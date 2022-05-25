Новые назначения в МВД Казахстана

21:26 26.05.2022

Новые назначения на руководящие посты произвели в МВД



Произведены назначения на должности руководителей служб центрального аппарата МВД и областного звена полиции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Отмечается, что каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Это новый формат кадровых назначений Министерства внутренних дел.



Министром Маратом Ахметжановым и его заместителями, а также руководителями заинтересованных служб обсуждались достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов.



Переговорив с каждым из них, глава МВД напомнил о требованиях к ним и обязанностях руководителей служб ведомства и его подразделений.



По результатам рассмотрения кандидатур и собеседования приказом министра внутренних дел назначены:



– на должность начальника Департамента криминальной полиции МВД Айдос Рысбаев;



– на должность начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Хаджи-Гали Имажанов;



– на должность заместителя начальника Департамента кадровой политики МВД Шынгыс Алекешев;



– на должность заместителя председателя КУИС МВД Дамир Тайжанов;



– на должность заместителя начальника ДП Павлодарской области Рустем Тунгышбаев.