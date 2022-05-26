Филиппины продолжат балансировать между США и Китаем, - Д.Моисеев

20:53 26.05.2022

Возвращение династии Маркос к власти ознаменовало мир между манильской элитой и Дутерте

Данила Моисеев

26.05.2022



Правление Фердинанда Маркоса-младшего и Сары Дутерте призвано устроить большинство филиппинцев.

Конгресс Филиппин утвердил на должность президента Фердинанда Маркоса-младшего, сына диктатора-тезки. За Маркоса-младшего проголосовало 58,7% избирателей. Вице-президентом страны стала дочь действующего главы государства Родриго Дутерте Сара, получившая 61,5% голосов. Таким образом, нынешний лидер сохранил за собой влияние, однако его преемник – фигура самостоятельная. Одновременное представительство двух кланов означает мир между манильской элитой и не стеснявшегося никаких средств в борьбе с наркотрафиком Дутерте. Во внешней политике больших изменений ждать не стоит, хотя клан Маркосов и был всегда лоялен США, как и население в целом.



Маркос-младший официально приступит к своим обязанностям 30 июня. Он уже пообещал сделать все зависящее для процветания страны и попросил граждан молиться за него. Делать это будут, однако, не все. Среди многих филиппинцев свежи воспоминания о правлении отца Маркоса-младшего, правившего страной с 1965 по 1986 год, причем с 1972 года – единолично, после введения чрезвычайного положения и отмены Конституции. В этот период многие филиппинцы стали жертвами репрессий.



В первые годы правления Маркос-старший руководил страной весьма умело, но потом семья погрязла в поражающей воображение коррупции, а любовь к роскоши его все еще здравствующей 92-летней жены Имельды стала притчей во языцех. Сам будущий президент получил губернаторскую должность от отца уже в 26 лет.



Но, несмотря на все это, в стране были перемены к лучшему, и это отразилось в народном сознании. Иначе Маркоса-младшего просто-напросто не выбрали бы. При этом его политика может быть вполне похожа на ту, которую проводил Дутерте. Не факт, что с наркотрафиком новый президент будет бороться столь же бесцеремонно, однако во внешней политике Маркос-младший скорее всего продолжит получать выгоды от сотрудничества как с Вашингтоном, так и с Пекином, отмечает руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.



"Внешняя политика, вероятно, будет такой же импульсивной, как и образ жизни на Филиппинах в целом. По культуре регион гораздо ближе к Латинской Америке, нежели к Азии. Вопрос в том, кто будет способен больше отвечать требованиям Манилы – Вашингтон или Пекин, и пока этот вопрос остается открытым",– сказал эксперт "НГ".



Он подчеркнул, что пророссийским курс вряд ли будет, поскольку РФ никогда не была союзником Филиппин исторически. Напомним, Родриго Дутерте недавно выступил с критикой президента РФ Владимира Путина в связи с событиями в Украине.



"На Филиппинах не идет речь о многолетнем образе в народном сознании хорошей или просто дружественной России, какой есть в Мьянме или Вьетнаме. В целом же успешность нового президента будет зависеть от его эффективности. Собственно, по этой причине к его отцу отношение неплохое: при Маркосе-старшем были проведены нужные реформы, хотя впоследствии их во многом нивелировала коррупция. Его сын пока выглядит потенциально достаточно прагматичным политиком", – говорит Мосяков.



Он также отметил, что, несмотря на то что над кандидатурой президента наверняка думал и одобрил ее Дутерте, 64-летнего Маркоса можно считать самостоятельным политиком, хоть у него и на многолетний статус избалованного "золотого мальчика".



При этом тандем дочери Дутерте и Маркоса-младшего, по сути, означает примирение манильских элит и клана Дутерте, между которыми возник серьезный конфликт в начале правления Родриго. С одной стороны, лучше властвовать вместе, нежели ссориться. С другой – возникает угроза нарастания кумовства и желания элит спокойно получать дивиденды от нахождения на высоких постах без попыток менять систему.



Что же из правления Маркоса-младшего получится, предстоит увидеть в ближайшее время.