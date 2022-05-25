Правящий кабинет Германии трещит по швам. Шольца опять сменит Меркель?

00:23 27.05.2022

Легитимность канцлера Шольца ставят под сомнение

Меркель предрекают возвращение в большую политику



Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



Смена правящей коалиции в Германии юридически вполне возможна из-за признания выборов в Бундестаг недействительными. Журнал Spiegel приводит на этот счет мнение Георга Тиля, руководителя федеральной избирательной комиссии по парламентским выборам в Германии, которые состоялись 26 сентября 2021 года.



Сомнения в честности выборов в столице Германии возникли еще в ноябре прошлого года, и "НГ" сообщала об этом (см. номер от 23.11.21). Возбудителем спокойствия тогда выступил тот же Тиль. На этот раз он же пришел к выводу, что на половине избирательных участков Берлина (а это примерно 1 тыс.) на федеральных выборах были допущены нарушения, и поэтому их необходимо повторить.



Тиль подготовил соответствующую докладную записку, которая будет изучаться специальным парламентским комитетом. И тот должен принять решение, рекомендовать ли Бундестагу назначить в этих округах повторные выборы. Речь идет о фальсифицированных бюллетенях, появлении незарегистрированных бюллетеней в урнах после закрытия участков, нехватке бюллетеней, в связи с чем избиратели вынуждены были воздержаться от голосования. Кроме того, избиратели допускались к урнам после официального закрытия участков в 18.00, в результате чего выборы продолжались вплоть до 20.00. С учетом небольшого разрыва между голосами, полученными победительницей тех выборов Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и консервативным блоком ХДС/ХСС, вполне может оказаться после нового голосования, что выиграли его христианские демократы.



Но пока в столице продолжают решать проблемы полугодовой давности о легитимности выборов и, следовательно, последующего избрания Олафа Шольца федеральным канцлером, вопрос смены правящей коалиции не снимается с повестки дня. Опубликованный агентством N-tv так называемый барометр тенденций, основанный на опросах общественного мнения, свидетельствует о падении популярности двух из трех партий (СДПГ и Свободная демократическая партия), находящихся сейчас в правящей коалиции.



В глазах избирателей СДПГ находится лишь на третьем месте, уступая первое пребывающим в оппозиции христианским демократам и второе – "Зеленым". Если верить опросам, то немецкие избиратели предпочли бы сегодня правящую коалицию ХДС/ХСС с "Зелеными". Правда, вопрос о канцлере в данном случае вызывает споры. На повестке дня снова возникла фигура баварского премьера Маркуса Зедера.



Журнал Stern опубликовал на днях интервью с ним под многозначительным подзаголовком "Маркус Зедер намерен опять вмешаться в федеральную политику". Зедер критикует Шольца, признается в близости к "Зеленым" и в своих прежних ошибках. В последнем случае речь идет о его в свое время сдержанном отношении к "зеленому повороту" и о проводившемся Баварией курсе на укрепление экономических связей с Москвой. Зедер намерен дать сигнал именно ХДС и ее лидеру Фридриху Мерцу, что он в случае смены власти в Берлине не настроен отдавать лидерство в рядах консерваторов без борьбы.



А о такой возможности после недавних выборов в земле Северный Рейн – Вестфалия, где укрепились позиции христианских демократов, говорят все чаще. Сейчас именно в этой крупнейшей немецкой земле ХДС и "Зеленые" начали переговоры о формировании нового регионального правительства. Если переговоры увенчаются успехом, то он может рассматриваться как прелюдия к смене власти и в Берлине.



Это, возможно, будет в принципе, если "Зеленые" выйдут из правящей коалиции. Но готовы ли они на это, пока неизвестно. Ведь, несмотря на то что по популярности лидеры "Зеленых" Роберт Хабек и Анналена Бербок опережают сейчас канцлера Шольца, они заявляют о приверженности нынешней коалиции.



Кстати, заслуживает внимания, что созданный в Северном Рейне – Вестфалии новостной портал Westen прогнозирует возвращение в большую политику бывшего канцлера Ангелы Меркель. Именно потому немецкая пресса тщательно фиксирует малейшие проявления политической активности Меркель как на федеральном, так и на региональном уровне. Изменение ситуации с правящей коалицией, несомненно, повлечет за собой новый раунд борьбы за лидерство в нынешней оппозиции.