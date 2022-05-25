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Эрдоган разбушевался, - Ст.Тарасов
21:55 26.05.2022

Станислав Тарасов

Эрдоган разбушевался

Ранее свой отказ от присоединения к санкциям Турция мотивировала тем, что выступает в роли посредника между Москвой и Киевом в урегулировании украинского кризиса, а в случае присоединения к санкциям эта миссия может быть сорвана. Но что будет дальше, если Анкара выйдет из "украинского шоу"?

Упрезидента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана плохое настроение. На заседании правительства он заявил, что больше не намерен ввязываться в "шоу по Украине". По его словам, "свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России".

Она все услышала и что? С начала российской военной операции на Украине Турция не раз предлагала посредничество в переговорах Москвы и Киева. В середине марта в Анталье прошла встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, а в конце месяца в Стамбуле состоялись очные переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи Киев передал свои предложения по мирному урегулированию, Эрдоган приглашал президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина провести встречу на территории Турции, а также разговаривал с обоими лидерами по телефону. Москва заявляла, что направила несколько ответных документов Киеву, но реакции по ним не получила. Турция также предлагала стать посредником в переговорах по эвакуации раненых украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе, а также эвакуировать их по Черному морю в Стамбул, но, со слов пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калына, последнее предложение не приняла Москва. Эрдоган также обещал добиться разблокировки поставок зерна с Украины. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, в стране скопилось порядка 25 млн тонн зерна, значительные объемы - на судах в заблокированных черноморских портах. Не получается. При этом Москва никогда политически не дезавуировала посреднические усилия Эрдогана. Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что в "Москве ценят усилия Анкары по урегулированию кризиса на Украине, хотя позиции России и Турции по этому вопросу не совпадают". Но Москве импонировала позиция Анкары, изложенная представителем турецкого президента Ибрагимом Калыном. Так, в интервью американскому изданию The New York Times он призывал Запад "услышать доводы России, поскольку после украинского кризиса между Россией и западным блоком должна быть установлена новая архитектура безопасности", а Турция "могла бы стать "одним из гарантов безопасности Украины". Не получается.

Ранее, несмотря на то, что Турция в период войны в Карабахе в 2020 году выступала в роли активного игрока, ее не пригласили для участия в подписании мирного соглашения 9 ноября 2020 года. На этом пытался сыграть Киев, призывая Анкару способствовать "открытию дополнительных фронтов в сфере интересов России на территориях других стран, в частности, в Нагорном Карабахе". Турция отказалась, что, похоже, и предопределило ее неустойчивое положение на треке посреднических усилий между Киевом и Москвой. Но дело не только в том. За всеми миротворческими усилиями Анкары четко просматривалось ее стремление получить какую-либо выгоду для себя. Она играет. С ней тоже играют. Но, по оценке турецких экспертов, все идет к тому, что "Анкара часто оказывается под перекрестным огнем более сильных игроков". С одной стороны, она демонстрирует, что является самостоятельным игроком, с другой - намекает Западу на возможность выступления и на его стороне. Она пытается уловить баланса сил в регионе, не сбить кого-то на марше и нарывается на ответные удары. Давление на Эрдогана стало усиливаться, The New York Times утверждает, что Белый дом грозится включить Эрдогана "в единый санкционный список вместе с Путиным". Налицо также попытки нанести удар по репутации Эрдогана как крупного мастера тактического политико-дипломатического маневрирования. Но тут появляется своя интрига. Ранее свой отказ от присоединения к санкциям Эрдоган мотивировал тем, что выступает в роли посредника между Москвой и Киевом в урегулировании украинского кризиса, а в случае присоединения к санкциям эта миссия может быть сорвана. "Никто, кроме нас, не имеет таких доверительных отношений с Россией и Украиной", - говорил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.

Что будет дальше, если Анкара действительно выйдет из "украинского шоу"? Нельзя исключать, что в рамках активной коммуникации между Киевом, Москвой и Анкарой вместо Эрдогана доверенным посредником в урегулировании украинского кризиса выступит президент Азербайджана Ильхам Алиев. По сути, если предположить наличие у сторон желания к непубличному диалогу, то именно Баку становится оптимальным связующим звеном для его обеспечения. Но, в конце концов, Алиев и Эрдоган могут в этом случае объединить усилия и сыграть в тандеме.

Источник - REGNUM
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