American Thinker: Америка скатывается в пропасть, и ей грозит "Мрачный Век"

00:15 28.05.2022 American Thinker

США



"Мрачный Век" Америки



American Thinker анализирует ситуацию в США - растущую инфляцию, дефицит некоторых товаров, провал энергетической политики, угрожающую стране миграцию. Автор называет это "Мрачным Веком" Америки и обвиняет Байдена, демократов и глобалистов. Если страна не очнется, ей грозит эпоха геноцида и рабства, пишет он.



Америка коренным образом изменилась - и далеко не в лучшую сторону.



В 2022 году Америка внутренне раскололась и стала беднее. Наша личная безопасность и безопасность наших детей подвергаются большему риску, чем когда-либо.



В стране свирепствует расизм. Он не только принимается в обществе, но и приветствуется. С помощью "Критической расовой теории" школы учат детей ненавидеть всех, кто выглядит иначе, чувствовать себя виноватыми, если они белые, или ощущать себя наделенными властью, если они не белые.



Детей, едва вылезших из подгузников, учат задавать вопросы о своем поле - прежде, чем они вообще узнают, что такое секс.



Нашей южной границы не существует, и политики не желают ничего с этим делать. Инопланетяне-нелегалы хлынули туда бурным потоком, и требуют - как будто это их Богом данное право - поддержки и принятия в наше общество. Если их перехватывает пограничный патруль, они получают медицинскую помощь и бесплатный транспорт до любого места, какое им заблагорассудится назвать. Без проверки их биографических данных, проверок на предмет безопасности или чего-то еще, кроме элементарного медицинского осмотра, им вручают документы, в которых им предлагается в отдаленном будущем явиться на слушание в суде вопроса опредоставлении убежище. Потом их отпускают.



Конечно, никто на это слушание никогда не явится. Они останутся у нас в стране и получат водительские права, де-факто получат право голоса, получат карточки социального страхования, жилье и бесплатное медицинское обслуживание. И все это за счет налогоплательщиков. И это происходило еще до отмены демократами пресловутого Раздела 42. (Раздел 42 кодекса законов США - норма, которая позволяла быстро высылать мигрантов на границе и не позволяет им искать убежища США под предлогом чрезвычайных соображений в области здравоохранения - Прим. ИноСМИ). А что же будет дальше?



Таким образом открываются шлюзы, экспоненциально усугубляющие проблему и увеличивающие затраты на ее решение.



Дети нелегалов заполняют наши школы, замедляя процесс обучения, поскольку их учат английскому ровно настолько, чтобы они могли делать уроки за счет американских детей.



С нелегалами в нашу страну течет река наркотиков. Каждые пять минут один человек в Америке умирает от фентанила. Но наше правительство ничего не делает. Наши политики игнорируют это. Этого просто не существует, нет такой проблемы.



Полки супермаркетов пусты. Родители не могут найти детские смеси. Недоступны и многие другие товары повседневного спроса. Из-за нехватки удобрений наши фермеры не могут выращивать обычные культуры.



В 2020 и 2021 годах COVID нарушил цепочку поставок. А как с 2022 годом? Ведь COVID находится под контролем. Почему же тогда до сих пор пусты полки магазинов?



При президенте Трампе годовая инфляция составляла 1,36%.



С тех пор как Байден вступил в должность, инфляция буквально взорвалась. С января по ноябрь 2021 года она подскочила почти до 7,5%.



По состоянию на апрель 2022 года инфляция составляет 8,4%. Хотя это примерно на 1% ниже мартовского максимума, мы находимся на 7% выше, чем были всего пятнадцать коротких месяцев назад. Американские семьи вынуждены делать нелегкий выбор: заправить бак бензином, чтобы поехать на работу, или съесть что-нибудь на обед.



