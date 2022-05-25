Азиатский интернационал террористов, - Л.Шашок

00:17 27.05.2022 Азиатский интернационал террористов



Угроза радикализации Юго-Восточной Азии в связи с обострением в Афганистане



Лариса Шашок

Об авторе: Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.



Приход к власти в Афганистане радикального исламистского движения "Талибан" (запрещенного в РФ) бросил множество вызовов региональной безопасности. Между тем конкурирующие террористические группировки стремятся извлечь выгоду из роста общественных волнений и радикализации местного населения. Одним из ярких примеров тому является рост экстремистских настроений в Юго-Восточной Азии.



СМУТА В ХОРАСАНЕ



Самым агрессивным соперником талибов в Афганистане ныне является региональное ответвление террористического "Исламского государства" (ИГ) под названием "ИГИЛ-Хорасан" (обе организации запрещены в РФ). Оно регулярно нападает на представителей этнических и религиозных меньшинств и пользуется нестабильностью в восточных и северных провинциях Афганистана.



В недавнем отчете ООН, подчеркивающем натянутые отношения между талибами, связанными с "Аль-Каидой" (также запрещенной в РФ), и "ИГИЛ-Хорасаном", указано, что в Афганистане находится от восьми до десяти тысяч иностранных боевиков. Большинство из них – выходцы из Центральной и Юго-Восточной Азии, а также с Кавказа, из Пакистана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Группировки враждуют с момента основания "ИГИЛ-Хорасана" в 2015 году, когда ИГ стремилось расширить свою территориальную экспансию за пределы Ирака и Сирии.



Иностранные боевики были завербованы "ИГИЛ-Хорасаном" для нападений на афганских гражданских лиц и объекты инфраструктуры.



После захвата власти талибами тысячи задержанных боевиков "ИГИЛ-Хорасана" были освобождены из-под стражи в Афганистане, чему предшествовала казнь режимом "Талибана" бывшего командира группировки Абу Омара Хорасани в августе 2021 года. Ввиду стремительного ухода США из Афганистана месяц спустя и непоследовательности контртеррористической стратегии Вашингтона решение вопросов внутренней безопасности страны целиком легло на плечи талибов.



В свою очередь, это дало возможность "ИГИЛ-Хорасану" расширить охват подрывной деятельности. Согласно различным источникам, среди ее командиров числится несколько малайзийцев из группы боевиков, проложившей путь из Ирака и Сирии в Афганистан, чтобы присоединиться к "ИГИЛ-Хорасану" после падения ИГ в Сирии в 2019 году. Преодолев сложный маршрут через Кабул и Герат, большинство боевиков оказалось в Нангархаре, известном как оплот "Аль-Каиды" в Афганистане.



В кругах джихадистов растет недовольство талибами из-за "либерального" подхода, принятого нынешним правительством. "ИГИЛ-Хорасан", в свою очередь, продолжает пропагандировать объединение провинции Хорасан для привлечения граждан стран Юго-Восточной Азии и других боевиков на афганский театр военных действий. Согласно лозунгам "ИГИЛ-Хорасана", объединение армии исламских воинов на исторических землях Хорасана возродит утраченную славу ислама. Но по факту террористическая группировка стремится укрепить свои позиции в Афганистане и использовать страну в качестве базы для террористических операций по всему миру.



Все это может повлиять на обстановку в области безопасности в Юго-Восточной Азии по нескольким причинам.



АФГАНИСТАН КАК ПИТОМНИК И ПЛАЦДАРМ



Во-первых, несмотря на обещание талибов создать открытое и инклюзивное правительство в Афганистане, многие признаки указывают на возвращение репрессивного теократического режима правления. Талибы четко заявляют о своей цели – восстановлении "Исламского Эмирата" со строгой версией законов шариата. По мнению некоторых экспертов, они могут заложить основы универсального халифата, который станет убежищем для экстремистов и агрессивно настроенных исламистов со всего мира, стремящихся пройти подготовку для последующего ведения подрывной деятельности у себя на родине.



Возвращение талибов также повысило боевой дух экстремистов в Юго-Восточной Азии, что побудило службы безопасности государств региона предупредить о потенциальном увеличении числа вербовщиков, связанных с террористическими группировками. Некоторые экстремистски настроенные элементы могут отправиться из Малайзии, Индонезии и Филиппин на афганский театр военных действий. Подобные опасения далеко не беспочвенны: за годы, предшествовавшие вторжению США в Афганистан в 2001 году, лагеря боевиков "Аль-Каиды", созданные в рамках организации "Мактаб аль-Хидамат", превратились в идеологические и учебные центры для таких экстремистских группировок Юго-Восточной Азии, как "Джемаа Исламия" (ДИ) и "Кумпулан Милитан Малайзия" (КММ).



