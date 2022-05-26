Турецкие бренды одежды решили открыть магазины в России, - "МК"

07:50 27.05.2022

Турецкие бренды одежды решили открыть магазины в России



Владельцы ряда турецких брендов одежды и товаров для дома решили выйти на российский рынок. Сейчас компании ведут переговоры с торговыми центрами в России, о чем сообщает газета "Известия".



Отмечается, что российские операторы также заинтересованы в сотрудничестве с новыми компаниями. Это связано с приостановкой работы в России некоторых самых крупных международных игроков.



По словам президента Российского совета торговых центров Дмитрия Москаленко, каждая из турецких компаний планирует открыть более 100 точек в Москве и регионах. Первый магазин в российской столице могут открыть уже осенью 2022 года. Все турецкие марки в России начнут продажи с вещей из коллекции осень-зима.



Интересно, то часть брендов, решивших открыть магазины в РФ, уже были представлены на российском рынке, но покинули его, так как не выдержали конкуренции с западными ритейлерами.



Ранее газета Hurriyet сообщила, что Россия и Турция приступили к новой фазе переговоров о замене брендов, которые покидают РФ, на турецкие. Перед этим старший директор - руководитель группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова заявила, что решение России ввести параллельный импорт даст наибольшую выгоду нескольким странам. Это Турция, а также Китай, Казахстан и Армения.



Николай Филиппов