Федеральная резервная система повысила учетную ставку на полпроцента с возможностью дальнейшего ее повышения. Теперь кредит с годовой процентной ставкой 18%, скорректированной до 18,5%, означает, что за каждый доллар, который вы должны, с вас будет взиматься дополнительная плата на 0,155 доллара в месяц. На сто долларов это 1,55 доллара. С тысячи - 15,50 долларов. Если у вас есть долг в размере 10 000 долларов или более, это на 155 долларов в месяц больше, чем вы платили раньше, и каждый месяц, в который вы не сможете позволить себе погасить проценты по кредиту, их сумма будет нарастать.



В среднем по стране бензин стоит около 4,30 доллара за галлон (3, 56 литра - Прим. ИноСМИ), то есть на 1,37 доллара больше, чем в прошлом году. Любой, кто работает на почасовой оплате в 15 долларов, должен отработать почти пять часов (после уплаты налогов), чтобы купить десять галлонов бензина.



В Калифорнии средняя цена на обычный бензин составляет 5,22 доллара. В Лос-Анджелесе и районе залива Сан-Франциско цены поднимаются уже до 6 долларов или около того (на 1,58 доллара выше, чем в мае 2021 года). В этих регионах зарплата в 15 долларов в час требует уже более восьми часов работы для приобретения десяти галлонов бензин.



Более высокие цены на бензин являются прямым результатом того, что Джо Байден в первый же день в своей должности президента объявил об остановке в Америке бурения новых скважин, увеличения добычи нефти и трубопровода XL. Вместо того, чтобы отменить сейчас эти меры и помочь американцам, он и его администрация упорно отказываются от этого. Они не могут разрешить бурение нефтяных скважин и добычу нефти в Америке, потому что это мешает их "зеленой повестке дня".



Они лгут об этом. "Мы выдали больше договоров аренды нефтеносных участков!" - кричат они, затушевывая тот факт, что без разрешений на бурение и отмены запретительных природоохранных норм эти договоры аренды не стоят ни гроша. Без разрешений производители нефти не могут бурить. Если в добыче нефти в Америке следовать всем установленным правилам, то стоимость этой добычи станет непомерно высокой. Бурение новых скважин не будет приносить никакой прибыли.



При Байдене сухопутная, а не трубопроводная перевалка стала единственным способом переправлять нефть на нефтеперерабатывающие заводы. Поскольку стоимость дизельного топлива составляет около 6 долларов за галлон, это дорого обходится дальнобойщикам. В результате всего этого цены на продукты питания так быстро растут.



Демократы впихивают нам в глотку свою "Зеленую повестку дня" и обременяют нас ее издержками.



Администрация Байдена прекрасно знает, что возобновляемые источники энергии пока не способны заполнить разрыв между ископаемым топливом и энергетическими потребностями нашей страны. Просто взгляните в этом контексте на Калифорнию и Техас. Тем не менее, администрация заставляет нас всех идти по этому пути. При этом полностью игнорируются все негативные последствия бездумного использования солнечных батарей и ветряных турбин.



Все это порождает вопрос: к чему нас готовят? Нас кипятят, как котел, полный лягушек?



"Великая перезагрузка" становится реальностью. За этим стоят Клаус Шваб (известный немецкий экономист, инициатор трансгуманистического мирового порядка при транснациональном мировом управлении - Прим. ИноСМИ) и его Всемирный экономический форум в Давосе. "Великая Швабская перезагрузка" сегодня уже напрямую связана с Повесткой дня ООН на период до 2030 года.



На первый взгляд все это кажется безобидным. Однако при внимательном и критическом изучении раскрывается зло, присущее плану этого безумного ученого. Повсюду вокруг нас появляется все больше признаков того, что это злое, антисоциальное, антиобщественное движение находится в процессе развития.



Правительство Канады в настоящее время поощряет людей к эвтаназии - часть проекта депопуляции из "Великой перезагрузки" и Повестки дня ООН на период до 2030 года, наряду с широко распространенным голодом (вспомните цены на детское питание и удобрения).



Открытие национальных границ тоже подпадает под эту программу безудержной глобализации, поскольку Повестка дня на период до 2030 года призывает к слиянию национальных государств и отмене государственных суверенитетов.



Гендерное равенство - еще одна цель Шваба. Таким образом его "Великая перезагрузка" даст нам трансгендерность и "правильное сексуальное воспитание" наших детей.



