В РФ громят мафию РАНХИГС - "пришли" за уроженцем Андижана Дулиновым

22:17 26.05.2022

Токсичная РАНХиГС: дело постепенно расширяется

Алексей Иванов



...Дело экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве.



Следователи пришли к очередным сотрудникам Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.



"Обыск идет у восьмерых человек по 10 адресам на территории Москвы и Московской области. Все они так или иначе связаны с РАНХиГС. В частности. с обыском пришли к экс-главе Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Максиму Дулинову", - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.



Дулинов

Максим Викторович Дулинов родился 16.11.1974 в г.Андижан Узбекской ССР. В 1999-м окончил Международный университет (частный вуз, созданный Гавриилом Поповым) в Москве по специальности "юриспруденция", в 2003-м окончил Московскую высшую школу социальных и экономических наук ("Шанинка"), квалификация Master of Laws Degree of the University of Manchester (магистр права Манчестерского университета). Трудился главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления правового обеспечения деятельности Министерства образования РФ. Позднее работал начальником административно-правового управления Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, заместителем директора центра правовых прикладных разработок Высшей школы экономики (ВШЭ), министром образования и науки Калужской области, директором департамента регионального развития Министерства образования и науки РФ, заместителем министра образования и науки РФ (курировал вопросы государственной политики по вопросам общего образования, воспитания, социализации, развития физического воспитания), заместителем генерального директора ЗАО "МЦФЭР" (международный издательский холдинг "Wolters Kluwer"), вице-президентом Управляющей компании "Прообраз" (группа "НовоКапитал"), директором по общему и профессиональному образованию РАНХиГС. В 2018-м назначен директором Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, сменив на этом посту своего учителя по уничтожению традиционного образования Александра Асмолова.



Обыски также прошли у директора Центра управления образованием Института отраслевого менеджмента, заместителя директора ФИРО РАНХиГС Эвелины Алиевой, заведующей отделом организационно-методической поддержки программ и проектов Центра стратегии развития образования и организационно-методической поддержки программ ФИРО, руководителя Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения РАНХиГС Ольги Родионовой.



"Следственные мероприятия связаны с делом о мошенничестве с госконтрактами, среди фигурантов которого бывшая замминистра просвещения и топ-менеджер Сбербанка Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев. Если выясниться, что лица, у которых прошли обыски, действительно имеют какое-то отношение к махинациям с госконтрактами, неизбежно возникнут вопросы и к их бывшему руководителю, главе РАНХиГС Владимиру Мау", - отмечает The Moscow Post.