Al-Quds Al-Arabi: Россию победить невозможно. В Вашингтоне не понимают главного

11:15 27.05.2022

Al-Quds Al-Arabi

Великобритания



Россия может и не выиграть на Украине, но она и не проигрывает



Воевать с Россией можно вечно, но одержать над ней победу невозможно, пишет арабоязычное издание Al-Quds Al-Arabi. Автор статьи отмечает, что санкции и энергетическое эмбарго не приносят Западу нужных результатов, при этом ресурсы у него не бесконечные.



Ибрагим Нувар (إبراهيم نوار)



На протяжении всей истории России, независимо от того, расширялась ее территория или сокращалась, она оставалась великой сухопутной державой и неприступной для захватчиков крепостью. Она контролирует Арктику и северные моря, но так и не стала великой морской державой, что было и остается одной из ее главных слабостей. Тем не менее враждебные России силы, даже в самые тяжелые для нее исторические периоды, не смогли уничтожить ее и бросить на айсберги Северного Ледовитого океана. Соединенные Штаты, сильнейшая военно-морская держава мира, похоже, этого не понимает, а потому и не осознает, что война против России может продолжаться вечно, но одержать над ней победу невозможно.



Современный мировой порядок уже на протяжении нескольких лет переживает непростую фазу со множеством факторов напряжения, нося в своем чреве зародыш будущих исторических изменений, которые неизбежно завершатся сменой нынешней однополярной системы во главе с США. Новый миропорядок только формируется, но уже сейчас появляются ниши для России, Китая, Индии и Евросоюза. В этом контексте большое значение имеет украинский конфликт, который Соединенные Штаты будут затягивать на долгие годы - чтобы вымотать российскую военную машину аналогично тому, как это произошло с СССР в Афганистане. Ситуация на Украине приводит в чувство и Европу, заставляет ее осознать необходимость политической, экономической и военной идентичности, независимой от американцев.



Тем не менее Россия, чья операция на Украине идет уже четвертый месяц, сейчас находится в лучшем военном, экономическом и политическом положении, чем было ранее. Говоря о военном аспекте вопроса, следует отметить изменение стратегии. Если на первом этапе военные действия велись на значительной части украинской территории на востоке, западе, севере и юге, то сегодня главное внимание уделено Донбассу на востоке и прибрежной полосе у Азовского моря на юге. Смена командования, руководившего операцией, способствовала успешной реализации новой стратегии, и последние недели ее главной целью был слом отряда "Азов" в портовом городе Мариуполь.



Эти усилия принесли России ряд существенных преимуществ. Во-первых, она уменьшила потери, во-вторых, контролирует главный опорный пункт сопротивления в Мариуполе, а в-третьих, контролирует Азовское море, обезопасила северо-восточный вход в Черное море, обеспечила сухопутную связь с Крымом, расширила присутствие военно-морского флота в Черном море и проложила путь к закреплению за собой южной прибрежной полосы. Наконец, нынешние действия по зачистке восточной пограничной полосы могут создать условия для создания единой независимой республики на Донбассе на границе между Россией и Украиной, которая будет играть роль буферной зоны даже в случае появления сил НАТО в стране.



На экономическом фронте теперь Москва выступает стороной, способной применить энергетическое оружие, наносящее Европе и остальному миру большие потери. Кроме того, она оказалась в состоянии навязать свои валютные условия, и сегодня газ должен оплачиваться в российской валюте, а не в долларах. В результате курс рубля, который в первые недели после введения американских санкций чуть не обрушился на мировом рынке, укрепился до самого высокого уровня за последние годы. Тем не менее в целом российская экономика от последствий украинского конфликта пострадала: это и закрытие каналов торговли с Западом, водных и воздушных путей сообщения, и сокращение импорта промышленной продукции. Но ее выносливость оказывается выше, чем в европейских странах, особенно с учетом наличия товаров. Сегодня продукты питания и энергия являются двумя крупнейшими движущими силами роста цен в мире.



