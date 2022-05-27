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Что конкретно даст конституционная реформа казахстанцам? - госсекретарь Карин (лепет детский)
12:03 27.05.2022

Что конкретно даст конституционная реформа казахстанцам?
27 мая 2022
Госсекретарь РК Ерлан Карин рассказал о том, к чему приведут поправки в Конституцию республики и какое значение они будут иметь для жителей страны

До старта конституционного референдума в Казахстане осталось чуть больше недели – он пройдет 5 июня. Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин рассказал о том, что даст конституционная реформа каждому казахстанцу и в чем заключается выгода от нее обывателю.

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Поправки в Конституцию госсекретарь РК разделил на пять крупных блоков
Ерлан Карин изложил основную суть предстоящих конституционных изменений →

Государственный чиновник заверил, что эффект от конституционной реформы ощутит на себе каждый гражданин страны.

Во-первых, конституционный совет будет преобразован в конституционный суд (КС).

- Это не только переименование и смена вывески. Конституционный суд – это абсолютно новый государственный институт с более широкими полномочиями. КС будет иметь право отменить любой закон или иной правовой акт, если они буду противоречить Конституции. Но кто же будет иметь право обратиться в КС? Это – президент, председатели сената и мажилиса, не менее 20% от депутатов парламента, премьер-министр, уполномоченный по правам человека, генпрокурор и самое главное – любой гражданин страны, если он посчитает, что его права и свободы нарушил какой-либо нормативно-правовой акт, – подчеркнул Ерлан Карин.

Он добавил, что решение КС вступает в силу с момента его принятия, является общеобязательным на всей территории РК и обжалованию не подлежит. Состав КС будет формироваться президентом, парламентом. При этом ни один судья не может состоять в какой-либо партии.

– Таким образом, КС будет независимым, объективным, самостоятельным и беспристрастным при принятии решений, – сказал госсекретарь.

Также, согласно внесенным в Конституцию поправкам, будет укреплен статус уполномоченного по правам человека. Омбудсмен также будет независимым и не подотчетным ни одному госоргану или должностному лицу. Как отметил Карин, "уполномоченный по правам человека станет гарантом реальной защиты прав граждан".

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Третье изменение – введение одномандатных избирательных округов.

– Это значит, что наряду с политическими партиями в областные маслихаты (50% по партийным спискам и 50% по одномандатным округам) и мажилис (70% по партийным спискам и 30% по одномандатным округам) смогут избираться и беспартийные депутаты. В городские и районные маслихаты 100% депутатов будут избираться по одномандатным округам. Но что это в реальности даст гражданам? Это значит, что граждане смогут выбирать в маслихаты конкретного человека и даже выдвинуть свою кандидатуру. А депутаты будут нести личную ответственность перед своими избирателями, – заявил Ерлан Карин.

Он добавил, что это нововведение позволит депутатам более оперативно решать вопросы с инфраструктурой (дорогами, обеспечением питьевой водой), рабочими местами и так далее.

Кроме того, казахстанцы получат право на отзыв депутата, избранного по одномандатным округам, в случае, если он неэффективен, не дожидаясь окончания его срока полномочий.

– Это заставит депутатов и мажилиса, и маслихатов, выбранных через одномандатные округа, работать более качественно, неся личную ответственность перед избирателями, – особо выделил спикер.

Госсекретарь также прокомментировал новый механизм по назначению акимов областей. Согласно этой поправке, предлагается назначать руководителей регионов на альтернативной основе с согласия депутатов всех маслихатов области.

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– В этом случае президент РК будет обязан предложить на должность акима области, города республиканского значения или столицы не менее двух кандидатур. И эти кандидатуры будут рассматриваться всеми депутатами областного, городских и районных маслихатов. По итогам общего голосования депутатов будет избран наиболее достойный кандидат, то есть аким, удостоенный доверия, – подчеркнул Ерлан Карин.

Еще одним нововведением будет повышение самостоятельности акимов как регионального значения, так и сельского. Карин напомнил, что сегодня в Казахстане сельские акимы избираются напрямую, и идет подготовка к тому, чтобы с 2023–2024 годов районные и городские акимы избирались таким же путем.

Кроме того, предлагается исключить из Конституции полномочия президента по снятию с должностей акимов городов, районов и сельских округов.

– Это все позволит стать акимам более самостоятельными, ориентируясь в первую очередь на интересы населения, – отметил Ерлан Карин.

В заключение госсекретарь РК отметил, что это далеко не полный перечень предлагаемых изменений в Конституцию, которые коснутся каждого казахстанца в случае, если эти поправки будут в итоге приняты.

Источник - forbes.kz
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