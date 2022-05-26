 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.05.2022
00:23  Вещание российских телеканалов в Киргизии частично прекращено
00:21  Специнтеграция: Путин призвал ЕАЭС активизировать сотрудничество
00:15  American Thinker: Америка скатывается в пропасть, и ей грозит "Мрачный Век"
00:13  Отвязался: появились сомнения в способности США контролировать Зеленского
00:10  О том, как кыргызы спасали казахов во время Голодомора,- Н.Нуртазина
Пятница, 27.05.2022
22:55  Казахстанка Жадыра Бердымухамбетова стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу
22:21  Иранские коммандос захватили 2 греческих нефтетанкера в Персидском заливе

21:45  "Церковный собор" УПЦ-МП принял путаное решение. За независимость, но...
21:39  Спецслужбы Турции изловили "халифа ДАИШ" Абу Хасана аль-Куреши
21:36  Супругу бывшего президента Туркменистана Огулгерек Бердымухамедову признали "Заслуженной ковровщицей"
21:30  Деньги в обмен на санкции: удастся ли Западу соблазнить российских олигархов
13:02  КТК снялся с "ремонта". Разгадка "сложного вопроса" Токаева Путину?
12:56  Польский вопрос. Раздел Украины? - Александр Дугин
12:42  Новые Казпрокуроры: Баур Мырзакеров - в Карагандинской обл., Ерлан Утегенов - в Нур-Султане
12:31  Булат Султанов: О линии поведения Казахстана в условиях геополитической бури
12:03  Что конкретно даст конституционная реформа казахстанцам? - госсекретарь Карин (лепет детский)
11:17  Израилю выгоден российско-украинский конфликт. И вот почему, - Дуглас Блумфилд
11:15  Al-Quds Al-Arabi: Россию победить невозможно. В Вашингтоне не понимают главного
11:14  Обозвавший баранами подчиненных чиновник Отарбаев назначен руководителем управления в Западно-Казахстанской области. Был прав?
11:08  Экс-министр культуры Казахстана Мухамедиулы все-таки арестован
10:58  Россия предложила построить энергокоридор в Кыргызстан через Казахстан
10:55  Воротила сделки века на Памире, - Асрор Мулкамонов
10:32  Коварный Восток: как Реджеп Эрдоган нагибает НАТО, - Сергей Плотников
10:08  Лимитрофы ничему не учатся. Разворовывание российских активов не станет залогом примирения, - А.Кренгель
09:58  "Уже напортачили в Европе": Китай резко раскритиковал НАТО, - А.Яшлавский
09:53  КырКриминальная родня. За что задерживают родственников чиновников, - А.Джумашова
09:24  Москву хотят лишить места в переговорах с Ираном. США ищут альтернативного партнера по "ядерной сделке", - "НГ"
09:22  Хиджабы афганок обеспокоили соседей и Вашингтон, - В.Панфилова
07:50  Турецкие бренды одежды решили открыть магазины в России, - "МК"
00:23  Правящий кабинет Германии трещит по швам. Шольца опять сменит Меркель?
00:20  Сирия приготовилась к новой операции Турции
00:17  Азиатский интернационал террористов, - Л.Шашок
00:15  Запад просчитался. Россия не сдает позиций в экономической войне, - The Spectator
00:13  Handelsblatt: ОДКБ - не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
Четверг, 26.05.2022
23:43  Токаев загадочно объявил о решении сложного вопроса с Путиным, - "МК"
22:17  В РФ громят мафию РАНХИГС - "пришли" за уроженцем Андижана Дулиновым
21:55  Эрдоган разбушевался, - Ст.Тарасов
21:54  Американская наживка для Центральной Азии, - С.Кожемякин
21:26  Новые назначения в МВД Казахстана
21:19  В Приднестровской Республике новый премьер - Станислав Касап
21:00  Из пленных украинских военных создадут трудовые отряды Донбасса
20:53  Филиппины продолжат балансировать между США и Китаем, - Д.Моисеев
20:49  Министерство образования Киргизии судится с бывшим ректором Ошского университета,
20:36  Мировые экономические проблемы. Как они давят на Кыргызстан и наши кошельки, -24.kg
20:28  Филиал Казахского национального университета открылся в Бишкеке
13:18  Союзники России по ОДКБ ждут завершения конфликта с Украиной - Д.Ашимбаев
12:52  Республика Молдова в преддверии поглощения Румынией, - С.Князев
12:33  Как реорганизуют КазКНБ. Опубликован полный текст указа Токаева
12:07  Философия украинского фатализма: доить и гнить, - Дмитрий Выдрин
11:50  Армия Z освободила Красный Лиман. Наступление продолжается
11:45  Запад проиграл мир. Но может поступить как Карандышев, - Ростислав Ищенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Отвязался: появились сомнения в способности США контролировать Зеленского
00:13 28.05.2022

Поставит ли Вашингтон на Украину оружие для ударов по России

Вашингтон обеспокоен тем, что Киев может применить поставляемое ему оружие НАТО по российской территории, сообщает Reuters со ссылкой на источники во власти. США предупредили Киев, что удары вглубь территории России рискуют привести к эскалации конфликта. Якобы между Киевом и Вашингтоном прошли соответствующие закрытые переговоры. Военный эксперт Евгений Линин предположил, что Запад не только теряет контроль над Украиной, но в скором времени будет вынужден применять сдерживающие меры.

