"Уже напортачили в Европе": Китай резко раскритиковал НАТО, - А.Яшлавский

09:58 27.05.2022

Пекин потребовал от генсека Столтенберга прекратить клевету о "китайской угрозе"



Китай выступил с резкой критикой в адрес главы НАТО, обвинив Йенса Столтенберга в клевете, двойных стандартах и призвав его прекратить распространение теории о "китайской угрозе".



Пекин потребовал от генсека Столтенберга прекратить клевету о "китайской угрозе"



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время интервью на днях выдвинул "беспочвенные обвинения и клеветнические нападки" на Китай, "безрассудно комментировал" политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также продвигал теорию "китайской угрозы", против которой решительно выступает Пекин и которую решительно осудил китайский МИД Китая.



Как пишет китайское издание Global Times, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сделал это заявление во время традиционной пресс-конференции в четверг, отвечая на вопросы по поводу недавних замечаний главы НАТО, в которых Китай был назван "авторитарным режимом" и угрозой безопасности альянса.



НАТО, с одной стороны, призывает своих членов увеличить военные расходы, требуя, чтобы их оборонный бюджет достигал или превышал 2 процента их ВВП, а с другой стороны, альянс указывает пальцем на законное строительство Китаем собственной национальной обороны и вооруженных сил. оборудование, которое свидетельствует о вопиющих двойных стандартах, заявил Ван Вэньбинь.



Китай придерживается пути мира и развития политики национальной обороны оборонительного характера и всегда поддерживал свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, утверждают в Пекине. Доля оборонного бюджета Китая в ВВП долгое время оставалась на уровне около 1,3 процента, что намного ниже среднемирового показателя, добавил Ван.



Ван Вэньбинь также заявил, что Китай не использует силу для угроз другим странам, как это делают некоторые страны НАТО, не вступает в военные союзы, не экспортирует идеологию, никогда не проявляет инициативу в развязывании торговых войн, никогда не вмешивался в внутренние дела других стран и никогда необоснованно не подавляет предприятия других стран. Так как же, задаются в Пекине вопросом, Китай может каким-либо образом угрожать безопасности НАТО?



Хотя НАТО открыто заявляет, что ее позиция как регионального альянса не изменилась и не стремится к экспансии в другие регионы, в последние годы она постоянно проникает в регионы Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил представитель МИД Китая.



"Некоторые страны НАТО неоднократно посылают самолеты и военные корабли в воды, окружающие Китай, создавая напряженность и провоцируя конфликты. Постоянная экспансия НАТО в регионах и полях и пропаганда "новой холодной войны" должны вызывать повышенную тревогу в других странах и заслуживать твердой оппозиции со стороны международного сообщества", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР.



Ван Вэньбинь призвал Йенса Столтенберга немедленно прекратить распространение "необоснованных слухов" против Китая и отказаться от практики проведения воображаемых идеологических линий: "НАТО уже напортачило с Европой, и нельзя позволить сделать то же самое с Азией и остальным миром".



Ван также отметил, что в то время как Европа сильно страдает от российско-украинских конфликтов, США получают прибыль: производители оружия открывают свои бутылки шампанского, чтобы отпраздновать это, а зерновая и энергетическая отрасли США получают неплохие доходы. В то же время США за три месяца приняли только 12 украинских беженцев, утверждают в Пекине.



"Факты доказали, что конфликты не могут быть урегулированы простым введением санкций, равно как и продолжение поставок оружия не может привести к миру", - сказал Ван Вэньбинь.



Китай поддерживает идею мирных переговоров между Россией и Украиной, призывая Европейский Союз и НАТО начать диалог с Россией, чтобы способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой системы безопасности в Европе, пишет китайское издание.



Андрей Яшлавский



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Россия и Китай применили вето в ООН на голосовании по санкциям

Москва и Пекин отказались поддержать предложенные американцами новые ограничения против КНДР



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Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на инициированные Вашингтоном новые международные санкции против Северной Кореи, прибегнув к такой мере впервые с 2006 года.



Москва и Пекин отказались поддержать предложенные американцами новые ограничения против КНДР

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Вето на подготовленную США резолюцию Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций в отношении КНДР наложили в четверг Россия и Китай в ходе голосования. Посол США в ООН назвала вето со стороны Москвы и Пхеньяна "опасным, разочаровывающим и способным подпитывать программу Пхеньяна по разработке ракетных систем, способных нести ядерное оружие", сообщает CNN.



Этот шаг был предпринят после более чем дюжины испытаний северокорейских баллистических ракет в этом году, все из которых, как утверждает американский канал, нарушили предыдущие резолюции ООН и которые, по утверждению официальных лиц США, потребовали еще одной международной реакции.



Для принятия резолюции Советом Безопасности ООН требуется девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов России, Китая, Франции, Великобритании или Соединенных Штатов Америки. За принятие резолюции проголосовали 13 других членов Совета Безопасности.



Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала вето со стороны России и Китая, которые не заблокировали ни одно из девяти предыдущих голосований о санкциях, проведенных с 2006 года, заявив, что серьезность угрозы со стороны программы вооружений Северной Кореи не изменилась.



"Впервые за 15 лет член Совета Безопасности ООН применил право вето, чтобы помешать совету выполнить свою обязанность по привлечению КНДР (Северной Кореи) к ответственности за незаконное распространение, - говорится в заявлении посла США, сделанном от имени Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи. – Сегодняшние вето опасны. Эти члены сегодня заняли позицию, которая не только подрывает предыдущие действия Совета Безопасности, которые они обязались выполнять, но и подрывает нашу коллективную безопасность".



Выступая на заседании в штаб-квартире ООН, Линда Томас-Гринфилд добавила: "Эти члены совета решили оградить распространителя от последствий его действий, и они продемонстрировали бесполезность своего слова, явно кивнув в знак одобрения КНДР".



В этом году Северная Корея провела испытания ракет как минимум 16 раз, последний раз - в среду, когда она выпустила три ракеты. Считалось, что по крайней мере одно из испытаний Северной Кореи в этом году было испытанием межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить материковую часть США.



Представитель Китая в ООН заявил, что новые санкции в отношении Северной Кореи не остановят ее оружейную программу, а вместо этого могут повысить уровень испытаний. По словам посла Чжан Цзюня, новые санкции могут также оказать дополнительное давление на гуманитарную ситуацию в Северной Корее, в то время как она борется с последствиями пандемии Covid-19.



Представитель России также назвал ситуацию с коронавирусом в Северной Корее причиной своего вето. "Усиление санкционного давления на Пхеньян не только бесполезно, но и крайне опасно из-за гуманитарных последствий таких мер", - заявил в переводе после голосования постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. По словам российского дипломата, последние 15 лет санкционного давления на Северную Корею не сработали, сообщает CNN.



"Начиная с 2006 года в отношении Пхеньяна было принято множество ограничительных резолюций, однако, как показала история, санкционная парадигма до сих пор не способна гарантировать безопасность в регионе и решить вопросы ракетно-ядерного нераспространения", - заявил российский полпред.



Со своей стороны, посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай и Россия даже не готовы обсуждать новые санкции в отношении Пхеньяна.



"Мы распространяли проект этой резолюции в течение девяти недель. За это время страны, наложившие вето на эту резолюцию, отказались участвовать в тексте, несмотря на нашу приверженность инклюзивности и гибкости во время консультаций", - сказала она.