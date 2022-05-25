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Запад просчитался. Россия не сдает позиций в экономической войне, - The Spectator
00:15 27.05.2022

The Spectator
Великобритания

Санкции делают Россию богаче?

Санкции против России не работают, пишет The Spectator. И хотя страна все-таки может пострадать, со временем ситуация выправится, пишет автор статьи. Европа не может полностью отказаться от российского газа, и позиция Германии это подтверждает.

До начала российской специальной операции на Украине, никто не мог с уверенностью сказать, что за ней последует единодушный ответ Запада. Санкции, которые были введены против России в связи с аннексией Крыма в 2014 году, оказались довольно ограниченными – особенно санкции Евросоюза. Тогда Германия настояла на продолжении реализации проекта строительства газопровода "Северный поток – 2". На этот раз Америка, Европа и значительная часть Азии проявили единство, введя жесткие санкции против российских банков, компаний и олигархов. С того момента прошло три месяца, и настало время спросить: действительно ли санкции работают?

Ответ, который можно найти в данных о платежном балансе Банка России с января по апрель, выглядит не слишком воодушевляющим. Эти данные свидетельствуют о том, что санкции решительно не работают – по крайней мере так, как рассчитывал Запад. Профицит счета текущих операций России (попросту говоря, экспорт минус импорт) подскочил до рекордно высоких показателей и составил 96 миллиардов долларов – это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Итоговый баланс по операциям с товарами и услугами демонстрирует еще более серьезный разрыв – 106 миллиардов долларов, что втрое больше, чем в прошлом году.

Такими темпами профицит счета текущих операций России может достичь 250 миллиардов долларов. Сумма дополнительных средств, которые Россия получила, практически достигла 300 миллиардов долларов – суммы активов российского Центробанка и валютных резервов, которые Запад заморозил после начала спецоперации на Украине.

Россия не экспортирует больше нефти и газа. Но военный конфликт на Украине и западные санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители. Конечно, Россия пострадает, когда ее запасы западных товаров и компонентов иссякнут. Нескольким компаниям придется закрыться и распустить своих сотрудников. Рецессия будет по-настоящему серьезной.

Но со временем ситуация для Владимира Путина выправится. Германия, которая до начала спецоперации на Украине покупала у России 55% своего природного газа и 34% нефти, настаивает на поэтапном введении санкций против энергетического сектора, чтобы у ее экономики было время на адаптацию. Если придется искать замену российскому газу, нужно будет построить терминалы для приема СПГ. Потребуется найти новых поставщиков и альтернативные источники энергоносителей. Эта отсрочка даст Путину ценное время. Он сумеет получить электронные компоненты, попавшие под санкции, через третьи страны (главным образом, через Китай) и найти новые рынки для экспорта. Страны, в которых наблюдается дефицит продовольственных товаров, тоже могут обратиться к России не только за ее энергоносителями, но и за пшеницей.

Санкции, введенные Западом во главе с Соединенными Штатами, оказались более эффективными в своем непрямом, опосредованном воздействии. Китайские компании, работающие в Америке, понимают, что по крайней мере пока им необходимо подыгрывать этому международному бойкоту. Некоторые из них добровольно уменьшили объем экспорта в Россию. Однако китайское правительство стремится сократить свою зависимость от американской финансовой системы. Если Китаю удастся оградить себя от воздействия любых американских санкций в будущем, китайские компании, возможно, гораздо охотнее начнут поставлять свою продукцию России. Западные санкции сейчас воздействуют эффективнее всего, потому что мир находится в зависимости от доллара и американского финансового рынка. Но эта зависимость, возможно, не продлится долго.

И давайте не будем сильно надеяться на то, что Европа полностью откажется от российского газа. Канцлер Германии Олаф Шольц демонстрирует двойственность позиции в этом вопросе (как и в вопросе о поставках оружия на Украину). Как Германия может заменить российский газ, одновременно сократив использование угля, отказавшись от атомной энергии и реализуя программу по переходу к возобновляемым источникам энергии? Продвигаемая Шольцем программа "чистой энергетики" – это смысл существования новой коалиции во главе с Социал-демократической партией.

На немецком телевидении сейчас трудно найти политическое ток-шоу, в котором не было бы хотя бы одного эксперта, утверждающего, что Украина должна капитулировать, чтобы экономика Европы снова могла развиваться. Я считаю, что политический истеблишмент Германии пытается выиграть время в надежде на скорейшее заключение мирного соглашения на Украине, которое позволит смягчить санкции.

Сейчас лучшая стратегия России – играть вдолгую. Путин может немного ослабить свое наступление, потянуть время и дождаться благоприятного момента, когда он сможет профинансировать следующий этап военной операции. Запад должен исходить из предпосылки о том, что конечная цель политики Германии – найти способ восстановить торговые связи с Россией. Аппарат корпоративной Германии зависит от налаживания этих отношений, и Путин хорошо это знал, когда продвигал проект "Северный поток".

Возможно, Путин сталкивается с трудностями в своей военной операции. Но я не думаю, что он проигрывает экономическую войну.

Вольфганг Мюнхау – бывший соредактор немецкого издания Financial Times и директор консультационной компании Eurointelligence.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653599700


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