Россия работает с профицитом



Данные относительно российского бюджета за первый квартал текущего года подтверждают его способность противостоять экономическим санкциям. По данным Министерства финансов, профицит федерального бюджета составил 1,1 триллиона рублей (17 миллиардов долларов). Тем временем дефицит федерального бюджета США превышает 12% валового внутреннего продукта. Кроме того, Москва выполнила платежи в рассрочку и проценты по своим долгам, несмотря на заморозку средств в иностранной валюте за рубежом.



Гибкость и "перенос" торговли



На политическом фронте министр иностранных дел Сергей Лавров за последнее время обеспечил широкое пространство для маневров. В первые недели конфликта он посетил несколько стран, в том числе Алжир и Султанат Оман, в попытке выработать стройную позицию внутри группы ОПЕК+ перед лицом американского давления. Данный дипломатический ход сопровождался явлением, на которое мы должны обратить внимание, поскольку оно имеет большое значение. Речь идет о быстром и гибком переключении с Запада на Восток в сфере торговли, особенно на Индию, Китай и страны Средней Азии. Хотя Соединенные Штаты пытались оказать жесткое давление на этих игроков, Москве удалось компенсировать сокращение экспорта в западные страны за счет увеличения поставок в Индию, Китай и Центральную Азию. Даже если такое увеличение вынужденно сопровождается большими скидками, высокий уровень цен на нефть и газ на мировых рынках делает продажи по-прежнему выгодными для России. Она обходит американские санкции, получает адекватные доходы от своего экспорта и повышает стоимость национальной валюты на рынке. Ей удалось в четыре раза увеличить экспорт нефти в Индию к концу прошлого месяца - с 66 тысяч до 277 тысяч баррелей. Это - 6% индийского импорта нефти.



Неограниченная выносливость



Исходя из этих выводов, в долгосрочной перспективе у России достаточно возможностей, чтобы выдерживать суровые испытания на выносливость в течение неограниченного периода времени. Возникает вопрос - насколько же противоположная сторона будет в состоянии продолжать свою политику при перебоях или угрозах полного отключения энергоснабжения, нехватке продовольственных товаров и раскола мира на два экономических региона, ставшего причиной серьезного сдвига в мировой торговле. В долгосрочной перспективе это тоже будет иметь последствия. Ярким примером можно считать изменения в Европе, которая становится энергетическим пленником Соединенных Штатов вместо обретения независимости в течение ближайших десяти лет. Решение Москвы прекратить поставки газа в Финляндию подтвердило серьезность российских угроз по приостановке экспорта своим клиентам, отказывающимся платить в рублях.



Если говорить о внутренней ситуации в западных странах, включая Соединенные Штаты, то они до сих пор не смогли предложить формулу спасения своих граждан от тяжелого бремени растущей стоимости жизни. Ситуация в Евросоюзе намного хуже, чем в Америке. По нашему мнению, Вашингтон оказывает столь значимую военную поддержку Украине не только для продолжения борьбы с Россией, но и потому, что затягивание конфликта ослабит страны Европейского Союза, особенно Германию, и усилит их зависимость от Соединенных Штатов в области экономики и безопасности.



Тем не менее предоставление Киеву десятков миллиардов долларов военной помощи в то время, как американцы переживают снижение уровня жизни, ставит под сомнение политику администрации Байдена, которая столкнется с жесткой конкуренцией со стороны республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Хотя суть американской политики на украинском направлении состоит в том, чтобы оставить в прошлом популистский национализм сторонников бывшего президента Дональда Трампа, рост числа экономических проблем, слабая отдача от военных действий на Украине и число жертв коронавируса (более миллиона человек) становятся благотворной для сторонников Трампа платформой. Они с удовольствием взберутся на нее, чтобы победить во многих округах, которые в настоящее время контролируются демократами в Сенате и Палате представителей. Поскольку собственные шансы Байдена на победу на предстоящих президентских выборах низки, американская политическая арена сейчас кажется более подготовленной, чем когда-либо, к возвращению Дональда Трампа в Белый дом, что ускорит конец однополярной системы и провал нынешней внешней и оборонной политики Америки, начавшей мобилизацию для военного противостояния с Китаем в Юго-Восточной Азии.