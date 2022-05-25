 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.05.2022
23:43  Токаев загадочно объявил о решении сложного вопроса с Путиным, - "МК"
22:17  В РФ громят мафию РАНХИГС - "пришли" за уроженцем Андижана Дулиновым
21:55  Эрдоган разбушевался, - Ст.Тарасов
21:54  Американская наживка для Центральной Азии, - С.Кожемякин
21:26  Новые назначения в МВД Казахстана
21:19  В Приднестровской Республике новый премьер - Станислав Касап
21:00  Из пленных украинских военных создадут трудовые отряды Донбасса

20:53  Филиппины продолжат балансировать между США и Китаем, - Д.Моисеев
20:49  Министерство образования Киргизии судится с бывшим ректором Ошского университета,
20:36  Мировые экономические проблемы. Как они давят на Кыргызстан и наши кошельки, -24.kg
20:28  Филиал Казахского национального университета открылся в Бишкеке
13:18  Союзники России по ОДКБ ждут завершения конфликта с Украиной - Д.Ашимбаев
12:52  Республика Молдова в преддверии поглощения Румынией, - С.Князев
12:33  Как реорганизуют КазКНБ. Опубликован полный текст указа Токаева
12:07  Философия украинского фатализма: доить и гнить, - Дмитрий Выдрин
11:50  Армия Z освободила Красный Лиман. Наступление продолжается
11:45  Запад проиграл мир. Но может поступить как Карандышев, - Ростислав Ищенко
11:43  Трамп рвется к власти. После победы он пошлет Украину ко всем чертям, - "Берлинер цайтунг"
11:35  Террористический заговор Ирана против Таджикистана, - Нариман Пуладов
10:58  5 матерых НПО требуют от Душанбе: прекратить насилие в ГБАО, пустить в регион МККК и освободить Мамадшоеву
09:45  Мигрантам объявлен добор. РосМинтруд расширяет пилотный проект по ввозу рабочей силы из Узбекистана, - "Къ"
09:42  Нейтралитет Китая в новом мрачном мире, - Юй Бин
09:38  Каким будет следующий большой мировой кризис? - Жак Сапир
09:34  Рейхскомиссариат "Украина". Ч. 1, - Юрий Рубцов
09:31  Нашествие сайгаков угрожает крестьянам в Западном Казахстане
09:25  Короткий срок министров и жажда quick wins – причина проблем в КазАПК, - А.Искендирова
09:11  Венгрия готова отгрызть Закарпатье у Украины, - "Взгляд"
08:13  Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан
00:33  Новая операция в Сирии столкнет Турцию с США, - И.Субботин
00:15  Евразийский экономический союз затрещал по швам, - В.Панфилова
00:05  У Алии Назарбаевой отжали госпакет "Международного центра зеленых технологий и инвестпроектов"
00:01  Нацизм, или конец иллюзий, - Татьяна Воеводина
Среда, 25.05.2022
21:45  Жителям Запорожской и Херсонской областей упростили получение гражданства РФ
19:56  Скончался казахстанский театральный режиссер Рубен Андриасян
14:00  Мирные времена закончились. Глобальная миссия России
13:57  Hamshahri: Российская нефть потеснит иранскую на китайском рынке?
13:53  Генри Киссинджер: Украине придется сдать территорию России
13:50  КНР призвала создать "зеленый коридор" для экспорта зерна из РФ и Украины
13:46  Газовую подушку для Старого Света наполняют всем миром, - О.Никифоров
13:45  Мятеж в Степлаге. Как Солженицын бандеровцев воспевал
13:44  В Оренбурге почтут память общих героев Казахстана и России - Маншук Маметовой и Талгата Бегельдинова,
13:43  Культурная цензура. Почему в Кыргызстане все чаще запрещают спектакли и выставки
13:41  Россия VS Украина, - М.Ивлев, Н.Пономаренко
13:40  The American Conservative: Повальная ЛГБТ-изация Америки
13:39  Молдавия и Румыния готовят Сфатул Цэрий №2? - А.Караман
13:36  Истерия вокруг Украины должна прекратиться. Пора признать очевидное, - Катрина Хювел
12:26  Арестованный в феврале за аферизм замакима Мангистауской области Ниязов вышел на... прежнюю работу
12:13  20 - число погибших при стрельбе в начальной школе в штате Техас
11:34  Дурковатую узб-певицу Наргизу Закирову депортируют из РФ
11:25  Путин пошел на южный прорыв торговой блокады России. Прорубить "окно", - "МК"
10:46  Сорос кликушествует Третью мировую войну из-за украинского кризиса, - "МК"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Американская наживка для Центральной Азии, - С.Кожемякин
21:54 26.05.2022