- Украина ждет от Соединенных Штатов поставку комплексов MLRS, - сказал эксперт. - Это многофункциональные системы. Они работают, в частности, как системы залпового огня с дальностью до 60-80 километров, а модернизированные, как пишут, летают и на 120 километров. И, в то же время, они работают, как оперативно-тактические комплексы. То есть это аналог наших "Искандеров-М" с дальностью до 500 километров.

Ракеты малой дальности летают от 500 до 1500 километров. Поэтому, на самом деле, MLRS попадают в категорию оперативно-тактических ракет с возможностью несения ядерной боевой части.

Почему Америка именно сейчас вдруг забеспокоилась - передавать Киеву такое оружие или нет? Потому что мы видим, как приграничные территории России систематически подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Последний пример - вчерашний обстрел Белгородской области, в результате которого скончалась женщина.

И это уже далеко не первая трагедия. Поставляя оперативно-тактическое оружие, которое Украина применяет по территориям Российской Федерации, Соединенные Штаты фактически объявляют нам войну. Но Америка к этому не готова, и понимает, что ответ, как говорит наш главнокомандующий, будет симметричный. А это может привести к краху всей американской модели доминирования и к третьей мировой войне.

В планы США совершенно не входят ракетные удары по собственной территории или по союзникам. Планы Вашингтона банальны и прагматичны – капитализм требует расширения рынка. Собственно, чем они сейчас и озадачены. Война за рынки сбыта.

- Какие меры может предпринять Россия в случае поставки дальнобойных систем?

- Помимо дипломатического и военно-технического, ответ может быть и стратегический. Все мы понимаем, что ядерная триада России сегодня находится в состоянии повышенной готовности к применению в соответствии с военной доктриной Российской Федерации.

- США не одобряют удары ВСУ по территории России, однако это все равно происходит. Получается, западные кураторы утрачивают контроль над Киевом?

- Начать с того, что Зеленский - не политик и не умеет просчитывать стратегические шаги. Он всего лишь артист и действует сиюминутно. А в данный момент украинский лидер - первое медийное лицо в мире. По его мнению, ему все удается, на него молится весь Запад, и он выступает в качестве защитника ценностей Евросоюза.

"Союз желающих получить ядерный удар": Джонсон самоубийственно соблазняет Зеленского

Сейчас ситуация меняется, и прежде всего на фронтах, где Украина не может добиться успеха. Но Зеленский этого уже не осознает. Он убежден, что при получении американского оружия украинская армия сможет перейти в наступление.

И такое его поведение становится опасным для западных кураторов. Они-то думали, что полностью контролируют Киев, а сейчас получается, что Зеленский позиционирует себя как самостоятельный игрок.

Решение ударить по территории России принято не Вашингтоном. Это инициатива Киева. Можно сказать, что сейчас ситуация складывается так, когда "хвост виляет собакой".

- Есть вероятность, что Запад и страны НАТО прекратят поставку оружия Украине?

- Сейчас мы наблюдаем, как в западной коалиции наступает раскол. Мы видим позицию Германии, которая на словах поддерживает Украину и даже что-то поставляет, но темпы этих поставок настолько минимизированы, что по этому поводу в Сети уже начинают появляться мемы с изображением улитки с примотанным к ней патроном.

Более того, агрессивная риторика Зеленского начинает многих нервировать. Когда страны Старой Европы пытаются решить ситуацию более менее конструктивным и дипломатическим путем, поведение украинского лидера идет вразрез со всеми их предложениями. Это снижает и поддержку украинского народа общественностью других стран.

США стали заложниками ситуации. Они внесли изменения в бюджет и приняли закон, обязывающий их оказать военную помощь Украине. Отказаться от поставок вооружения США уже не могут, но они могут временно затягивать сроки исполнения. А, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.

Лина Корсак

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653685980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2022 года №893
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 мая 2022 года №898
- Мажилис одобрил законопроект в реализацию поручений Президента по поддержке отечественных предпринимателей
- Проводимые в Казахстане реформы создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Алихан Смаилов
- О некоторых вопросах приватизации
- Алихан Смаилов дал поручения по цифровизации работы госорганов и внедрению 5G в Казахстане
- Выступление А.Перуашева в ходе обсуждения изменений в Налоговый кодекс на пленарном заседании Мажилиса 25 мая 2022 года
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2022 года №94-р
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  