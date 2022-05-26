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11:14 Обозвавший баранами подчиненных чиновник Отарбаев назначен руководителем управления в Западно-Казахстанской области. Был прав?
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10:32 Коварный Восток: как Реджеп Эрдоган нагибает НАТО, - Сергей Плотников
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09:58 "Уже напортачили в Европе": Китай резко раскритиковал НАТО, - А.Яшлавский
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09:24 Москву хотят лишить места в переговорах с Ираном. США ищут альтернативного партнера по "ядерной сделке", - "НГ"
09:22 Хиджабы афганок обеспокоили соседей и Вашингтон, - В.Панфилова
07:50 Турецкие бренды одежды решили открыть магазины в России, - "МК"
00:23 Правящий кабинет Германии трещит по швам. Шольца опять сменит Меркель?
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|23:43 Токаев загадочно объявил о решении сложного вопроса с Путиным, - "МК"
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20:36 Мировые экономические проблемы. Как они давят на Кыргызстан и наши кошельки, -24.kg
20:28 Филиал Казахского национального университета открылся в Бишкеке
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|Булат Султанов: О линии поведения Казахстана в условиях геополитической бури
12:31 27.05.2022
Казахстан должен соблюдать прагматизм в политических и военных маневрах
Владислав ЮРИЦЫН
Историк Булат Султанов о линии поведения в условиях геополитической бури