Сегодня существуют опасения, что "Аль-Каида" вновь захочет извлечь выгоду из связей с талибами, а Афганистан снова станет плацдармом для подготовки боевиков и планирования терактов. В Юго-Восточной Азии также существует потенциал для усиления присутствия "Аль-Каиды": ранее связанные с ней группировки "Абу Сайяф", ДИ и KMM имели стратегические центры в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. Имеются признаки того, что элементы ДИ возобновляют косвенные связи с "Аль-Каидой" в виртуальном пространстве. Более молодые и технологически подкованные боевики стремятся популяризировать свой образ, распространяя его в соцсетях для привлечения в свои ряды большего числа сверстников. По словам индонезийского эксперта по терроризму доктора Нура Худы Исмаила, такое позерство положительно воспринимается в некоторых кругах, о чем свидетельствуют публикации в Facebook и одобрительные сообщения в группах в WhatsApp, поддерживающих ДИ и "Аль-Каиду".



ЭКСПАНСИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ



Во-вторых, на обстановку по части антитеррористической безопасности в регионе способно повлиять то, что властям Юго-Восточной Азии приходится бороться с угрозой, исходящей не только от региональной сети ДИ, но и от ячеек ИГ в составе "Абу Сайяф" на Филиппинах. А также от "Джамаа Аншарут Таухид" (ДЖАТ), "Джамаа Аншарут Даула" (ДЖАД) и "Муджахидин Индонезия Тимур" (МИТ) в Индонезии – учитывая, что не связанные напрямую с ИГ "Абу Сайяф" и ДИ в последнее время получают все более выраженную идеологическую и политическую поддержку. Укрепив свои позиции в Афганистане, "ИГИЛ-Хорасан" может попытаться закрепиться в Юго-Восточной Азии при поддержке местных террористических групп. Такие опасения подкрепляются предыдущим успехом "Аль-Каиды" и сохраняющейся уязвимостью региона в вопросе финансирования международного терроризма.



В совокупности потенциальное возрождение "Аль-Каиды" и растущее влияние "ИГИЛ-Хорасана" (обе организации, напомним, запрещены в РФ) в Афганистане в сочетании с территориальными амбициями последнего могут создать эффект домино во всем регионе. Например, на верность двум вышеупомянутым организациям могут присягнуть элементы мусульманского населения в некоторых странах Юго-Восточной Азии, являющиеся сторонниками региональной экстремистской организации "Абу Сайяф". Также нельзя сбрасывать со счетов вероятность террористического рецидива с участием бывших преступников из Малайзии, Филиппин и Индонезии, которые могли планировать ведение подрывной деятельности посредством партизанских нападений.



СИМПАТИИ МЕСТНЫХ ИСЛАМИСТОВ



В-третьих, стоит отметить, что, несмотря на осторожность местных правительств, внешняя политика государств Юго-Восточной Азии в отношении Афганистана и нового радикального режима "Талибана" в целом благоприятна.



Так, например, Малайзия ведет переговоры с правительством Афганистана об оказании помощи в восстановлении страны при соблюдении там демократических норм и прав женщин – что в целом соответствует текущей внешнеполитической позиции западных партнеров Малайзии в отношении Афганистана. Заместитель министра иностранных дел Малайзии Камарудин Джаффар 22 ноября 2021 года выступил в парламенте, осторожно заявив, что правительство призвало талибов решить международные проблемы, связанные с демократией и правами человека, а также подчеркнув постоянную поддержку Афганистана Куала-Лумпуром.



Исламистская партия Parti Islamic SeMalaysia (PAS) стала одной из первых политических организаций Малайзии, публично выразивших поддержку Афганистану после прихода к власти талибов, ссылаясь на убежденность в том, что нынешняя позиция движения отличается от режима, правившего страной до 2001 года. Председатель PAS Абдул Хади Аванг 25 августа 2021 года выразил удовлетворение достижениями талибов и призвал весь мир принять их режим.



