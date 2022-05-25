Handelsblatt: ОДКБ - не бумажный тигр, а опасная для Запада сила

00:13 27.05.2022

Handelsblatt

Германия



Ответ на расширение НАТО: насколько опасен сформированный Россией военный пакт ОДКБ?



Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - очень свободный союз, правила в нем мягче, чем в НАТО, пишет Handelsblatt. Были даже случаи выхода. Почему же автор боится ОДКБ? Свобода выявляет истинные убеждения: раз эти страны экс-СССР не осудили Россию в ООН, значит, они реально признают резоны Москвы. А журналисту из страны НАТО о таком страшно даже помыслить.



Благодаря вступлению Швеции и Финляндии НАТО обретет еще больший вес в Европе. В ответ на это Россия хочет серьезно расширить свой военный блок.



Сначала в адрес Запада прозвучали ядерные угрозы, затем Россия начала геополитическое наступление. "Вместе с нашими белорусскими союзниками мы должны отреагировать на военное усиление вооруженных сил НАТО на границе союзного государства и скоординировать наши шаги на международной арене", - сказал Алексей Полищук, дипломат из российского министерства иностранных дел.



Предстоящее вступление Швеции и Финляндии в НАТО вызвало в Москве и Минске небывалую активность. В обеих столицах сейчас лихорадочно ищут возможности для того, чтобы противопоставить усилившемуся трансатлантическому альянсу равноценную союзническую систему.



Политические наблюдатели предостерегают от нового издания холодной войны, порожденного конфликтом на Украине. Вновь грозит возникнуть геополитическая ситуация, когда два вооруженных до зубов и враждебно настроенных один против другого многонациональных лагеря будут противостоять друг другу. Не формируется ли под руководством России новый восточный блок, который станет перманентной угрозой для Западной Европы?



"Держать НАТО в узде"



По мнению шефа Кремля Владимира Путина и белорусского правителя Александра Лукашенко, НАТО нужно держать в узде. Поскольку в одиночку сделать это затруднительно, решено делать это при поддержке военного союза, который, как и НАТО, имеет сокращенное название из четырех букв: ОДКБ, сокращенно от "Организация Договора о коллективной безопасности".



"ОДКБ должна серьезно укрепить свой статус в международной системе сдержек и противовесов", - потребовал Лукашенко на недавней встрече глав государств-членов ОДКБ, о чем сообщило белорусское информационное агентство "Белта". По словам Лукашенко, Россия "не может одна бороться с расширением НАТО, ей нужно сильное военное содружество союзных государств".



В настоящее время, помимо России и Белоруссии, членами ОДКБ являются среднеазиатские государства Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а также южно-кавказская республика Армения. Сербия имеет статус наблюдателя.



Лукашенко, которого часто называют "последним диктатором Европы", оправдывает действия России на Украине размещением ракет и других вооружений НАТО в Восточной Европе, а также активностью Североатлантического альянса на Украине.



Лукашенко хочет, чтобы евразийское военное содружество росло и стало принимаемым всерьез противовесом НАТО. ОДКБ располагает в данный момент группой быстрого реагирования численностью в 20 тысяч человек, в то время как аналогичное подразделение НАТО насчитывает 40 тысяч солдат.



По словам Лукашенко, пакт еще не в очень хорошем состоянии и такое положение необходимо срочно менять. Лукашенко покритиковал ОДКБ за то, что она в последнее время не проявляет такой же сплоченности, как НАТО. "Если бы мы сразу действовали совместно, то не было бы этих адских санкций".



Возглавляемый Россией пакт существует с начала 1990-х годов. Вначале он действовал под названием "Договор о коллективной безопасности", сокращенно ДКБ, но в начале нулевых годов был оформлен как союзная организация, то есть ОДКБ.



За прошедшие с тех пор годы союз уменьшился. Азербайджан и Грузия вышли из него в конце 90-х годов, Узбекистан после некоторых колебаний - в 2012 году.



Грузия сегодня стремится в ЕС и в НАТО. Азербайджан хотел бы оставаться нейтральным и проводит внешнюю политику, в рамках которой он поддерживает хорошие от отношения и с ЕС, и с Россией, и с Ближним Востоком. Однако он не хочет связывать себя ни с НАТО, ни с ОДКБ. Узбекистан проводит похожую политику.



