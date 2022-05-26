КырКриминальная родня. За что задерживают родственников чиновников, - А.Джумашова

09:53 27.05.2022

27 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



В Бишкеке по подозрению в сбыте наркотиков задержан сын экс-заместителя директора АКС ГКНБ Талантбека Кожонова Атай. Вместе с ним по уголовному делу проходит сын умершего депутата парламента пятого созыва Нурлана Торобекова Урмат. Обоих водворили в следственный изолятор.



Родственники бывших и действующих чиновников часто становятся фигурантами уголовных дел. Однако большинству из них все же удается уйти от ответственности.



24.kg напоминает, за что задерживали тех, кто связан кровными узами с высокопоставленными чиновниками.



Наркодельцы

Сына бывшего заместителя директора Антикоррупционной службы ГКНБ Талантбека Кожонова Атая сотрудники милиции поймали с поличным. При обыске у него и его подельника обнаружили больше 500 граммов синтетического наркотика "Альфа-PVP".



В ходе оперативных мероприятий Атай Кожонов показал место закладки других наркотиков. Их вес составил 45 граммов.



В этот же день наркоборцы задержали сына Нурлана Торобекова Урмата.



Всего милиционеры изъяли у задержанных 1 килограмм 665 граммов наркотиков и психотропных веществ. Их предварительная стоимость - более 2,5 миллиона сомов.



Сыновья бывших высокопоставленных особ продавали наркотики через созданный ими Telegram-канал.



Родственники президентов

Брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова бывший депутат парламента Асылбек Жээнбеков до сих пор является фигурантом уголовного дела по "Кумтору". Его обвиняют в коррупции.



Асылбека Жээнбекова задержали в мае 2021 года. Парламент отказал генпрокурору Курманкулу Зулушеву в даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа. Асылбека Жээнбекова освободили из СИЗО ГКНБ.



Свату экс-президента бывшему депутату парламента Алиярбеку Абжалиеву дважды пришлось заплатить за свободу.



В первый раз его обвинили в незаконном обогащении, новтот момент он отсутствовал в стране. Спецслужбы нашли у него многочисленную недвижимость в Бишкеке, Иссык-Кульской и Чуйской областях, а также в Турции и ОАЭ.



По приезде из-за рубежа нардеп перечислил в казну государства 50 миллионов сомов и продолжил свою деятельность. После того как Алиярбек Абжалиев погасил всю задолженность, его дело прекратили.



Второй раз бывшему депутату пришлось сначала отсидеть в СИЗО ГКНБ, правда, не долго - всего один месяц.



Его обвинили в мошенничестве. Но дело прекратили опять-таки после того, как он выплатил ущерб потерпевшему в размере $1,2 миллиона. Родственника Сооронбая Жээнбекова освободили , но следствие продолжается.



Родные действующего президента Садыра Жапарова тоже были когда-то под следствием и доказывали свою невиновность в суде.



В марте 2017-го сторонники на тот момент экс-депутата парламента вышли на митинг с требованием отпустить арестованного Садыра Жапарова. Во время разгона милиция задержала 12 участников акции протеста. Среди тех, кого судили, - его сын и братья.



Суд оправдал только Сабыра Жапарова, а его племянника приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Они содержались в СИЗО-1 Бишкека пять месяцев.



Кто бы сомневался

Фигурантом уголовного дела до недавнего времени был брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Шайырбек.



До июня 2021-го его обвиняли в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя.



В 2013 году братишка Камчыбека Ташиева вместе со сторонниками перекрыл трассу Бишкек - Ош. Акция протеста была несанкционированной. Митингующие выдвинули властям ряд требований, в том числе освобождение на тот момент трех депутатов парламента - Камчыбека Ташиева, Таланта Мамытова и Садыра Жапарова. Последние были арестованы за попытку насильственного захвата власти и находились в СИЗО ГКНБ.



Джалал-Абадский областной суд приговорил зачинщиков, в том числе Шайырбека Ташиева, к условному сроку лишения свободы.



