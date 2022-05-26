Экс-министр культуры Казахстана Мухамедиулы все-таки арестован

11:08 27.05.2022

Экс-министр Арыстанбек Мухамедиулы действительно водворен в ИВС Нур-Султана – источник



Бывший министр культуры и спорта Казахстана – директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы действительно водворен в изоляторе временного содержания (ИВС) Нур-Султана, сообщает источник, знакомый с ситуацией.



"Мухамедиулы действительно водворен в ИВС департамента полиции Астаны. Он поступил туда по линии "антикора", - подтвердил источник редакции КазТАГ в пятницу.



Ранее о том, что Мухамедиулы водворен в ИВС, сообщил известный казахстанский журналист Михаил Козачков.



Напомним, 16 мая стало известно о том, что в доме Мухамедиулы и в Нацмузее проходят обыски. Позднее появились сообщения о том, что экс-министр якобы совершил суицид. Однако его представители данную информацию опровергают, а на странице самого Мухамедиулы в социальной сети появилось обращение на имя президента Касым-Жомарта Токаева, где экс-министр подтвердил начало антикоррупционного расследования, связав его с разногласиями с известным актером Тунгышбаем Жаманкуловым. Позднее Жаманкулов подтвердил, что это именно он написал заявление на Мухамедиулы. В тот же день антикоррупционная служба сообщила, что должностным лицам национального музея вменяют хищение Т146 млн.



В июне 2017 года Жаманкулов был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно по обвинению в хищении около Т69 млн. Как утверждало следствие, киностудией "Казахфильм" на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма "Феникс" в ТОО "Т.К.Turan Universal Business" было перечислено Т79 млн. Из них Т69 млн, по версии обвинения, якобы были похищены Жаманкуловым. Сам Жаманкулов, вопреки утверждениям Мухамедиулы, все обвинения отверг и вину не признал.