По мнению экспертов НАТО, пока ОДКБ особо не беспокоит трансатлантический альянс. Как они говорят, Россия в этой группе - единственная страна с серьезным военным потенциалом. Они считают, что ОДКБ - это скорее стратегический инструмент огромной России, призванный сохранить ее определенное влияние в бывших союзных республиках.



Хотя формально государства ОДКБ равноправны и даже происходит постоянная ротация председателей организации, в конечном счете только Россия решает, стоит ли куда-либо вторгаться или нет. И в этом она ориентируется на собственные интересы.



Когда в 2020 году Армения попросила о помощи, ей было отказано. Незадолго до этого у нее вновь разгорелся конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Но судя по всему, российский президент Владимира Путина не видел во вмешательстве военного союза стратегических преимуществ. (Так в тексте. На самом деле Россия не послала войск Армении потому, что для этого не было правовых оснований: Азербайджан вел боевые действия в Нагорном Карабахе и прилежащих регионах, а вся эта земля считается международно признанной территорией Азербайджана. На территории Армении бои не шли, поэтому по уставу ОДКБ у России не было права вмешиваться. Россия оказала миротворческую помощь, помогая Баку и Еревану договориться о прекращении боев и отправила своих миротворцев в самый опасный район - прим. ИноСМИ.)



Иная ситуация была с Казахстаном в начале этого года. Население в массовом порядке протестовало против казахского правителя Касыма-Жомарта Токаева. Россия вмешалась, послала солдат и побудила оставшиеся страны ОДКБ поступить аналогично.



Официальное объяснение, почему протесты населения могли стать поводом для вмешательства войск ОДКБ, прозвучало так: протестующие якобы были обученными за границей террористическими группами или же лицами, подстрекаемыми этими группами к противоправным действиям. (Во время того, что западные СМИ называли "протестами ради реальных реформ", в январе 2022 года в Казахстане погибли 227 человек. Не подлежит никакому сомнению, что протестующие применяли огнестрельное оружие, сожгли и повредили десятки зданий - прим. ИноСМИ.)



Члены ОДКБ не ладят между собой



Этот случай показал: Путин использует ОДКБ, когда он опасается за свои собственные интересы. В случае с Казахстаном это было возможным прозападным изменением режима, происходящим по требованию народа. То есть чем-то, что ему удалось предотвратить в 2020 году в Белоруссии.



Однако есть еще одна причина, почему союз до сих пор не воспринимался в международной политике как нечто угрожающее: он очень хрупок. Отдельные государства-члены не ладят между собой.



Так Казахстан и Киргизстан - тюркские государства, по историческим причинам для Армении - это проблема. С Турцией и Азербайджаном она не имеет дипломатических отношений и запрещает своим гражданам туда ездить.



В случае войны тюркские государства скорее всего будут лояльны по отношению друг к другу и займут антиармянскую позицию. И не только по культурным соображениям: для многих их них Турция - важный торговый партнер, в то время как отношения с Арменией не имеют особого значения.



Таджики же - этнические персы, и у них с давних времен пограничные споры с киргизами. В прошлом году вновь произошли стычки в приграничном горном районе. Военные двух по сути союзных государств сцепились друг с другом в конфликте, где речь шла о доступе к воде.



В случае конфликта страны ОДКБ будут лояльными по отношению к России



Тем не менее, остается проблема, вызывающая беспокойство: страны ОДКБ настолько зависят от России в экономическом и военном отношении, что в случае конфликта они будут лояльны по отношению к Москве.



Когда Генеральная ассамблея Организации Объединенных наций осудила действия России против Украины, Белоруссия проголосовала против. Что не удивительно: часть российских войск вошла на Украину с белорусской территории. Остальные государства ОДКБ воздержались. Но официально руководители этих стран ни разу не осудили действия России.



То есть ОДКБ - все-таки нечто большее, чем безобидный бумажный тигр, и поэтому в определенном смысле она опасна.



Ева Фишер (Eva Fischer)