В 2021-м Верховный суд отменил ранее вынесенные приговоры и вернул дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Почти через год после судебных разбирательств уголовное дело в отношении Шайырбека Ташиева и других фигурантов было прекращено. Сейчас брат Камчыбека Ташиева является депутатом Жогорку Кенеша.



Стоит отметить, что под прицел общественности попадают не только кровные родственники главы спецслужб, но и косвенные.



Посаженого сына главы спецслужб (окул бала) подозревают в вымогательстве взятки. Пресс-релиз о задержании окул бала, кстати, распространило ведомство, возглавляемое окул ата.



По версии следствия, Алмазбек Исраилов вступил в сговор с работником Таш-Булакского айыльного аймака Сузакского района Б.А. и вымогал у бизнесмена 120 тысяч сомов. Обоих поймали с поличным при получении части требуемых ими денег.



За какие услуги Алмазбек Исраилов и его подельник вымогали деньги, неизвестно. Обоих водворили в СИЗО. Однако сидеть за решеткой родственнику главы спецслужб пришлось недолго - всего два месяца.



В мае Джалал-Абадский городской суд отпустил Алмазбека Исраилова и его напарника под домашний арест.



Семейный подряд

Экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов проходит обвиняемым по двум уголовным делам- по факту злоупотребления должностным положением после событий в селе Кой-Таш, а также по факту массовых беспорядков после выборов в парламент. В эпизоде, который касается событий в Кой-Таше, фигурирует его сын Мухаммед-Али Асанов.



По версии следствия, после ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева Курсан Асанов незаконно передал доказательства и документы, имеющие значение по уголовному делу бывшего главы государства. Экс-чиновник передал это все водителю, а последний - Мухаммед-Али Асанову.



В итоге документы якобы отдали сторонникам Алмазбека Атамбаева.



По этому же уголовному делу проходит и посаженый сын Курсана Асанова редактор газеты "Чындык" Турсунбек Бейшенбеков.



Сейчас дело Асановых рассматривается в суде.



Супругу Курсана Асанова Кульнару Усенканову подозревают в двух преступлениях. По информации Генпрокуратуры, она ранее владела несколькими фирмами, затем их ликвидировали. В 2019-м в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов. Дело до сих пор расследуется надзорным органом.



Другое уголовное дело связано с мошенничеством. Его расследует ГКНБ.



Спецслужбы считают, что в 2017-2018 годах Кульнара Усенканова получила от гражданина А.О. больше $5 миллионов для ведения общего бизнеса, которые теперь отказывается возвращать. Обманутый являлся иностранным инвестором.



В семье Асановых сообщали, что женщина после допросов перенесла инсульт.



Матраимов и Ко

Брату бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Тилеку удалось избежать тюрьмы, оплатив штраф.



Тилека Матраимова задержали в октябре 2020 года. Он вместе с сыном и охранником пытался покинуть страну через речку на кыргызско-узбекской границе. Однако попытка не удалась. Пограничники Узбекистана задержали нарушителей.



Сначала Ошский городской суд арестовал Тилека Матраимова на один месяц, однако позже его отпустили под домашний арест. Затем его оштрафовали на 220 тысяч сомов.



В марте 2022-го Тилека Матраимова назначили на должность заместителя главы предприятия "Ош газ".



В январе прошлого года был задержан посаженый сын Райымбека Матраимова Мунарбек Сайпидинов. На тот момент он занимал должность главы сельской управы Савай Кара-Суйского района Ошской области.



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В ГКНБ утверждали, что при строительстве спортзала местной школы были завышены объемы выполненных работ больше чем на 1 миллион сомов. По версии следствия, Мунарбек Сайпидинов вместе с другими чиновниками принял в эксплуатацию объект с некачественно выполненной работой.



Несмотря на то что он не признавал свою вину, возместил ущерб государству в размере 1 миллиона 33 тысяч 700 сомов.



Сразу после выплаты денег в казну окул бала Райымбека Матраимова отпустили под домашний арест.



В августе 2021-го уголовное дело в отношении Мунарбека Сайпидинова прекратили с формулировкой "за истечением сроков давности".