Разве не было замечательного совпадения между проектом Шваба Event 201 в октябре 2019 года - "кабинетными учениями", которые вращались вокруг "гипотетической" вспышки SARS-COV, и реальной пандемией COVID-19 в 2020 году? Драконовские меры изоляции из-за COVID ослабили или разрушили многие экономики мира и еще больше загнали бедных в нищету, в то время как богатые стали еще богаче.



Цифровые валюты, как того требует очередной план Всемирного экономического форума - это следующий крупный сдвиг. Цифровые деньги, характеризуемые как "свобода от наличных", - не что иное, как новая форма порабощения.



Если ни у кого нет наличных денег и мы все полагаемся на двоичный код в каком-то виртуальном "счете", правительство приобретает над нами абсолютную власть. Если мы делаем, как оно нам указывает, нажатие ими какой-то кнопки добавляет нам средства, вознаграждая нас. Если же мы восстаем или пытаемся отстаивать основные основные права - как это произошло в Канаде во время недавнего восстания против обязательной вакцинации - правительство заблокирует ваш счет, заберет ваши деньги и оставит вас ни с чем. Это оцифрованная форма правления Сталина в 1930-е годы.



Все, что происходит сегодня в Америке, прямо указывает на эти мрачные уроки прошлого.



Если мы быстро не сменим курс нашего движения, то Америка вместе с остальным миром будет обречена на долгий, возможно, многовековой "Мрачный Век" порабощения и геноцида по прихоти наших нынешних правителей - Клауса Шваба и ему подобных.



Автор: Сандра Фридманн (Sandra Friedemann)



Комментарии читателей The American Thinker



William Gelert

Государственная статистика по инфляции, как и статистика незаконных иммигрантов, рассчитывается с использованием искаженной арифметики Обамы-Байдена.

Только цены на бензин выросли более чем в два раза. Истинный же уровень инфляции составляет более 20%. Так же и с миллионами нелегальных мигрантов. Сегодня нелегальное население у нас в США, вероятно, превышает 50 миллионов (вспомните, сколько лет оно оставалось на уровне 11 миллионов, когда они просто "прятались в тени"?)

Американская государственная статистика фиктивна. Это чистая выдумка.



James Anderson

Лично я думаю так, что если республиканцы победят, и мы получим президента-республиканца в 2024 году, мы должны начать проводить судебные процессы по обвинению в госизмене всех тех демократов, и чиновников, которые при Байдене разрешили открыть границу. Они должны потерять свое гражданство и быть немедленно депортированы, включая любых федеральных судей, которые разрешили всему этому безобразию случиться.



Axel Schmidt

Может, победа республиканцев и была бы желательной.

Но опыт показывает, что во власти они оказываются бесхребетными.



HAL 8999

А я бы даже заплатил за то, чтобы увидеть Пелоси и всех ее злобных подпевал-паразитов, запертых в ветхих многоквартирных домах гетто вдоль южной границы, чтобы они могли там прочувствовать всю свою низость. Они будут выпущены только при одном условии: полное финансирование за их счет строительства Стены.



drrpol

Все то, что происходит сейчас у нас в стране, кажется мне подготовкой к событиям, описанным в Книге Откровения. Единое мировое правительство и цифровые деньги в особенности. Если это действительно так, то все это плохо кончится прежде всего для злобных олигархов, планирующих захват мира.



Bob Ryan

Родители позволяли школам и правительству диктовать гораздо больше, чем им было позволено. Кажется, что теперь родители наконец-то напрягли свои атрофированные мышцы и сопротивляются с большим эффектом.



donald b welch

Ну кто же, наконец, остановит наших сумасшедших олигархов и политиков?!



Richard Rail

Это сделает Бог! Он остановит их, когда будет готов к этому. Он действует по своему расписанию, а не нашему!



donald b welch

Что ж, у Земли впереди есть еще порядка 5 миллиардов лет. Так что у Бога еще много времени, чтобы что-то сделать!



bjohnston

Плохо дело. Все это очень печально для нашей страны. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653686100





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