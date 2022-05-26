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Россия предложила построить энергокоридор в Кыргызстан через Казахстан
10:58 27.05.2022

26.05.22
Россия предлагает построить новую линию электропередачи из Сибири в Кыргызстан через территорию Казахстана. Об этом на Евразийском экономическом форуме сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, передает агентство Прайм.

"Еще один из интересных проектов, которые мы начали обсуждать в Кыргызстане, вынесли на координационный совет, - это строительство протяженной линии (постоянного тока) из Сибири в Кыргызстан через территорию Казахстана. Это позволит увеличить обмен мощностью между ЕАЭС", - сказал чиновник.

Кроме того, министр сообщил о планах синхронизации энергосистем России и Таджикистана, то есть включение республики в объединенную энергосистему Центральной Азии (она перестала существовать в 2009 году, но было воссоздана спустя десять лет, сейчас в нее входят Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан).

Как передает ТАСС, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия планируют к 1 января 2025 года сформировать общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза за счет интеграции национальных рынков электроэнергии. Одним из условий такого процесса является соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей.

В настоящий момент каждый участник ЕАЭС самостоятельно формирует свой энергобаланс исходя из внутренних потребностей. С переходом к единому рынку системы смогут работать, дополняя друг друга, отмечает агентство.

Евразийский экономический форум стартовал 26 мая в Бишкеке. Он совпал по времени с официальным визитом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан (как ожидается, казахстанский лидер примет участие в данном мероприятии).

Источник - фергана
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