Супругу бывшего президента Туркменистана Огулгерек Бердымухамедову признали "Заслуженной ковровщицей"

21:36 27.05.2022

Меджлис Милли Генгеша (парламент) постановил признать мать нынешнего и супругу бывшего президента Туркменистана Огулгерек Бердымухамедову "заслуженной ковровщицей", сообщает "Гундогар".



В постановлении утверждается, что звание "заслуженной ковровщицы" Бердымухамедова получила за заслуги в укреплении независимости и суверенитета страны, развитии национального искусства ковроделия, "украшении ковров великолепными узорами и многолетний упорный и добросовестный труд".



Также описывается и то, что супруга и мать туркменских президентов долгие годы "безупречно трудилась" на ковровом предприятии города Геоктепе Ахалского велаята, применяла свой опыт в использовании "уникальных технологий искусства ковроделия". Все это позволило ей завоевать большой авторитет в качестве умелой ковровщицы и стать примером для молодежи.



Об Огулгерек Бердымухамедовой мало что известно. Она редко появляется на публике и практически никогда не попадала на фотографии вместе с бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ноябре 2021 года турецкие СМИ впервые опубликовали фотографию Огулгерек Бердымухамедовой - фото было сделано во время визита Реджепа Эрдогана и его жены в Ашхабад.