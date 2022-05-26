|22:55 Казахстанка Жадыра Бердымухамбетова стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу
22:21 Иранские коммандос захватили 2 греческих нефтетанкера в Персидском заливе
21:45 "Церковный собор" УПЦ-МП принял путаное решение. За независимость, но...
21:39 Спецслужбы Турции изловили "халифа ДАИШ" Абу Хасана аль-Куреши
21:36 Супругу бывшего президента Туркменистана Огулгерек Бердымухамедову признали "Заслуженной ковровщицей"
21:30 Деньги в обмен на санкции: удастся ли Западу соблазнить российских олигархов
13:02 КТК снялся с "ремонта". Разгадка "сложного вопроса" Токаева Путину?
12:56 Польский вопрос. Раздел Украины? - Александр Дугин
12:42 Новые Казпрокуроры: Баур Мырзакеров - в Карагандинской обл., Ерлан Утегенов - в Нур-Султане
12:31 Булат Султанов: О линии поведения Казахстана в условиях геополитической бури
12:03 Что конкретно даст конституционная реформа казахстанцам? - госсекретарь Карин (лепет детский)
11:17 Израилю выгоден российско-украинский конфликт. И вот почему, - Дуглас Блумфилд
11:15 Al-Quds Al-Arabi: Россию победить невозможно. В Вашингтоне не понимают главного
11:14 Обозвавший баранами подчиненных чиновник Отарбаев назначен руководителем управления в Западно-Казахстанской области. Был прав?
11:08 Экс-министр культуры Казахстана Мухамедиулы все-таки арестован
10:58 Россия предложила построить энергокоридор в Кыргызстан через Казахстан
10:55 Воротила сделки века на Памире, - Асрор Мулкамонов
10:32 Коварный Восток: как Реджеп Эрдоган нагибает НАТО, - Сергей Плотников
10:08 Лимитрофы ничему не учатся. Разворовывание российских активов не станет залогом примирения, - А.Кренгель
09:58 "Уже напортачили в Европе": Китай резко раскритиковал НАТО, - А.Яшлавский
09:53 КырКриминальная родня. За что задерживают родственников чиновников, - А.Джумашова
09:24 Москву хотят лишить места в переговорах с Ираном. США ищут альтернативного партнера по "ядерной сделке", - "НГ"
09:22 Хиджабы афганок обеспокоили соседей и Вашингтон, - В.Панфилова
07:50 Турецкие бренды одежды решили открыть магазины в России, - "МК"
00:23 Правящий кабинет Германии трещит по швам. Шольца опять сменит Меркель?
00:20 Сирия приготовилась к новой операции Турции
00:17 Азиатский интернационал террористов, - Л.Шашок
00:15 Запад просчитался. Россия не сдает позиций в экономической войне, - The Spectator
00:13 Handelsblatt: ОДКБ - не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
|23:43 Токаев загадочно объявил о решении сложного вопроса с Путиным, - "МК"
22:17 В РФ громят мафию РАНХИГС - "пришли" за уроженцем Андижана Дулиновым
21:55 Эрдоган разбушевался, - Ст.Тарасов
21:54 Американская наживка для Центральной Азии, - С.Кожемякин
21:26 Новые назначения в МВД Казахстана
21:19 В Приднестровской Республике новый премьер - Станислав Касап
21:00 Из пленных украинских военных создадут трудовые отряды Донбасса
20:53 Филиппины продолжат балансировать между США и Китаем, - Д.Моисеев
20:49 Министерство образования Киргизии судится с бывшим ректором Ошского университета,
20:36 Мировые экономические проблемы. Как они давят на Кыргызстан и наши кошельки, -24.kg
20:28 Филиал Казахского национального университета открылся в Бишкеке
13:18 Союзники России по ОДКБ ждут завершения конфликта с Украиной - Д.Ашимбаев
12:52 Республика Молдова в преддверии поглощения Румынией, - С.Князев
12:33 Как реорганизуют КазКНБ. Опубликован полный текст указа Токаева
12:07 Философия украинского фатализма: доить и гнить, - Дмитрий Выдрин
11:50 Армия Z освободила Красный Лиман. Наступление продолжается
11:45 Запад проиграл мир. Но может поступить как Карандышев, - Ростислав Ищенко
11:43 Трамп рвется к власти. После победы он пошлет Украину ко всем чертям, - "Берлинер цайтунг"
11:35 Террористический заговор Ирана против Таджикистана, - Нариман Пуладов
10:58 5 матерых НПО требуют от Душанбе: прекратить насилие в ГБАО, пустить в регион МККК и освободить Мамадшоеву
09:45 Мигрантам объявлен добор. РосМинтруд расширяет пилотный проект по ввозу рабочей силы из Узбекистана, - "Къ"
09:42 Нейтралитет Китая в новом мрачном мире, - Юй Бин
|Супругу бывшего президента Туркменистана Огулгерек Бердымухамедову признали "Заслуженной ковровщицей"
21:36 27.05.2022
Меджлис Милли Генгеша (парламент) постановил признать мать нынешнего и супругу бывшего президента Туркменистана Огулгерек Бердымухамедову "заслуженной ковровщицей", сообщает "Гундогар".
В постановлении утверждается, что звание "заслуженной ковровщицы" Бердымухамедова получила за заслуги в укреплении независимости и суверенитета страны, развитии национального искусства ковроделия, "украшении ковров великолепными узорами и многолетний упорный и добросовестный труд".
Также описывается и то, что супруга и мать туркменских президентов долгие годы "безупречно трудилась" на ковровом предприятии города Геоктепе Ахалского велаята, применяла свой опыт в использовании "уникальных технологий искусства ковроделия". Все это позволило ей завоевать большой авторитет в качестве умелой ковровщицы и стать примером для молодежи.
Об Огулгерек Бердымухамедовой мало что известно. Она редко появляется на публике и практически никогда не попадала на фотографии вместе с бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ноябре 2021 года турецкие СМИ впервые опубликовали фотографию Огулгерек Бердымухамедовой - фото было сделано во время визита Реджепа Эрдогана и его жены в Ашхабад.