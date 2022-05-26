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Коварный Восток: как Реджеп Эрдоган нагибает НАТО, - Сергей Плотников
10:32 27.05.2022

Президент Турции оказался вторым мировым лидером, после Владимира Путина, кто начал говорить с руководством Североатлантического альянса языком ультиматумов

Реджеп Эрдоган твердо держит свой личный фронт. После его заявления 13 мая, что Турция заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, "западные партнеры" организовали натурально политический крестовый поход на Стамбул. Но "друг Реджеп" не отказался от своего ультиматума к скандинавским странам и даже заметно ужесточил условия сделки с альянсом. Эрдоган, очевидно, настроен серьезно ухватить европейцев и американцев за сочное вымя.

При этом сама Турция является одним из самых мощных и субъектных членов альянса. Видимо, даже слишком субъектным, вопреки стандартам НАТО. Статус рядового члена альянса явно ограничивает растущие амбиции Турции - интересы Стамбула все чаще расходятся с интересами Евросоюза и США.

По этой причине, пишет финское издание "Uusi Suomi", некоторые европейские страны с большой охотой пошли бы на исключение Турции из НАТО, в обмен на членство Финляндии и Швеции. Действительно, тогда идеологический и ментальный пазлы блока сложились бы окончательно: понятные европейские ценности в границах Европы, под защитой армии США, на аутсорсинге. Без муторного восточного "здесь яд и булат погибель сулят" и претензий на политическую самостоятельность.

Надо напомнить, в чем суть претензий Реджепа Эрдогана к Швеции и Финляндии. По мнению властей Турции, эти две страны последовательно оказывают поддержку РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана в Турции террористической организацией. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, для одобрения Турцией членства в НАТО Финляндии и Швеции, этим странам нужно прекратить поддерживать терроризм.

Этот пункт подразумевает, в идеале, выдачу лидеров Рабочей партии Курдистана, находящихся в Хельсинки и Стокгольме, турецким властям, что практически невозможно для скандинавских гуманистов. Потом, Турция не стала лукавить и заявила, что прекрасно понимает: вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к эскалации боевых действий на Украине. "А у меня нет намерений разрывать отношения ни с Путиным, ни с Зеленским" - заявил Эрдоган.

Кроме того, правительство Турции считает, что расширение НАТО на север приведет к росту напряженности в балтийском и арктическом регионах. Словом, Турция рассчитывает выговорить себе большие преференции за согласие на прием в альянс потомков викингов. Заодно щелкнуть по носу ЕС и США по отдельности и НАТО в целом.

"Uusi Suomi" пишет, что глава Института международных отношений Мика Аалтола видит в позиции Турции контуры будущего раскола внутри блока. "Тогда НАТО покажет себя как довольно слабая организация" - считает Аалтола. Раздражение европейцев политикой Реджепа Эрдогана прокомментировал политолог Виталий Севастьянов.

- Поведение "друга Реджепа" так злит европейских лидеров, что в прессе уже появились намеки, что Турцию надо выгнать из НАТО. Возможен ли такой исход политического конфликта внутри альянса?

- Надо помнить, что негласная иерархия внутри блока НАТО построена на сицилийской традиции зависимости мелких мафиозных боссов от "крестного отца". "Крестным отцом" в данном случае выступают США. Швеция и Финляндия согласились пройти обряд целования руки большому боссу, а Турция до сих пор упрямится. Так что, с точки зрения "инициированных" членов альянса, Турция позволяет себе возмутительную самостоятельность. Она - страна-"недонатовец".

Хотя, полагаю, Турция слишком важна для блока благодаря своему географическому положения, поэтому из НАТО ее не выгонят. Сам президент Реджеп Эрдоган хорошо отдает себе в этом отчет. Он не позволит США "выкручивать руки" политическим шантажом или экономическими санкциями. Сейчас он просто хладнокровно ждет, когда Вашингтон и Брюссель прогнутся под требования Турции и пойдут на уступки.

Сергей Плотников
26 мая 22

Источник - svpressa.ru
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