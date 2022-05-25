Министерство образования Киргизии судится с бывшим ректором Ошского университета,

20:49 26.05.2022

26 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают законопроект "Об образовании".



Документ предусматривает, что руководителей высших учебных заведений, которые носят статус национального, назначает и снимает президент.



Замминистра образования и науки Уланбек Мамбетакунов отметил, что в Кыргызстане есть четыре университета, которые имеют статус национального.



"С 2020 года у нас идут судебные тяжбы с бывшим ректором Ошского технического университета. Ректор там еще не назначен. Такая же ситуация с техническим университетом имени Раззакова. Сейчас ректоров, которые отвечают квалификационным требованиям, назначает Минобразования. По законопроекту предлагается выбирать ректора на пять лет, при необходимости он может избираться еще на один срок", - сказал Уланбек Мамбетакунов.