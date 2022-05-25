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|В Приднестровской Республике новый премьер - Станислав Касап
21:19 26.05.2022
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский своим указом отправил в отставку премьера Александра Мартынова и все правительство.
"Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства Приднестровской Молдавской республики. Объявить об отставке правительства Приднестровской Молдавской республики", – цитирует документ РИА "Новости".
Обязанности премьера возлагаются на вице-премьера по вопросам правого регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислава Касапа.
Также Красносельский предложил парламенту Приднестровья рассмотреть кандидатуру Александра Розенберга на должность главы правительства. Уточняется, что парламент соберется для рассмотрения кадидатуры нового премьера 27 мая.
Мартынов возглавлял правительство Приднестровья с 17 декабря 2016 года.