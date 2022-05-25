 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.05.2022
23:43  Токаев загадочно объявил о решении сложного вопроса с Путиным, - "МК"
22:17  В РФ громят мафию РАНХИГС - "пришли" за уроженцем Андижана Дулиновым
21:55  Эрдоган разбушевался, - Ст.Тарасов
21:54  Американская наживка для Центральной Азии, - С.Кожемякин
21:26  Новые назначения в МВД Казахстана
21:19  В Приднестровской Республике новый премьер - Станислав Касап
21:00  Из пленных украинских военных создадут трудовые отряды Донбасса

20:53  Филиппины продолжат балансировать между США и Китаем, - Д.Моисеев
20:49  Министерство образования Киргизии судится с бывшим ректором Ошского университета,
20:36  Мировые экономические проблемы. Как они давят на Кыргызстан и наши кошельки, -24.kg
20:28  Филиал Казахского национального университета открылся в Бишкеке
13:18  Союзники России по ОДКБ ждут завершения конфликта с Украиной - Д.Ашимбаев
12:52  Республика Молдова в преддверии поглощения Румынией, - С.Князев
12:33  Как реорганизуют КазКНБ. Опубликован полный текст указа Токаева
12:07  Философия украинского фатализма: доить и гнить, - Дмитрий Выдрин
11:50  Армия Z освободила Красный Лиман. Наступление продолжается
11:45  Запад проиграл мир. Но может поступить как Карандышев, - Ростислав Ищенко
11:43  Трамп рвется к власти. После победы он пошлет Украину ко всем чертям, - "Берлинер цайтунг"
11:35  Террористический заговор Ирана против Таджикистана, - Нариман Пуладов
10:58  5 матерых НПО требуют от Душанбе: прекратить насилие в ГБАО, пустить в регион МККК и освободить Мамадшоеву
09:45  Мигрантам объявлен добор. РосМинтруд расширяет пилотный проект по ввозу рабочей силы из Узбекистана, - "Къ"
09:42  Нейтралитет Китая в новом мрачном мире, - Юй Бин
09:38  Каким будет следующий большой мировой кризис? - Жак Сапир
09:34  Рейхскомиссариат "Украина". Ч. 1, - Юрий Рубцов
09:31  Нашествие сайгаков угрожает крестьянам в Западном Казахстане
09:25  Короткий срок министров и жажда quick wins – причина проблем в КазАПК, - А.Искендирова
09:11  Венгрия готова отгрызть Закарпатье у Украины, - "Взгляд"
08:13  Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан
00:33  Новая операция в Сирии столкнет Турцию с США, - И.Субботин
00:15  Евразийский экономический союз затрещал по швам, - В.Панфилова
00:05  У Алии Назарбаевой отжали госпакет "Международного центра зеленых технологий и инвестпроектов"
00:01  Нацизм, или конец иллюзий, - Татьяна Воеводина
Среда, 25.05.2022
21:45  Жителям Запорожской и Херсонской областей упростили получение гражданства РФ
19:56  Скончался казахстанский театральный режиссер Рубен Андриасян
14:00  Мирные времена закончились. Глобальная миссия России
13:57  Hamshahri: Российская нефть потеснит иранскую на китайском рынке?
13:53  Генри Киссинджер: Украине придется сдать территорию России
13:50  КНР призвала создать "зеленый коридор" для экспорта зерна из РФ и Украины
13:46  Газовую подушку для Старого Света наполняют всем миром, - О.Никифоров
13:45  Мятеж в Степлаге. Как Солженицын бандеровцев воспевал
13:44  В Оренбурге почтут память общих героев Казахстана и России - Маншук Маметовой и Талгата Бегельдинова,
13:43  Культурная цензура. Почему в Кыргызстане все чаще запрещают спектакли и выставки
13:41  Россия VS Украина, - М.Ивлев, Н.Пономаренко
13:40  The American Conservative: Повальная ЛГБТ-изация Америки
13:39  Молдавия и Румыния готовят Сфатул Цэрий №2? - А.Караман
13:36  Истерия вокруг Украины должна прекратиться. Пора признать очевидное, - Катрина Хювел
12:26  Арестованный в феврале за аферизм замакима Мангистауской области Ниязов вышел на... прежнюю работу
12:13  20 - число погибших при стрельбе в начальной школе в штате Техас
11:34  Дурковатую узб-певицу Наргизу Закирову депортируют из РФ
11:25  Путин пошел на южный прорыв торговой блокады России. Прорубить "окно", - "МК"
10:46  Сорос кликушествует Третью мировую войну из-за украинского кризиса, - "МК"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Токаев загадочно объявил о решении сложного вопроса с Путиным, - "МК"
23:43 26.05.2022

По словам президента Казахстана, он связан с геополитикой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в ходе последней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным был решен достаточно сложный вопрос. Он не стал вдаваться в подробности, однако намекнул, что он был связан с нынешней геополитической ситуацией.

По словам президента Казахстана, он связан с геополитикой

"Что касается очень сложного вопроса, связанного с финансовыми взаимоотношениями, то на эту тему, я не буду скрывать, у нас были достаточно детальные переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным на днях", – цитирует Токаева Интерфакс.

Глава Казахстана добавил, что в итоге они с Путиным пришли к необходимым соглашениям. Сейчас, по словам Токаева, этой проблемы "больше не существует".

Токаев также заявил, что не будет вдаваться в подробности переговорного процесса, объяснив лишь, что проблема была связана "с нынешней геополитической ситуацией".

Токаев и Путин встретились в Москве 16 мая. В ходе встречи президент России отметил, что двусторонний товарооборот между странами вырос на 34 процента. В свою очередь президент Казахстана отметил, что он достиг 25 миллиардов долларов.

Президент Казахстана Токаев решил убрать из Конституции упоминания о Назарбаеве

Кроме того, 19 мая лидеры двух стран провели телефонные переговоры. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны обсудили в том числе практические вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Авторы: ЕГОР ГАВРИЛОВ

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653597780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2022 года №893
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 мая 2022 года №898
- Мажилис одобрил законопроект в реализацию поручений Президента по поддержке отечественных предпринимателей
- Проводимые в Казахстане реформы создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Алихан Смаилов
- О некоторых вопросах приватизации
- Алихан Смаилов дал поручения по цифровизации работы госорганов и внедрению 5G в Казахстане
- Выступление А.Перуашева в ходе обсуждения изменений в Налоговый кодекс на пленарном заседании Мажилиса 25 мая 2022 года
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2022 года №94-р
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  