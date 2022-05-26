Иранские коммандос захватили 2 греческих нефтетанкера в Персидском заливе

22:21 27.05.2022

Греция заявила протест послу Ирана в Афинах после задержания иранскими военными двух нефтяных танкеров под греческим флагом в Персидском заливе. Как отмечается в сообщении службы информации греческого МИДа 27 мая, Афины расценивают задержание своих судов как акт терроризма.



"Греция осуждает эти действия и требует немедленного освобождения судов и их экипажей", - указали в дипломатическом ведомстве.



Как отмечает AP, данный инцидент произошел вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер под российским флагом с нефтью, которую они якобы решили передать Соединенным Штатам.



Источники в индустрии морских перевозок также сообщили, что на греческие танкеры, незадолго до этого загрузившиеся иранской нефтью, с вертолетов высадились служащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом Иран выступал с предупреждениями о мерах в ответ на задержание своего танкера в греческих территориальных водах.



Командование базирующегося на Ближнем Востоке 5-го флота ВМС США осведомлено о происшествии и следит за развитием ситуации, но никаких комментариев пока не дает.



В этот же день сообщалось, что специалисты в области международных отношений и экономики негативно оценили действия минфина США в отношении российских нефтяных компаний и поддержали подачу "Роснефтью" иска против минфина США. В частности, директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский заявил "Известиям", что российский бизнес должен в обязательном порядке ответить на беспочвенные обвинения в контрабанде иранской нефти. Ученый признал позитивным фактором намерение "Роснефти" подать в суд на минфин США, хотя и отметил, что в текущих геополитических обстоятельствах исход рассмотрения такого дела остается неочевидным.