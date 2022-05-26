Москву хотят лишить места в переговорах с Ираном. США ищут альтернативного партнера по "ядерной сделке", - "НГ"

09:24 27.05.2022

Администрация президента США Джозефа Байдена рассчитывает снизить роль России в процессе восстановления "ядерной сделки" с Ираном. Спецпредставитель по Ирану Роберт Мэлли подтвердил в Конгрессе, что его команда ищет "альтернативного партнера", который мог бы взять на себя ответственность за прием избытков обогащенного урана в случае возрождения договоренностей. После подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году эту миссию разово выполнила Москва.



Доводы по поводу аспектов восстановления "ядерной сделки" Мэлли привел на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената. Его попросили уточнить, изучается ли вариант с включением в венские переговоры альтернативного РФ партнера, который бы мог заняться вывозом излишков обогащенного ядерного материала, накопленного Ираном.



Мэлли ответил утвердительно, однако не стал вдаваться ни в какие подробности по этому поводу и уточнять, кто бы мог претендовать на подобную роль в том случае, если международные посредники и Тегеран смогут достичь компромисса в Вене.



Еще в марте, когда российская сторона в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова потребовала от западных участников венских переговоров гарантий экономической безопасности потенциальной сделки для интересов Москвы, американские источники издания Politico допустили, что новый СВПД можно было бы заключить без ее участия. По их словам, прежде всего для реализации такого сценария потребуется найти "запасного" международного игрока, который мог бы заняться вывозом избытков обогащенного урана из Исламской Республики и даже оказать помощь в преобразовании атомной электростанции в Фордо в исследовательский центр. Среди потенциальных кандидатов собеседники Politico назвали Казахстан и Китай.



Интересно, что на сенатских слушаниях Мэлли попытался разрушить положительный образ российских переговорщиков, сформированный западными аналитическими СМИ. К примеру, в январе издание Foreign Policy назвало постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова выдающимся игроком венских консультаций. "Мне кажется, о роли России было написано многое из разряда чистой фантазии", – заявил американский спецпредставитель. По его словам, Москва "не играла центральную роль". Мэлли выразил уверенность, что у руля переговоров в столице Австрии стояли европейцы. "Россия играла роль, поскольку она является членом постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН", – заявил сенаторам дипломат.



Некоторые призывы сократить российское влияние на процесс восстановления СВПД звучали на протяжении последних месяцев и в самом Иране. Так, ветеран войны с Ираком и бывший морской командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Алаеи заявил журналистам два месяца назад, что вопрос "реставрации" ядерной сделки – это дело исключительно между Вашингтоном и Тегераном, а все остальные страны находятся на заднем плане. Их он призвал отстранить от переговоров. Российскую сторону Алаеи обвинил в нежелании, чтобы все противоречия между Америкой и Ираном были полностью разрешены. Причины такого недовольства кроются, вероятно, в ухудшающихся экономических условиях.



В том, что Москве может быть делегирована работа по вывозу избыточных радиоактивных материалов в том случае, если в Вене удастся согласовать новые договоренности по иранскому атому, сомневались и сами российские дипломаты. В минувшем году Ульянов заметил: "Никогда не было обязательства заниматься вывозом обогащенного урана или тяжелой воды. После согласования СВПД мы это сделали в разовом порядке". По его словам, то, будет ли российская сторона включена в подобную процедуру сейчас, после возможного заключения нового соглашения, является предметом для обсуждения. "Нам нужно лучше понять, какие конкретные действия это будет предполагать, здесь очень много вопросов", – пояснил постпред.



Тем более что само восстановление ядерной сделки, если верить сенатским показаниям Мэлли, имеет достаточно призрачные перспективы в силу тупика, возникшего из-за чрезмерных политических требований.



В разговоре с "НГ" политический директор правозащитной организации "Объединенные против ядерного Ирана" Джейсон Бродский подтвердил, что после начала боевых действий в Украине западные официальные лица действительно начали изучать возможность по поиску "другой страны для поставок избыточного обогащенного урана" из Исламской Республики. "Некоторые варианты – Китай или Казахстан, – заявил аналитик. – Однако это поднимает более широкие вопросы о том, будет ли Россия использовать свое кресло в Совете Безопасности ООН, чтобы создать дополнительные сложности для ядерной сделки, потому что геополитическая ситуация изменилась".



Кроме того, собеседник "НГ" обратил внимание на то, что американское руководство испытывает опасения по поводу российско-иранского контракта на 10 млрд долл. по расширению АЭС в Бушере. Эти договоренности способны обеспечить Москву важной финансовой артерией, в то время как она сталкивается с западным санкционным давлением, пояснил Бродский.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

26.05.2022