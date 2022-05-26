Хиджабы афганок обеспокоили соседей и Вашингтон, - В.Панфилова

09:22 27.05.2022

В Таджикистане и Узбекистане опасаются экспорта терроризма

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.05.2022

Ношение хиджаба в Афганистане стало обязательным.

В Таджикистане и Узбекистане одновременно обсуждается ситуация в Афганистане. В Душанбе собрались представители Советов безопасности России, Китая, Индии, Ирана и стран Центральной Азии, а в Ташкент прибыл представитель США по Афганистану Томас Вест. Главная тема обсуждений в обеих столицах – пограничное сотрудничество и угрозы терроризма для стран региона. Рассматриваются также внутриафганские темы – права женщин и создание инклюзивного правительства, от формирования которого воздерживается официальный Кабул.



По утверждению правительства "Талибан" (организация запрещена в России), угроз со стороны Афганистана для соседних стран нет. Однако в самом Афганистане по-прежнему неспокойно. Накануне в Мазари-Шарифе прогремели три взрыва, в результате которых погибли 9 человек, в том числе женщины и дети и еще 15 получили ранения. Ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ – запрещена в РФ).



Тремя днями ранее эта же группировка и примкнувшие к ней "Фронт освобождения Афганистана" (запрещен в РФ) устроили взрыв у отеля "Истикляль" в Кабуле, где проходила церемония талибов, посвященная шестой годовщине со дня смерти их прежнего лидера муллы Ахтара Мансура. В результате атаки смертника были убиты и ранены несколько членов "Талибана". Ранение также получил глава Минобороны "Талибана" мулла Мохаммад Якуб.



Антиталибские группировки продолжают оказывать сопротивление власти, не гнушаясь диверсий. Так, на днях были взорваны три опоры ЛЭП в северной афганской провинции Саманган, по которым подавалась электроэнергия из Узбекистана. В конце апреля диверсия была устроена в уезде Хульм и Парване, в результате чего 10 провинций остались без электричества.



Одновременно "Талибан" находится и под давлением Запада. В первую очередь по вопросам прав женщин, а также демократических стандартов в целом. В частности, США и ООН критически отреагировали на распоряжение талибов об обязательном ношении хиджабов. Вашингтон планирует усилить давление на "Талибан", чтобы заставить его выполнить обязательства, касающиеся прав женщин. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. "Мы провели тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Есть шаги, которые мы будем продолжать предпринимать, усиливая давление на "Талибан", чтобы заставить его отменить некоторые из решений и выполнить обещания, которые они дали в первую очередь своему народу, не говоря уже о международном сообществе", – отметил дипломат.



Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев сказал "НГ", что для всех стран региона, за исключением Таджикистана, главный мотив для беспокойства – ситуация в сфере безопасности в самом Афганистане, которая многократно улучшилась по сравнению с тем периодом, когда там находились американцы. Тем не менее полностью стабильной ее назвать нельзя. "В Афганистане начинают активизироваться всякого рода "фронты" и "советы" антиталибской коалиции. Эта активность пока больше виртуальная, но что-то происходит и в реальности. В этом вопросе позиция Таджикистана резко отличается от позиции остальных стран региона и совпадает с западной позицией, которая направлена на эскалацию военного конфликта в Афганистане. Таджикистан становится инструментом западной политики по неприятию "Талибана", педалированию искусственно раздутой темы хиджабов, которая является на самом деле сугубо внутренним делом Афганистана. А это ставится чуть ли не главным условием признания правительства "Талибана" со стороны Запада", – отметил эксперт.



По его мнению, Таджикистан сейчас играет провокационную роль. "Нестабильность в Горном Бадахшане инициирована самими силовыми структурами республики. Эта территория соприкасается с Афганистаном, где власть талибов пытается подавлять выступления религиозных группировок. И это чревато, поскольку таджикско-афганская граница на бадахшанском участке в инженерном отношении далека от совершенства. Есть опасность слияния двух конфликтов. Если это произойдет, то руководство Таджикистана начнет взывать к ОДКБ с просьбой о помощи. Хотя сейчас именно само провоцирует и конфликт с талибами, и конфликт на своей территории с собственным населением", – полагает Князев.



По словам эксперта, конференция в Душанбе мало на что повлияет, поскольку сталкиваются две противоположные точки зрения. Например, Индия рассматривает вопрос об открытии посольства в Кабуле и в значительной степени готова сотрудничать с действующим правительством талибов. Работают посольства и налажены конструктивные отношения между правительством "Талибана" и Ираном, Китаем, Туркменистаном, Узбекистаном. Россия тоже взаимодействует в позитивном ключе. Отдельная позиция Таджикистана поддерживается Западом, прежде всего США.



Вопросы сотрудничества Ташкента и Кабула обсуждает в Узбекистане представитель США по Афганистану Томас Вест, который прибыл в узбекскую столицу 26 мая с трехдневным визитом. Как полагает Александр Князев, США стремятся повсюду успеть, чтобы не остаться в стороне от афганского процесса: "Большая группа стран рассматривает афганский вопрос, а США при этом зачастую не приглашают. Поэтому через Узбекистан американцы будут пытаться влиять на афганский процесс".