Американская наживка для Центральной Азии

В разворачивающемся глобальном противостоянии центральноазиатские страны выбирают… приспособленчество. Киргизия готовится подписать с США новое соглашение о сотрудничестве. Республики региона получают от Вашингтона вооружение и технику, не задумываясь о последствиях своей политики.

В первые дни после начала конфликта на Украине нередко можно было услышать о формировании нового военно-политического блока во главе с Москвой. Проводя параллели то с антигитлеровской коалицией, то с соцлагерем эпохи "холодной войны", комментаторы смело включали в него всех членов международных объединений с участием России - Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза.

Реальность сбила спесь с "патриотических оптимистов". Уже голосования в ООН по касающимся Украины резолюциям показали, что "естественные союзники" России не спешат вставать с ней в общий строй. В отличие от Белоруссии, Сирии, Северной Кореи и даже далекой Эритреи, республики Центральной Азии предпочитали нажимать на кнопку "воздержаться". Дальше - больше. Развернутая США активность на постсоветском пространстве не только не натолкнулась на стойкое неприятие тамошних элит - они с готовностью поддаются на лесть и принимают подачки.

Впрочем, это было вполне ожидаемо. В капиталистическом мире моральные категории "справедливо" или "не справедливо" отодвинуты понятиями "выгодно" или "не выгодно", причем трактуемыми в очень утилитарном смысле краткосрочной прибыли для правящих классов. А поскольку буржуазная Россия не может ни заменить Запад в экономическом плане, ни обратиться к трудящимся массам с привлекательными идеями в обход элит, на постсоветском пространстве зреет антироссийская фронда.

Ярким признаком этого явился визит в регион заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зеи. В Бишкеке она встретилась с руководством МИД и вице-премьер-министром Эдилем Байсаловым. В ходе переговоров, как сообщается, обсуждалось сотрудничество в укреплении демократии, борьбе с коррупцией, упрощении визовых требований. Американская гостья поблагодарила власти Киргизии за принятие афганских журналистов и студентов. Затрагивалась тема Украины. МИД республики подчеркнул, что международное сообщество должно предпринять все усилия для скорейшего прекращения конфликта во избежание дальнейших жертв среди мирного населения.

Главным же вопросом стало заключение базового соглашения о сотрудничестве. Аналогичный документ был подписан правительствами двух стран еще в 1993 году, однако семь лет назад Бишкек денонсировал его в одностороннем порядке. Причиной стало присуждение госдепартаментом США награды в области прав человека Азимжану Аскарову. Последний был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации массовых беспорядков во время межэтнических столкновений 2010 года на юге Киргизии. Как заявила Узра Зея, подписанием нового соглашения Вашингтон хочет открыть новую главу взаимоотношений с Бишкеком. Киргизская сторона выразила схожий настрой. По словам Байсалова, республика будет рада активизировать сотрудничество с США. Подписание документа может произойти в ближайшее время. На это указывает то, что среди рассмотренных тем были предстоящие визиты на высоком уровне.

Новость о сближении с Вашингтоном вызвала разные оценки, в том числе резко негативные. Точку в дискуссии поставил президент. Призвав не политизировать ситуацию, Садыр Жапаров заявил, что Киргизия как маленькая страна должна иметь уважительные отношения со всем миром. "Нам надо позаботиться о том, чтобы избавиться от внешнего долга и поднять экономику. Вот почему нам нужно подписывать соглашения со всеми, не только с США", - отметил он.

Еще одним пунктом визита замгоссекретаря стал Казахстан. С участием Узры Зеи в столице прошло первое заседание диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам. Дипломат выразила поддержку проводимым в стране реформам и заявила, что США готовы оказывать максимальное содействие модернизации Казахстана. Любопытно отметить, что, помимо правительственных чиновников, гостья провела отдельные встречи с представителями неправительственных организаций.

Обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества продолжилось в Вашингтоне, куда прибыла казахстанская делегация во главе с первым заместителем руководителя президентской администрации Тимуром Сулейменовым. Помимо переговоров с членами американского конгресса, правительства, торговой палаты США, гости приняли участие в сессиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также пообщались с ведущими "мозговыми центрами" страны - "РЭНД Корпорейшн", советом по международным отношениям и т.д.

В США делегация из Казахстана подняла тему, обсуждение которой началось еще во время визита Узры Зеи. Речь идет об антироссийских санкциях, которые, как опасаются в республике, ударят и по ней. Американские чиновники успокоили партнеров, заявив о готовности "оказать максимальное содействие в этом вопросе во избежание непреднамеренных последствий санкционной политики". Чтобы убедить Казахстан в дружественном расположении, США передали погранвойскам республики беспилотники Raven и провели обучающие курсы по управлению дронами.

Щедрые дары от заокеанских благодетелей получили и узбекские пограничники. Посол США Дэниел Розенблюм передал им полсотни пикапов "Тойота" на сумму 2,3 миллиона долларов. Как было отмечено на торжественной церемонии, это стало возможным благодаря сотрудничеству Ташкента с американским фондом по нераспространению и разоружению, финансируемым госдепартаментом США.

Укрепление отношений в сфере безопасности и других областях обсуждалось в ходе визита в Соединенные Штаты делегации МИД Узбекистана. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил гостям благодарность за гуманитарную поддержку Ташкентом народов Украины и Афганистана. Встретившись с представителями ряда учебных заведений и американского совета по международному образованию, узбекские дипломаты выступили за расширение академических и научно-исследовательских обменов между странами. По интересному совпадению вскоре после этого в Узбекистане объявили о включении английского языка в блок обязательных дисциплин на вступительных экзаменах в республиканские вузы.

Вниманием Вашингтона не обделен и Таджикистан. В начале мая стало известно о выделении более 60 миллионов долларов "сектору безопасности" республики. Помощь будет оказана в течение ближайших двух лет. Об этом сообщила замглавы американской дипмиссии Бриджит Уокер на церемонии передачи таджикской армии автомобильной техники. Военные получили восемь грузовиков и запчасти к ним на сумму более 2 миллионов долларов. На очереди - поставка разведывательных беспилотников Puma и строительство военного городка для 900 пограничников и членов их семей.

Наконец, о желании вывести отношения с Вашингтоном на новый уровень сообщили власти Туркмении. В поздравительном послании Джо Байдену по случаю 30-летия установления дипотношений новый глава республики Сердар Бердымухамедов высоко оценил сотрудничество двух стран. По его словам, Туркмения и США плодотворно взаимодействуют в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и по многим другим ключевым направлениям. Пожелав Соединенным Штатам прогресса и процветания, Бердымухамедов подчеркнул: "рассчитываем на совместные усилия для вывода отношений на более высокий конструктивный уровень".

Усилия последних месяцев закрепил приезд межведомственной делегации. 23 мая начался пятидневный визит в регион высокопоставленных чиновников госдепартамента, минобороны, совета национальной безопасности США и других ведомств. Целью посещения Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана названы "укрепление отношений и продвижение совместных усилий по созданию более процветающей и безопасной Центральной Азии".

В регионе "забыли", что помощь США не бывает бескорыстной. За каждый потраченный доллар Вашингтон спросит сполна, потребовав ответных услуг. В условиях обострения международной ситуации это может иметь самые роковые последствия.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653591240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2022 года №893
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 мая 2022 года №898
- Мажилис одобрил законопроект в реализацию поручений Президента по поддержке отечественных предпринимателей
- Проводимые в Казахстане реформы создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Алихан Смаилов
- О некоторых вопросах приватизации
- Алихан Смаилов дал поручения по цифровизации работы госорганов и внедрению 5G в Казахстане
- Выступление А.Перуашева в ходе обсуждения изменений в Налоговый кодекс на пленарном заседании Мажилиса 25 мая 2022 года
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2022 года №94-р
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  