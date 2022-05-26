Отвязался: появились сомнения в способности США контролировать Зеленского

00:13 28.05.2022

Поставит ли Вашингтон на Украину оружие для ударов по России



Вашингтон обеспокоен тем, что Киев может применить поставляемое ему оружие НАТО по российской территории, сообщает Reuters со ссылкой на источники во власти. США предупредили Киев, что удары вглубь территории России рискуют привести к эскалации конфликта. Якобы между Киевом и Вашингтоном прошли соответствующие закрытые переговоры. Военный эксперт Евгений Линин предположил, что Запад не только теряет контроль над Украиной, но в скором времени будет вынужден применять сдерживающие меры.



- Украина ждет от Соединенных Штатов поставку комплексов MLRS, - сказал эксперт. - Это многофункциональные системы. Они работают, в частности, как системы залпового огня с дальностью до 60-80 километров, а модернизированные, как пишут, летают и на 120 километров. И, в то же время, они работают, как оперативно-тактические комплексы. То есть это аналог наших "Искандеров-М" с дальностью до 500 километров.



Ракеты малой дальности летают от 500 до 1500 километров. Поэтому, на самом деле, MLRS попадают в категорию оперативно-тактических ракет с возможностью несения ядерной боевой части.



Почему Америка именно сейчас вдруг забеспокоилась - передавать Киеву такое оружие или нет? Потому что мы видим, как приграничные территории России систематически подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Последний пример - вчерашний обстрел Белгородской области, в результате которого скончалась женщина.



И это уже далеко не первая трагедия. Поставляя оперативно-тактическое оружие, которое Украина применяет по территориям Российской Федерации, Соединенные Штаты фактически объявляют нам войну. Но Америка к этому не готова, и понимает, что ответ, как говорит наш главнокомандующий, будет симметричный. А это может привести к краху всей американской модели доминирования и к третьей мировой войне.



В планы США совершенно не входят ракетные удары по собственной территории или по союзникам. Планы Вашингтона банальны и прагматичны – капитализм требует расширения рынка. Собственно, чем они сейчас и озадачены. Война за рынки сбыта.



- Какие меры может предпринять Россия в случае поставки дальнобойных систем?



- Помимо дипломатического и военно-технического, ответ может быть и стратегический. Все мы понимаем, что ядерная триада России сегодня находится в состоянии повышенной готовности к применению в соответствии с военной доктриной Российской Федерации.



- США не одобряют удары ВСУ по территории России, однако это все равно происходит. Получается, западные кураторы утрачивают контроль над Киевом?



- Начать с того, что Зеленский - не политик и не умеет просчитывать стратегические шаги. Он всего лишь артист и действует сиюминутно. А в данный момент украинский лидер - первое медийное лицо в мире. По его мнению, ему все удается, на него молится весь Запад, и он выступает в качестве защитника ценностей Евросоюза.



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Сейчас ситуация меняется, и прежде всего на фронтах, где Украина не может добиться успеха. Но Зеленский этого уже не осознает. Он убежден, что при получении американского оружия украинская армия сможет перейти в наступление.



И такое его поведение становится опасным для западных кураторов. Они-то думали, что полностью контролируют Киев, а сейчас получается, что Зеленский позиционирует себя как самостоятельный игрок.



Решение ударить по территории России принято не Вашингтоном. Это инициатива Киева. Можно сказать, что сейчас ситуация складывается так, когда "хвост виляет собакой".



- Есть вероятность, что Запад и страны НАТО прекратят поставку оружия Украине?



- Сейчас мы наблюдаем, как в западной коалиции наступает раскол. Мы видим позицию Германии, которая на словах поддерживает Украину и даже что-то поставляет, но темпы этих поставок настолько минимизированы, что по этому поводу в Сети уже начинают появляться мемы с изображением улитки с примотанным к ней патроном.



Более того, агрессивная риторика Зеленского начинает многих нервировать. Когда страны Старой Европы пытаются решить ситуацию более менее конструктивным и дипломатическим путем, поведение украинского лидера идет вразрез со всеми их предложениями. Это снижает и поддержку украинского народа общественностью других стран.



США стали заложниками ситуации. Они внесли изменения в бюджет и приняли закон, обязывающий их оказать военную помощь Украине. Отказаться от поставок вооружения США уже не могут, но они могут временно затягивать сроки исполнения. А, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.



Лина Корсак