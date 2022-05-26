Спецслужбы Турции изловили "халифа ДАИШ" Абу Хасана аль-Куреши

21:39 27.05.2022

В Стамбуле задержали нового главаря ИГ Абу Хасана аль-Куреши



CentralAsia (CA) - Полиция Стамбула провела секретную международную операцию, в ходе которой удалось задержать нового лидера "Исламского государства" Абу Хасана аль-Куреши. Турецкий портал Oda TV сообщает, что таким образом были получены важные сведения об организации.



По данным портала, на прошлой неделе турецкая полиция узнала, что новый лидер ИГ находится в Стамбуле, и несколько дней следила за местом, в котором он жил. Международную операцию по захвату Абу Хасана аль-Куреши провели группы Стамбульского отдела разведки и борьбы с терроризмом провели. Ею руководил начальник стамбульской полиции Зафер Акташ.



После задержания лидера ИГ допрашивали группы экспертов из антитеррористической службы и национальной разведывательной организации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит подробности операции в ближайшие дни, пишет портал.



Последний глава террористической организации был убит 3 февраля 2022 года. Им был Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши - брат задержанного.