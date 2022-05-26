КТК снялся с "ремонта". Разгадка "сложного вопроса" Токаева Путину?

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13:02 27.05.2022
"Каспийский трубопроводный консорциум" восстановил прием нефти из Казахстана. Об этом стало известно на встрече премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с генеральным директором АО "Каспийский трубопроводный консорциум" Николаем Горбань. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти на экспорт.
В ходе встречи было отмечено, что на сегодняшний день ограничения пропускной способности нефтепровода сняты, прием нефти от казахстанских грузоотправителей восстановлен в полном объеме. Все выносные причальные устройства находятся в эксплуатации.
"Мы рады, что ремонт поврежденных выносных причальных устройств на морском терминале КТК завершен. Это позволило снять ограничения и в полном объеме восстановить добычу нефти в Казахстане", – сказал премьер-министр Алихан Смаилов.
Глава правительства Казахстана также отметил важность обеспечения своевременной реализации проекта устранения узких мест трубопроводной системы КТК для транспортировки дополнительных объемов нефти после завершения проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении.
"Хочу отметить важность обеспечения дальнейшей безаварийной и бесперебойной эксплуатации нефтепровода КТК. Считаю, что для этого необходимо принять все возможные меры", – подчеркнул Алихан Смаилов.
Нефтепровод КТК обеспечивает кратчайший путь и наиболее выгодные экономические условия для экспорта нефти с крупных месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В 2021 году по нему транспортировано 53,1 млн тонн казахстанской нефти, за январь-апрель текущего года – 18,7 млн тонн.