Обозвавший баранами подчиненных чиновник Отарбаев назначен руководителем управления в Западно-Казахстанской области. Был прав?

11:14 27.05.2022

52-летний Мади Отарбаева, который в 2016 году получил дисциплинарное взыскание за то, что назвал своих подчиненных баранами, назначен руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО, сообщает "Мой город".



"По решению конкурсной комиссии в соответствии с принципами меритократии руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области назначен Отарбаев Мади Жангельдиевич", - говорится в сообщении.



В 2016 году Отарбаев возглавлял управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. Тогда чиновнику объявили строгий выговор за то, что он назвал подчиненных "баранами, которым нужен пастух". Сотрудники записали сказанное и подали коллективную жалобу. На Отарбаева наложили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.