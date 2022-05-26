Булат Султанов: О линии поведения Казахстана в условиях геополитической бури

12:31 27.05.2022

Казахстан должен соблюдать прагматизм в политических и военных маневрах



Владислав ЮРИЦЫН



Историк Булат Султанов о линии поведения в условиях геополитической бури



