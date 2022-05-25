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Из пленных украинских военных создадут трудовые отряды Донбасса
21:00 26.05.2022

Подразделения ВСУ в последнее время склонны к сдаче оружия, утверждают в ЛНР

Наталья Приходко

Все статьи по теме "Специальная военная операция в Украине"
военная спецоперация, украина, денацификация, военнопленные, трудовые отряды, восстановление, днр, лнр Военнопленных планируют направить на восстановление разрушенных объектов.
В ДНР и ЛНР находится уже около 8000 украинских военнопленных, заявил в четверг посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Как он рассказал "НГ", после взятия "Азовстали" "наблюдается положительная динамика по увеличению числа украинских военных, настроенных сложить оружие". В перспективе тех из них, кто не был замешан в военных преступлениях, можно будет задействовать в трудовых отрядах на восстановительных работах, не исключил посол. Пока, по его словам, на территории Донбасса хватает учреждений для содержания пленных.

Родион Мирошник пояснил, что общее число военнопленных возросло почти до 8000, с учетом последних случаев, когда оружие сложили примерно 500 человек. Периодически же сдается по 30–40 человек. Посол ЛНР отметил, что после того, как на "Азовстали" сдались в плен свыше 2,4 тыс. украинских военнослужащих, настроения в подконтрольных Киеву воинских подразделениях существенно изменились – "укрепилось понимание бесполезности дальнейшего сопротивления и усилился настрой на сдачу оружия". По словам Мирошника, кроме того, на фронт с Западной Украины стали перебрасывать территориальные батальоны, участники которых не являются профессиональными военными и не настолько психологически мотивированы, как военнослужащие, долго находившиеся на линии соприкосновения в Донбассе.

В отношении каждого нового пленного проводится расследование, и тех пленных, в чьих действиях не обнаружен состав преступления, могут отправить на "трудовой фронт" в трудовые отряды, чтобы они участвовали в восстановлении разрушенных объектов. При этом пленных, причастных к военным преступлениям, обещают отправить под суд или трибунал. "Трибуналы жизненно необходимы, – уверен посол ЛНР в РФ. – Здесь должны быть озвучены итоги расследований и предъявлены конкретные составы преступлений". Сейчас, добавил Мирошник, для этого создается надлежащая правовая основа, и в частности, разрабатываются необходимые документальные акты, которые предстоит задействовать в рамках предстоящих трибуналов. Они могут состояться, когда позволит военная обстановка, и на этот счет "будут приняты политические решения".

В ЛНР, по словам Мирошника, уже есть случаи, когда бывшие сотрудники украинской полиции и Нацгвардии, напрямую не участвовавшие в боевых действиях, уже приняли присягу и стали представителями правоохранительных органов Народной республики. Перед этим в их отношении проводилось разбирательство, и если не были установлены факты совершения преступлений, они возвращались на прежнее место, на работу, например, участковыми.

А вот переговоры по обмену военнопленных между Украиной и ЛНР пока не производились. Однако, возможно, они шли между Россией и Украиной, допустил дипломат. Отвечая на вопрос, каким образом удается обеспечить охрану и содержание такого большого количества пленных, Мирошник отметил, что на территории Донбасса еще с советского времени имеется немало учреждений, пригодных для таких целей. Их достаточно и пока они не переполнены.

Кстати, в четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе нашли еще "пару" украинских военных. Как сказал Пушилин, все пленные из "Азовстали" содержатся на территории ДНР.

Как заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, все те, кто ищет попавших в плен или пропавших без вести во время военных действий, теперь могут обратиться на "горячую линию" Национального информационного бюро. Накануне в Генштабе ВСУ сообщили журналистам, что родственники военнослужащих стали получать подозрительные телефонные звонки и сообщения. За денежное вознаграждение неизвестные предлагали "предоставить информацию" о конкретном военном и "поспособствовать освобождению из плена". Представители ведомства предостерегли сограждан, чтобы те не собирали запрошенные злоумышленниками средства и не пытались решить вопрос об освобождении близких из плена путем выкупа.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский накануне в очередном видеообращении раскритиковал озвученное на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, призвавшего Киев пойти на уступки Москве. "Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины", – возмутился Зеленский. И заодно подверг критике те западные СМИ, что высказались за принятие Киевом "тяжелых компромиссов". К слову, в четверг в Буче и Ирпени также побывала премьер-министр Финляндии, глава Социал-демократической партии Санна Марин. В итоге, по информации украинских СМИ, секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева поблагодарила финскую гостью за "непреклонную международную позицию по территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против России, за военную поддержку и помощь".

Источник - ng.ru
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