по росту ВВП пока не оправдываются, а вот с инфляцией они с каждым месяцем выглядят все реальнее. Цены в стране продолжают шокировать. С каждым походом на рынок кыргызстанцы на зарплату могут позволить себе все меньше и меньше продуктов.



По мнению Азиатского банка развития, основной причиной инфляции в Кыргызстане в этом году будет резкий скачок цен на топливо и газ более чем на 20 процентов. Это может привести к росту цен на продукты питания и другие товары.



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В Международном валютном фонде считают, что "инфляция останется повышенной гораздо дольше", чем ожидалось в предыдущих прогнозах. Так, в странах с развитой экономикой она, согласно нынешнему прогнозу, составит 5,7 процента в 2022 году и 2,5 процента в 2023-м. В странах с формирующимся рынком и развивающихся - 8,7 процента в 2022-м и 6,5 процента в 2023 году.



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Для Кыргызстана это означает еще больший рост бедности. В ООН уже сообщили, что уровень бедности в Кыргызстане усугубился вторжением России в Украину. Конфликт и связанные с ним санкции, вероятно, повлияют на экономику КР, которая зависит от импорта и денежных переводов мигрантов, работающих в России.



"Сокращение денежных переводов вместе с растущей инфляцией угрожает потерей источника доходов людей, которые с трудом сводят концы с концами в Кыргызстане", - сказал специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье Де Шуттер.



Пока все идет хорошо

Кабинет министров хоть и не озвучивает прогнозов, но антикризисную программу принял. И пока даже есть чему радоваться. Первый заместитель министра экономики Чоро Сеитов отметил, что по итогам четырех месяцев 2022 года ситуация в экономике положительная. Это стало сюрпризом для чиновников.



"С учетом текущей геополитической и экономической ситуации, которая оказывает влияние на КР, темпы роста очень оптимистичные. Мы ожидали, что ситуация будет немного иной, но, тем не менее, экономика показывает уверенный рост", - заявил журналистам Чоро Сеитов.



В Евразийском банке развития считают, что рост ВВП страны на 5,4 процента связан с увеличением объемов выпуска золота.



"Высокие обороты в розничной торговле (6,9 процента), грузоперевозках (39,9 процента), гостиничном и ресторанном бизнесе (9,7 процента) отчасти обусловлены низкой базой 2021 года. Рост активности в сельском хозяйстве и строительстве был сдержанным. Падение выпуска в энергосекторе отчасти обусловлено маловодьем и теплыми погодными условиями", - говорится в еженедельном отчете банка.



При этом в стране стремительно растут цены. Связано это в основном с увеличением стоимости продовольствия на мировых рынках. Инфляция же в непродовольственном сегменте немного замедлилась. Но и тут не стоит радоваться. По мнению аналитиков, это может быть сигналом того, что люди банально начали экономить.



Сбрасывать со счетов мировые прогнозы еще рано. Стабильности на мировых рынках пока нет. Это значит, что в любой момент ситуация может резко измениться и вместо гордости из-за роста экономики придется наблюдать ее стремительное падение.