При этом, учитывая продолжающуюся конфронтацию талибов с "Аль-Каидой" и "ИГИЛ-Хорасаном", публичная поддержка движения талибов со стороны PAS может привлечь нежелательное внимание террористических организаций к Малайзии. Позиция страны по борьбе с терроризмом заключается в том, что основная террористическая угроза стране исходит изнутри, в частности, из-за разжигания межэтнической и межконфессиональной розни некоторыми местными политическими деятелями. По мнению аналитиков в области безопасности, "открытая поддержка" движения "Талибан" со стороны PAS может втянуть Малайзию в конфликт между талибами и "ИГИЛ-Хорасаном", повысив вероятность того, что страна станет мишенью для террористических атак.



БАНК ПОДДЕРЖКИ



В-четвертых, существует вероятность превращения Юго-Восточной Азии в центр финансирования терроризма из-за потенциального потока пожертвований и другой незаконной деятельности с участием последователей и сторонников "ИГИЛ-Хорасана". Стоит напомнить, что в 2001–2002 годах средства, собранные в Малайзии, использовались для финансирования терактов на Бали и в Холо.



До терактов 11 сентября в террористическую сеть Усамы бен Ладена входили Халид Шейх Мохаммед и Хамбали – известные мировые джихадисты, которые осуществляли поездки по региону с разведывательными операциями и миссиями по оперативному планированию.



Позже прямые денежные переводы через исламскую систему "хавала" и гуманитарные пожертвования использовались для финансирования боевиков из Юго-Восточной Азии, сражающихся на стороне "Исламского государства" в Ираке и Сирии.



Таким образом, если в обозримой перспективе не будут приняты надлежащие меры для борьбы с экстремистскими настроениями и финансированием терроризма в Юго-Восточной Азии, рост террористической угрозы в регионе станет еще более ощутимым. Афганская диаспора, численность которой в одной только в Малайзии, по официальным оценкам, составляет до 5 тыс. человек, также должна находиться под пристальным наблюдением, чтобы не допустить активизации элементов, причастных к финансированию боевиков и распространению экстремистских идеологий. Это особенно относится к афганским беженцам, которые могут быть склонны поддерживать "ИГИЛ-Хорасан" из-за предыдущего неприятного опыта с талибами.



Анализируя обстановку в регионе в целом, следует отметить, что на сегодняшний день Малайзии, по сравнению с Индонезией и Филиппинами, удается избегать прямых или крупномасштабных терактов – отчасти благодаря обширному опыту страны в борьбе с коммунистическим повстанческим движением после Второй мировой войны. Тем не менее малайзийские джихадисты продолжают занимать видное место в перечне угроз для региона после терактов 11 сентября.



Что касается ИГ, организация, вероятнее всего, продолжит использовать социальные сети для вербовки новых членов. Длительный период изоляции и ограничений на передвижение, введенных в Юго-Восточной Азии в результате COVID-19, привел к тому, что все больше людей проводят время перед компьютерами и другими электронными устройствами. Это повысило вероятность их идеологической обработки и вербовки в интернете террористическими сетями. Кроме того, такие организации, как "Джемаа Исламия", а также ячейки ИГ в Малайзии, Индонезии и на юге Филиппин, вероятно, будут продолжать спекулировать межэтническими и религиозными проблемами для радикализации населения и вербовки новых боевиков.



Для достижения своих стратегических целей "Джемаа Исламия" и "Абу Сайяф" размещают базы в политически нестабильных районах Юго-Восточной Азии с плохим обеспечением правопорядка и огромным населением. Тавау и Семпорна у побережья Сабаха, например, использовались в качестве транзитных пунктов иностранными террористами, перемещающимися между индонезийскими островами Калимантан и Сулавеси и филиппинским регионом Замбасулта. В то время как восточное побережье Сабаха также представляет собой стратегическую локацию для террористических группировок, занимающихся контрабандой оружия и взрывчатых веществ.



Кроме того, формировавшиеся десятилетиями кровные связи между террористами и местными жителями делают треугольник Малайзия-Филиппины-Индонезия еще более уязвимым для террористических операций.



В совокупности региональным партнерам необходимо принять комплекс мер для смягчения угроз, возникающих на фоне обостренной обстановки в Афганистане. И при этом учитывать активизацию местных группировок, связанных с "Аль-Каидой" и "ИГИЛ-Хорасаном". Конструктивный диалог с правительством талибов может потребоваться для удержания джихадистов в Юго-Восточной Азии от присоединения к "ИГИЛ-Хорасану" в Афганистане, а также для выявления радикально настроенных репатриантов. Источник - НГ

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