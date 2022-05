Израилю выгоден российско-украинский конфликт. И вот почему, - Дуглас Блумфилд

Израиль широко критикуют за нежелание поставлять оружие Украине. Однако в конечном итоге он может оказаться одной из стран, которые больше всего выиграют от российско-украинского кризиса. О том, почему вооруженный конфликт полезен для бизнеса, пишет The Jerusalem Post.



Дуглас Блумфилд



Вооруженный конфликт, может, и является адом, но он явно полезен для бизнеса. Менее очевидно то, как может холодный прагматичный подход Израиля повлиять на его и без того подмоченную репутацию в мире.



Премьер-министр Нафтали Беннет предпринял неуклюжую попытку выступить посредником в принятии решения, которое обе стороны отвергли. Президент Владимир Путин его отклонил, а неназванный высокопоставленный украинский чиновник якобы заявил, что Беннетт посоветовал президенту Владимиру Зеленскому принять требования Путина о прекращении боевых действий. Он это опроверг.



Общественность Израиля, может, и занимает сторону Украины с перевесом три к одному и даже посылает пожертвования и волонтеров, но Беннетт, судя по всему, непоколебим.



Его правительство на несколько недель направило на Украину полевой медицинский госпиталь, поставило каски и бронежилеты и поделилось некоторыми разведданными, но отклонило просьбы о помощи в виде предоставления летального оружия. Просьба Украины прислать ей системы ПРО Iron Dome ("Железный купол") была отклонена. Израиль даже запретил Соединенным Штатам отправлять батареи, которые те у него закупили.



Возможно, "Железный купол" и не является подходящим оружием для этого конфликта, но не было никаких явных попыток предоставить более подходящие альтернативы для укрепления обороны Украины. У Израиля таких систем предостаточно, и он продает их по всему миру - как автократам, так и демократам. Так почему бы не продать их молодой демократии, подвергшейся действиям жестокого диктатора?



Важной причиной является страх. Например, опасение, что Москва закроет Израилю доступ в воздушное пространство Сирии, которое контролируют российские ВВС. Израиль имеет практически полную свободу действий при нанесении ударов по сирийским, иранским объектам и объектам "Хезболлы", которые, по его мнению, представляют угрозу, - при условии, что российские силы не пострадают. На прошлой неделе по израильским истребителям после нападения на северо-западе Сирии были нанесены ракетные удары из комплексов С-300. Этими ЗРК управляют российские военные, и их первое в истории применение заставило предположить, что они могут служить сигналом о возможном изменении политики Москвы.



Значительная часть военной машины Москвы разрушена, и то, что от нее осталось, разбросано по просторам Украины. Уничтожены сотни танков. Погибли тысячи солдат, в результате чего можно наблюдать то, что Зеленский назвал "горой трупов". Некогда хваленая российская армия потерпела, наверное, самое тяжелое поражение за столетие, независимо от исхода этого конфликта.



Он дорого обходится России во многих отношениях. Международная репутация страны пошатнулась, как и ее экономика. Его лидера называют военным преступником. Ее армия унижена. Его оборонная промышленность доведена до того, что компьютерные микросхемы для установки в танки и другие системы вооружения извлекают из бытовой техники.



Эта война продемонстрировала низкую подготовку, плохое управление, низкий моральный дух и недостаточные командные навыки в российской армии. Военнослужащие жалуются на плохую, устаревшую технику, непригодные к употреблению пайки, нехватку медикаментов и даже не соответствующую требованиям форму и каски.



По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия является вторым по величине экспортером оружия в мире, на ее долю приходится 19% мировых продаж оружия, она значительно уступает США (39%). Это вполне может измениться. Предприятиям ВПК придется переключиться на внутреннее производство для возмещения огромных потерь, но это будет сложно в связи с прекращением поставок компонентов, привозимых из-за рубежа, особенно электроники.



После завершения этого вооруженного конфликта - как по политическим, так и по практическим причинам - сократится число покупателей российской продукции, которая продемонстрировала досадные недостатки. Второе место в мире попытается занять Китай, но значительная часть его вооружений - это подделки российской техники.



