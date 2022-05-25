Американская наживка для Центральной Азии, - С.Кожемякин

21:54 26.05.2022

Американская наживка для Центральной Азии



В разворачивающемся глобальном противостоянии центральноазиатские страны выбирают… приспособленчество. Киргизия готовится подписать с США новое соглашение о сотрудничестве. Республики региона получают от Вашингтона вооружение и технику, не задумываясь о последствиях своей политики.



В первые дни после начала конфликта на Украине нередко можно было услышать о формировании нового военно-политического блока во главе с Москвой. Проводя параллели то с антигитлеровской коалицией, то с соцлагерем эпохи "холодной войны", комментаторы смело включали в него всех членов международных объединений с участием России - Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза.



Реальность сбила спесь с "патриотических оптимистов". Уже голосования в ООН по касающимся Украины резолюциям показали, что "естественные союзники" России не спешат вставать с ней в общий строй. В отличие от Белоруссии, Сирии, Северной Кореи и даже далекой Эритреи, республики Центральной Азии предпочитали нажимать на кнопку "воздержаться". Дальше - больше. Развернутая США активность на постсоветском пространстве не только не натолкнулась на стойкое неприятие тамошних элит - они с готовностью поддаются на лесть и принимают подачки.



Впрочем, это было вполне ожидаемо. В капиталистическом мире моральные категории "справедливо" или "не справедливо" отодвинуты понятиями "выгодно" или "не выгодно", причем трактуемыми в очень утилитарном смысле краткосрочной прибыли для правящих классов. А поскольку буржуазная Россия не может ни заменить Запад в экономическом плане, ни обратиться к трудящимся массам с привлекательными идеями в обход элит, на постсоветском пространстве зреет антироссийская фронда.



Ярким признаком этого явился визит в регион заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зеи. В Бишкеке она встретилась с руководством МИД и вице-премьер-министром Эдилем Байсаловым. В ходе переговоров, как сообщается, обсуждалось сотрудничество в укреплении демократии, борьбе с коррупцией, упрощении визовых требований. Американская гостья поблагодарила власти Киргизии за принятие афганских журналистов и студентов. Затрагивалась тема Украины. МИД республики подчеркнул, что международное сообщество должно предпринять все усилия для скорейшего прекращения конфликта во избежание дальнейших жертв среди мирного населения.



Главным же вопросом стало заключение базового соглашения о сотрудничестве. Аналогичный документ был подписан правительствами двух стран еще в 1993 году, однако семь лет назад Бишкек денонсировал его в одностороннем порядке. Причиной стало присуждение госдепартаментом США награды в области прав человека Азимжану Аскарову. Последний был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации массовых беспорядков во время межэтнических столкновений 2010 года на юге Киргизии. Как заявила Узра Зея, подписанием нового соглашения Вашингтон хочет открыть новую главу взаимоотношений с Бишкеком. Киргизская сторона выразила схожий настрой. По словам Байсалова, республика будет рада активизировать сотрудничество с США. Подписание документа может произойти в ближайшее время. На это указывает то, что среди рассмотренных тем были предстоящие визиты на высоком уровне.



Новость о сближении с Вашингтоном вызвала разные оценки, в том числе резко негативные. Точку в дискуссии поставил президент. Призвав не политизировать ситуацию, Садыр Жапаров заявил, что Киргизия как маленькая страна должна иметь уважительные отношения со всем миром. "Нам надо позаботиться о том, чтобы избавиться от внешнего долга и поднять экономику. Вот почему нам нужно подписывать соглашения со всеми, не только с США", - отметил он.



Еще одним пунктом визита замгоссекретаря стал Казахстан. С участием Узры Зеи в столице прошло первое заседание диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам. Дипломат выразила поддержку проводимым в стране реформам и заявила, что США готовы оказывать максимальное содействие модернизации Казахстана. Любопытно отметить, что, помимо правительственных чиновников, гостья провела отдельные встречи с представителями неправительственных организаций.



Обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества продолжилось в Вашингтоне, куда прибыла казахстанская делегация во главе с первым заместителем руководителя президентской администрации Тимуром Сулейменовым. Помимо переговоров с членами американского конгресса, правительства, торговой палаты США, гости приняли участие в сессиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также пообщались с ведущими "мозговыми центрами" страны - "РЭНД Корпорейшн", советом по международным отношениям и т.д.



В США делегация из Казахстана подняла тему, обсуждение которой началось еще во время визита Узры Зеи. Речь идет об антироссийских санкциях, которые, как опасаются в республике, ударят и по ней. Американские чиновники успокоили партнеров, заявив о готовности "оказать максимальное содействие в этом вопросе во избежание непреднамеренных последствий санкционной политики". Чтобы убедить Казахстан в дружественном расположении, США передали погранвойскам республики беспилотники Raven и провели обучающие курсы по управлению дронами.



Щедрые дары от заокеанских благодетелей получили и узбекские пограничники. Посол США Дэниел Розенблюм передал им полсотни пикапов "Тойота" на сумму 2,3 миллиона долларов. Как было отмечено на торжественной церемонии, это стало возможным благодаря сотрудничеству Ташкента с американским фондом по нераспространению и разоружению, финансируемым госдепартаментом США.



Укрепление отношений в сфере безопасности и других областях обсуждалось в ходе визита в Соединенные Штаты делегации МИД Узбекистана. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил гостям благодарность за гуманитарную поддержку Ташкентом народов Украины и Афганистана. Встретившись с представителями ряда учебных заведений и американского совета по международному образованию, узбекские дипломаты выступили за расширение академических и научно-исследовательских обменов между странами. По интересному совпадению вскоре после этого в Узбекистане объявили о включении английского языка в блок обязательных дисциплин на вступительных экзаменах в республиканские вузы.



Вниманием Вашингтона не обделен и Таджикистан. В начале мая стало известно о выделении более 60 миллионов долларов "сектору безопасности" республики. Помощь будет оказана в течение ближайших двух лет. Об этом сообщила замглавы американской дипмиссии Бриджит Уокер на церемонии передачи таджикской армии автомобильной техники. Военные получили восемь грузовиков и запчасти к ним на сумму более 2 миллионов долларов. На очереди - поставка разведывательных беспилотников Puma и строительство военного городка для 900 пограничников и членов их семей.



Наконец, о желании вывести отношения с Вашингтоном на новый уровень сообщили власти Туркмении. В поздравительном послании Джо Байдену по случаю 30-летия установления дипотношений новый глава республики Сердар Бердымухамедов высоко оценил сотрудничество двух стран. По его словам, Туркмения и США плодотворно взаимодействуют в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и по многим другим ключевым направлениям. Пожелав Соединенным Штатам прогресса и процветания, Бердымухамедов подчеркнул: "рассчитываем на совместные усилия для вывода отношений на более высокий конструктивный уровень".



Усилия последних месяцев закрепил приезд межведомственной делегации. 23 мая начался пятидневный визит в регион высокопоставленных чиновников госдепартамента, минобороны, совета национальной безопасности США и других ведомств. Целью посещения Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана названы "укрепление отношений и продвижение совместных усилий по созданию более процветающей и безопасной Центральной Азии".



В регионе "забыли", что помощь США не бывает бескорыстной. За каждый потраченный доллар Вашингтон спросит сполна, потребовав ответных услуг. В условиях обострения международной ситуации это может иметь самые роковые последствия.



Сергей Кожемякин