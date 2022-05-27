Лимитрофы ничему не учатся. Разворовывание российских активов не станет залогом примирения, - А.Кренгель

10:08 27.05.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 27.05.2022



При наблюдении за тем, как вспыхивает подожженное Америкой огненное кольцо лимитрофов, бывших республик СССР, что мы видим? Современный западный мир с его опытом геноцида еврейского народа попытался применить этот опыт снова руками русофобов, борющихся с "оккупантами". Однако проблема в том, что Россия, в отличие от не существовавшего при Третьем рейхе Израиля, – государство с большим военным потенциалом. И осуществлять над собой "светоносные миссии избранных народов" не даст. Чем заканчиваются такие попытки, можно видеть на примере Украины.



Сейчас, когда украинская государственность оказалась под большим вопросом, когда стране грозит превращение из государства Украина в окраину Речи Посполитой, мы, русские, еще больше злим и раздражаем другого нашего соседа – Прибалтику, да и Восточную Европу заодно. В первую очередь тем, что не готовы смиренно принять участь евреев, которых практически уничтожили в ходе Второй мировой, и никогда не будем готовы. Поэтому страны Прибалтики и Восточной Европы усердно ведут пропаганду насчет непримиримой борьбы с Россией. "До полной победы!" – причем над Россией, а не над Украиной, что довольно забавно слышать. Заодно реваншисты собираются украсть (это называется именно так) замороженные российские активы.



Неудивительно: годовой уровень инфляции в странах Балтии и Восточной Европы (Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Болгария, Румыния) достигает 13-19%. Люди пишут друг другу панические сообщения.



Прибалтийские государства пытаются компенсировать экономические потери идеологическими "победами". Когда президент Латвии спровоцировал, иначе не скажешь, шествие за "освобождение страны от советского наследия", Латвия раскололась. На неравные части, однако сам факт такого неединства указывает на проблемы с национальным самоопределением в лимитрофах. Там вовсю эксплуатируют русофобию и "декоммунизацию", надеясь, что дружить против кого-то легче, чем самому стать кем-то. Отсюда и психопатические идеи вроде той, с которой выступил депутат Сейма Латвии Кирштейн – Балтии создать мини-концлагерь прямо у памятника Освободителям Риги: "Всех с цветами нужно было впустить, а выход закрыть. После чего установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец – в Москву!"



США активно навязывают Прибалтике идеологию русофобии, прежде всего, в угоду своим интересам. Главный интерес Америки – поддержание кольца огня вокруг России. Мол, в такой обстановке, при невозможности стабилизировать связи и отношения, экономика России не сможет нормально развиваться, ей придется постоянно держать удар. Дайте ей свободу – и кто знает, как скоро мир перестанет быть однополярным и в экономическом плане… Все-таки РФ слишком богата, чтобы США могли не беспокоиться на ее счет. А вернее, на свой счет.



Проблема "подожженных" лимитрофов еще и в том, что в ЕС согласья нет. Лебедь, рак и щука в сравнении с европейскими державами – слаженная, эффективная команда. Старая Европа уже поняла, что санкционное давление на Россию – это наказание для нее, а не для нас. Поэтому европейцы пытаются минимизировать санкции, уменьшить негативные экономические последствия. Новая Европа, жители которой раньше входили в СССР или Организацию Варшавского договора, настаивает на все более жестких мерах, как будто уж ей-то терять нечего. Однако безоглядность эта кажущаяся. Даже здесь сознают: санкции, если превратить их в войну до победного конца, скажутся на экономике Новой Европы так же катастрофически.



Преступную, иначе не скажешь, инициативу Литвы, Словакии, Латвии и Эстонии по конфискации российских активов, замороженных Евросоюзом, для военной помощи и восстановления Украины можно считать не только желанием помочь соседу и выслужиться перед США. Лимитрофам и Восточной Европе требуются законные основания, которые сделают кражу "легальным путем отъема денег", как говаривал Остап Бендер. Ведь после такого прецедента можно позволить себе многое.



Европейские страны намереваются принять самое деятельное участие в дележке выделенных Россией средств, а также арестованных российских активов: строительные и гуманитарные подряды (их могут выполнять страны Балтии или Словакии) уменьшат убытки от санкционного противостояния. Однако пока канцлер ФРГ Олаф Шольц твердит (пытаясь спасти свое кресло): "Мы должны заставить Путина понять, что навязанного мира не будет, Украина его не примет. И мы тоже", ЕС уже обдумывает стратегию примирения с Россией, а вовсе не расчленения нашего государства, о чем открыто грезят некоторые страны. Европейские и американские политики признают: нет такого варианта развития событий, при котором Украина победила бы Россию. И даже Генри Киссинджер выдвинул в Давосе предложения, сформулированные российской стороной годы назад как актуальные, вот только предложения-то устарели…



В любом случае разворовывание российских активов не станет залогом примирения. Не станет таким залогом и группа "независимых" членов ЕС со своими разбойничьими идеями и сомнительными инициативами. Эдак она скоро решит пограбить и саму Старую Европу, денег-то у стран Прибалтики и Восточной Европы со временем не прибавится…



Зря депутаты и президенты надеются на целую вечность санкционной войны и на то, что Россию отдадут им на поток и разграбление. Придется им договариваться и с Россией, и с теми русскими, которые живут в их собственной стране. И не на европейских, не на американских, а на наших условиях, на условиях России. Все потому, что у "новых евреев XXI века" имеется несгибаемая воля к свободе и все средства для достижения цели.