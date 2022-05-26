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Казахстанка Жадыра Бердымухамбетова стала чемпионкой мира по пауэрлифтингуКазахстанка Жадыра Бердымухамбетова стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу
22:55 27.05.2022

Спортсменка из Жанаозена Жадыра Бердымухамбетова стала первой на соревнованиях по жиму лежа, прошедшему в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат по пауэрлифтингу среди взрослых, молодежи и юниоров проходил с 21 по 29 мая и собрал спортсменов из двух десятков стран, передает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Результат Жадыры в жиме - 185 килограммов.

Как рассказали в пресс-службе акимата Жанаозена, Жадыра является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и за ее плечами немало спортивных достижений.

Так, на чемпионате страны по пауэрлифтингу - жиму лежа по правилам IPF, прошедшему в марте текущего года, спортсменка показала лучший результат в команде Мангистау, подняв штангу весом 200 килограммов. Она стала абсолютной чемпионкой и рекордсменкой РК. А в 2018-2019 годах казахстанка выиграла Азиатские игры в ОАЭ.

Константин Вноровский

Источник - zakon.kz
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