Один из видов военной техники, производимых Китаем, по всей видимости, скопирован с израильской. Многие считают, что в основе китайского истребителя J-10 - израильский самолет Lavi, проект производства которого Израиль закрыл после завершения стадии создания прототипа. По имеющимся сведениям, истребители J-10 были проданы Пакистану. Израиль пытался продать Китаю самолет-разведчик типа AWACS, но продажа была отменена под давлением США, поскольку Вашингтон опасался, что Пекин может использовать его для нападения на Тайвань.



То, что плохо в российской оборонной отрасли, на руку конкурентам, включая Израиль, Китай, Францию, Германию и Южную Корею, которые будут стремиться заполнить пробел не только в количестве, но и, как показали события на Украине, в качестве.



Военно-промышленный комплекс Израиля



ВПК Израиля отличается высоким уровнем развития и признан во всем мире. Свою военную репутацию он в основном завоевал благодаря тому, что решительно разгромил своих врагов, которых вооружал и обучал Советский Союз. Его ВВС - одни из самых мощных и передовых в мире, при этом страна является мировым лидером в разработке БПЛА и была им еще до того, как США подняли в воздух свой первый беспилотник.



После войны Судного дня 1973 года у Израиля были большие излишки оборонных вооружений и значительное количество трофейных египетских и сирийских танков советского производства и других систем, которые он смог восстановить и продать за границу. Это также позволило ему торговать военной техникой со странами, с которыми у него ранее не было никаких отношений. В начале 1980-х годов, во время войны с Ираком, Израиль продавал запасные части для своих танков и самолетов американского производства даже Ирану.



Девизом успешной рекламной кампании израильских вооружений стала фраза "Проверено в бою".



В большой список покупателей израильских вооружений входят страны, у которых нет дипломатических отношений с Иерусалимом. Продажи истребителей, БПЛА, ракет, минометов, военного снаряжения, патрульных катеров, винтовок, боеприпасов и приборов для наблюдения открыли двери для коммерческих и дипломатических отношений и укрепили другие связи.



США, может, и являются основным поставщиком оружия и технологий для Израиля, но они также покупают у него некоторые виды ракет и противоракетных систем.



Сегодня Израиль занимает 10-е место по продаже оружия в мире. По данным интернет-издания Times of Israel, его главным покупателем является Индия, за которой следуют Азербайджан, Вьетнам и Китай. По данным Исследовательского фонда Observer, продажа Иерусалимом оружия Дели является "основой стратегического партнерства".



"В настоящее время одним из крупнейших в мире покупателей израильского оружия и военной техники является Вьетнам", - сообщает издание Haaretz. Он закупает оружие и технику для ведения наблюдения и рассчитывает, что Израиль поможет заменить ее советское и китайское оружие времен холодной войны. Ханой обращается к Иерусалиму, поскольку ему не хватает технического опыта и производственной инфраструктуры.



Израиль использует продажу оружия в качестве внешнеполитического инструмента и способа установления дипломатических отношений. В 1980-х годах Шри-Ланка обратилась к Вашингтону с просьбой посодействовать в получении израильского опыта борьбы с терроризмом, и ей ответили, что она должна обратиться непосредственно к Иерусалиму. Власти республики так и сделали. Сегодня в состав ее ВВС входят 17 боевых самолетов Kfir израильского производства, а ее летчики проходят подготовку в Израиле.



Израиль также является лидером в области противоракетных технологий. Германия и Финляндия входят в число стран, которые, по имеющимся сведениям, рассматривают возможность покупки израильских систем ПРО. Кроме того, открываются рынки среди арабских стран, которые некогда считались врагами.



Итак, Израиль изучает возможность получения дополнительной выгоды в условиях вооруженного конфликта на Украине. Как пишет газета The Jerusalem Post, Израиль, Египет и Европейский союз ведут переговоры об экспорте израильского природного газа в Европу, чтобы помочь восполнить дефицит, связанный с ограничением поставок из России и санкциями.



