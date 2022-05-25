|Токаев загадочно объявил о решении сложного вопроса с Путиным, - "МК"
23:43 26.05.2022
По словам президента Казахстана, он связан с геополитикой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в ходе последней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным был решен достаточно сложный вопрос. Он не стал вдаваться в подробности, однако намекнул, что он был связан с нынешней геополитической ситуацией.
По словам президента Казахстана, он связан с геополитикой
"Что касается очень сложного вопроса, связанного с финансовыми взаимоотношениями, то на эту тему, я не буду скрывать, у нас были достаточно детальные переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным на днях", – цитирует Токаева Интерфакс.
Глава Казахстана добавил, что в итоге они с Путиным пришли к необходимым соглашениям. Сейчас, по словам Токаева, этой проблемы "больше не существует".
Токаев также заявил, что не будет вдаваться в подробности переговорного процесса, объяснив лишь, что проблема была связана "с нынешней геополитической ситуацией".
Токаев и Путин встретились в Москве 16 мая. В ходе встречи президент России отметил, что двусторонний товарооборот между странами вырос на 34 процента. В свою очередь президент Казахстана отметил, что он достиг 25 миллиардов долларов.
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Кроме того, 19 мая лидеры двух стран провели телефонные переговоры. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны обсудили в том числе практические вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Авторы: ЕГОР ГАВРИЛОВ