"Церковный собор" УПЦ-МП принял путаное решение. За независимость, но...

21:45 27.05.2022

УПЦ и Онуфрий приняли решение выйти из Русской Православной Церкви



В Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Киеве состоялся "Собор" Украинской Православной Церкви, где было принято решение о полной "самостоятельности и независимости".



Об этом сообщает официальный ресурс УПЦ, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



В Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Киеве состоялся "Собор" Украинской Православной Церкви, где было принято...

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Участники заседания, во главе которого был предстоятель УПЦ Онуфрий, рассмотрел вопросы церковной жизни, которые возникли в результате "военной агрессии РФ" против Украины, и приняли постановление.



Согласно постановлению, собор осуждает войну как нарушение Божией заповеди "Не убий" и обращается к власти РФ с просьбой продолжать переговорный процесс, который бы смог остановить кровопролитие. Кроме того, было выражено несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно "войны в Украине".



И основное: было согласовано изменение устава управления УПЦ.



"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви", – говорится в сообщении.



Тем не мене, в украинском националистическом лагере решение УПЦ восприняли скептически.



"Собор московского патриархата принял решение о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви от русской, а также: осудил войну на Украине; попросил Украину и Россию продолжить мирные переговоры; выразил несогласие с позицией Патриарха Кирилла относительно войны на Украине; выдвинул условия Православной церкви Украины для того, чтобы между ними состоялся диалог.



Похоже, получили новые методички. Типа, "самостоятельные". Смешно", – комментирует в своем тг-канале киевский юрист Андрей Смолий, обслуживающий интересы националистов запрещенной в РФ ВО "Свобода".



С другой стороны, экс-главу управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России Модеста Колерова информация воодушевила.



"УПЦ ушла от МП. Кто-то ждал иного? Может быть хоть теперь Крым, Донбасс и освобожденные земли вернутся в РПЦ не только сердцем?" – выразил надежду Колеров в своем блоге.



"Теперь мой главный вопрос к нашей РПЦ: возьмет ли она открыто под свою руку Крым, Донбасс и освобожденную часть Украины?", – добавил он.



Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов считает, что план противника частично провалился, и дальнейшее будет зависеть от темпов Русской армии по освобождению территорий.



"Собрание УПЦ , которое вопреки церковным канонам и Уставу Русской Православной Церкви , провозгласило себя "Поместным Собором", не приняло тех решений , которые ожидали от него ОП, СБУ и группа врагов Православия в УПЦ. Благодаря солидарному выступлению епархий Крыма, Донбасса, Слобожанщины и Новороссии на освобожденных и освобождаемых прямо сейчас территориях , которые просто послали это собрание и идейных коллабонантов с Зе –хунтой. План подразумевал немедленные шаги к автокефалии.



Это шаг к автофекалии и унии, но не автокефалия и уния. Дальнейшее развитие событий зависит от скорости освобождения Одессы и Киева, после которых эти поправки в Устав, и так неканоничные, будут отменены вместе с автономией УПЦ.



Следует отметить тот факт, что принятые неканоничные поправки в Устав , угрожающие единству Русской Церкви , являются более чем веским поводом для массового движения на освобожденных и освобождаемых территориях Новороссии, Слобожанщины и Малороссии за прямое подчинение Московскому Патриарху, так как верующие Новороссии и Малороссии согласны с позицией Патриарха Кирилла и Президента Путина и даже радикальнее их в вопросе скорейшей денацификации, деукраинизации, непримиримо настроены к переговорам с антихристовой хунтой Зеленского и униатской "ереси украинства", – заявил Фролов "ПолитНавигатору".



Известный священник из Донбасса отец Александр Авдюгин считает, что УПЦ во главе с Онуфрием фактически подписала себе приговор.



"Об итогах киевского Собора уже все знают. Могу лишь с уверенностью сказать, что в ближайшее время ПЦУ и Варфоломей турецкий сожрут УПЦ, а затем они вкупе, под знаменами и с гимном "Батько наш Бандера", промаршируют стройными рядами к униатам", – написал Авдюгин в соцсети.



Публицист Егор Холмогоров, комментируя "ПолитНавигатору" сегодняшнее решение "Собора", отметил, что теперь, когда все названо своими именами, наступает время решающих действий по освобождению Православия на Украине.



"УПЦ МП всегда была криптосепаратистским церковным образованием, проекцией беловежской геополитики на каноническую территорию Русской Православной Церкви. Она пыталась изображать из себя "национальную церковь Украины", то есть в силу самой породившей ее логики вынуждена была склоняться в сторону украинского национализма.



Разумеется были совсем другие силы, боровшиеся за церковное единство, но они, опять же в силу неотвратимой логики боролись вместе с теми за единство русского мира, за единство с Россией, которая, как ни крути, не просто одно из постбеловежских государств, а по-прежнему Третий Рим, политическая основа Православной Церкви.



Быть за каноническое Православие и против России – это была позиция двуличная и абсурдная. Особенно ярко абсурдность этого положения стала видна с началом военных действий, когда в приходы в ЛНР поступило указание от архиерея и синода УПЦ молиться за победу Украины над Россией.



В нынешнем антиканоническом решении собора УПЦ хорошо то, что оно не оставляет Святейшему Патриарху другого выбора, кроме как упразднить этот полураскол и перевести епархии входившие ранее в УПЦ в прямое подчинение. Это, в частности, позволит устранить давнюю коллизию с Крымской епархией.



Полураскол УПЦ превратившийся теперь в полный раскол должен быть упразднен. Каноническая граница РПЦ в любом случае будет проходить там, где проходит линия фронта. И церковный вопрос служит для нас еще одним мотивом, чтобы продвинуть эту линию как можно дальше на Запад", – рассказал Холмогоров.



Он подчеркнул, что святыни Киева должны быть освобождены от любых расколов и от диктата неонацистов.



"Что касается тех священников и епархий, которые окажутся по ту линию фронта и которые не захотят отягощать свою совесть грехом раскола, то следует применить к ним указ св. Патриарха Тихона 362 от 20 ноября 1920 года, дающий право епархиальным архиереям образовывать, в случае отсутствия связи с центральным церковным управлением, временные объединения и синоды, сообразуясь с линией фронта и политической обстановкой.



Применение этого указа должно быть дополнено распоряжением считать любые требования синода в Киеве ничтожными. Это позволит сохранить Православную Церковь в военное время.



И это будет еще одним мотивом для наших воинов, которые отныне несут не только политическое и национальное, но и церковное освобождение русским людям. Поистине эта война – священная война, война за Православие, за Церковь и Царство, за Христа", – заключил Холмогоров.